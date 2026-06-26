Curry de dovlecei cu lapte de cocos. Rețetă aromată și ușor de preparat

Curry de dovlecei cu lapte de cocos este o rețetă vegetariană gustoasă, potrivită pentru zilele în care îți dorești un preparat hrănitor, dar ușor. Dovleceii au un gust delicat și absorb foarte bine aromele condimentelor.

Rețeta de curry de dovlecei cu lapte de cocos este simplu de pregătit și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină | Shutterstock

Inspirată din bucătăria asiatică, această rețetă este simplu de pregătit și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină. Unul dintre avantajele acestui preparat este că folosește ingrediente accesibile și se prepară într-un timp relativ scurt. Ceapa, usturoiul și ghimbirul formează baza aromată, iar pasta de curry și condimentele completează gustul fără a acoperi prospețimea dovleceilor.

Laptele de cocos oferă consistență și atenuează iuțeala condimentelor, rezultând un sos catifelat care se potrivește perfect cu orezul sau pâinea naan. Dovleceii sunt bogați în apă și au o textură fragedă, motiv pentru care trebuie gătiți doar cât să se înmoaie ușor, fără să se transforme într-un piure. În acest fel își păstrează forma și oferă preparatului un aspect apetisant. Mazărea, adăugată spre final, completează atât culoarea, cât și gustul, iar spanacul proaspăt aduce un plus de prospețime și valoare nutritivă.

Acest curry poate fi adaptat cu ușurință în funcție de preferințe. Poți adăuga năut, linte fiartă sau tofu pentru un aport mai mare de proteine ori îl poți servi ca garnitură lângă carne de pui sau pește. De asemenea, nivelul de iuțeală poate fi ajustat folosind mai multă sau mai puțină pastă de curry.

Curry de dovlecei cu lapte de cocos - Ingrediente

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2 dovlecei medii

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

20 g ghimbir proaspăt ras

2 linguri pastă de curry galben sau roșu

400 ml lapte de cocos

200 ml supă de legume

150 g mazăre

100 g spanac proaspăt

2 linguri ulei vegetal

1 linguriță turmeric

1 linguriță coriandru măcinat

½ linguriță chimion măcinat

Sare, după gust

Piper negru proaspăt măcinat, după gust

1 lime

2 linguri coriandru verde tocat.

Curry de dovlecei cu lapte de cocos - Mod de preparare

Taie dovleceii în jumătăți de felii de aproximativ 1 cm grosime. Toacă mărunt ceapa și usturoiul, apoi rade ghimbirul.

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță cu fund gros. Călește ceapa timp de 5 minute, până devine translucidă. Adaugă usturoiul și ghimbirul, apoi gătește totul încă un minut, amestecând continuu.

Încorporează pasta de curry, turmericul, coriandrul și chimionul. Gătește condimentele aproximativ un minut pentru a-și elibera aromele.

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Toarnă laptele de cocos și supa de legume. Amestecă bine și adu sosul la punctul de fierbere.

Adaugă dovleceii și fierbe la foc mic 10-12 minute, până când sunt fragezi, dar își păstrează forma.

Încorporează mazărea și gătește ingredientele încă 3-4 minute. Adaugă spanacul și amestecă până se înmoaie complet. Asezonează cu sare, piper și zeama de la jumătate de lime.

Presară coriandrul verde tocat înainte de servire.

Sugestii de servire

Servește deliciosul curry de dovlecei cu lapte de cocos fierbinte alături de orez basmati, orez jasmine sau pâine naan. Pentru un plus de textură, presară deasupra fulgi de cocos rumeniți, caju prăjit sau semințe de susan. Dacă preferi un preparat mai consistent, poți adăuga năut fiert sau cuburi de tofu rumenite înainte de servire.

Preparatul este potrivit și pentru mesele de post sau pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană. Gustul devine chiar mai intens după câteva ore de odihnă, ceea ce îl face ideal și pentru mesele pregătite în avans. Cu ingrediente simple și un mod de preparare accesibil, acest curry de dovlecei este o alegere excelentă pentru orice sezon.

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