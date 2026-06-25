Chilli no carne. Rețetă autentică, aromată și sățioasă, fără carne

Chilli no carne este una dintre acele rețete care demonstrează că un preparat fără carne poate fi la fel de bogat în gust, consistent și reconfortant ca varianta clasică. Această versiune păstrează esența preparatului mexican reinterpretat într-o formă vegetariană.

Chilli no carne a devenit extrem de popular în întreaga lume datorită echilibrului dintre savoare și valoarea nutritivă. Fasolea oferă proteine vegetale și fibre, iar combinația de ceapă, ardei, usturoi și condimente precum chimionul, boiaua afumată și pudra de chilli creează un preparat intens aromat, fără a avea nevoie de carne. Este o alegere excelentă pentru vegetarieni, pentru perioadele de post sau pur și simplu pentru cei care doresc să reducă consumul de carne fără să renunțe la mesele consistente.

Un alt avantaj al acestei rețete este faptul că devine chiar mai gustoasă după câteva ore sau a doua zi, când aromele au timp să se combine complet. De aceea este perfectă pentru gătitul în avans sau pentru mesele din timpul săptămânii. Se păstrează foarte bine la frigider și poate fi congelată fără să-și piardă textura.

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Secretul acestui preparat reușit este răbdarea. Legumele trebuie călite încet, iar sosul trebuie lăsat să fiarbă suficient pentru a deveni gros și catifelat. Condimentele nu trebuie adăugate la final, ci călite câteva zeci de secunde în ulei, pentru a-și elibera aromele.

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Chilli no carne - Ingrediente (4-6 porții)

2 linguri ulei de măsline

2 cepe mari, tocate mărunt

4 căței de usturoi, tocați

2 ardei grași roșii, tăiați cuburi

2 morcovi, tăiați cubulețe mici

400 g fasole roșie fiartă

400 g fasole neagră fiartă

400 g roșii cuburi din conservă

500 ml passata de roșii

2 linguri pastă de tomate

250 ml supă de legume

150 g porumb dulce (opțional)

2 lingurițe chimion măcinat

2 lingurițe boia afumată

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță pudră de chilli (sau după gust)

½ linguriță fulgi de chilli

1 linguriță zahăr brun

1 lingură sos Worcestershire vegetarian sau sos de soia

Sare

Piper proaspăt măcinat

Coriandru verde sau pătrunjel pentru servire.

Chilli no carne - Mod de preparare

Încinge uleiul într-o cratiță mare și călește ceapa timp de aproximativ 6-7 minute, până devine moale și ușor aurie.

Adaugă usturoiul, morcovii și ardeiul gras. Gătește încă 8-10 minute, amestecând periodic, până când legumele încep să se înmoaie.

Presară chimionul, boiaua afumată, oregano, pudra de chilli și fulgii de chilli. Amestecă energic timp de aproximativ un minut pentru ca aromele condimentelor să se intensifice.

Încorporează pasta de tomate și gătește încă un minut.

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Toarnă roșiile cuburi, passata și supa de legume. Adaugă zahărul brun și sosul Worcestershire vegetarian sau sosul de soia.

Lasă preparatul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 20 de minute.

Adaugă fasolea bine scursă și porumbul, dacă îl folosești. Continuă fierberea încă 20-25 de minute, până când sosul devine gros și legumele sunt perfect fragede.

Potrivește gustul cu sare și piper.

Lasă preparatul să se odihnească 10 minute înainte de servire.

Servește chilli no carne fierbinte, alături de orez basmati, orez cu lime, tortilla, nachos sau pâine proaspătă. Presară coriandru verde sau pătrunjel tocat și, dacă dorești, completează cu avocado, smântână vegetală sau iaurt grecesc pentru un contrast plăcut între aromele picante și cele cremoase. Preparatul este chiar mai gustos a doua zi, după ce aromele au avut timp să se dezvolte complet.

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