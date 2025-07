Tipuri de lapte vegetal și beneficiile lor. Care este cel mai sănătos

Pe rafturile magazinelor găsim o varietate mare de sortimente de lapte vegetal, precum cel de soia, migdale, ovăz, caju sau lapte de mazăre. Dar cu atât de multe opțiuni, cum o alegi pe cea mai bună? Iată care sunt principalele tipuri de lapte vegetal, ce conțin și ce beneficii aduc.

Laptele vegetal a devenit popular în ultimii ani, însă el are o istorie îndelungată în multe culturi ale lumii. Laptele de cocos, de exemplu, are o lungă tradiție în gastronomie, dar și în ritualurile din India și Asia de Sud-Est. Consumul laptelui de soia este documentat în China încă din anul 1365. Așadar, aceste băuturi nu sunt deloc noi, dar au revenit în preferințe odată cu interesul crescut pentru diete pe bază de plante, sustenabilitate și alternative fără lactoză.

Fie din preocupări legate de sănătate, fie din convingeri etice sau din dorința de a proteja mediul, tot mai mulți oameni aleg să renunțe la laptele de origine animală. Studiile arată că până la 65% din populația lumii își pierde capacitatea de a digera lactoza după vârsta de sugar, așa că alternativele fără lactoză sunt foarte căutate astăzi.

Principalele tipuri de lapte vegetal

Pe piață există o varietate de tipuri de lapte vegetal, fiecare cu gust, textură și valori nutriționale specifice. Ingredientele de bază din care este obținut pot fi:

leguminoase: soia și proteina din mazăre

nuci: alune de pădure, migdale, caju, nuci, cocos, fistic

semințe: cânepă, susan, in

cereale: orez, ovăz, quinoa

fructe: banană

Cele mai populare tipuri de lapte vegetal sunt:

laptele de soia

laptele de migdale

laptele de cocos

laptele de orez

Pe lângă acestea, există și variante combinate, precum laptele de ovăz cu migdale, care îmbină gustul plăcut cu beneficiile ambelor ingrediente.

Indiferent de ingredientul de bază, procesul de obținere a laptelui vegetal este în mare parte același, potrivit WebMD. Ingredientul de bază se lasă la înmuiat, se mărunțește, se strecoară și se amestecă cu apă. Rezultatul final este în mare parte apă, cu un mic procent de materie vegetală. La majoritatea brandurilor, mai puțin de 10% din compoziția băuturii este materie vegetală.

Adesea, producătorii adaugă vitamine, minerale sau arome pentru un gust mai plăcut și o valoare nutrițională mai mare. Cantitatea de zaharuri adăugate și de nutrienți variază semnificativ de la un brand la altul. Unele produse nu conțin deloc aditivi, în timp ce altele au o listă mai lungă de ingrediente.

Ce beneficii are laptele de migdale

Cu un gustul său fin și textura ușoară, laptele de migdale oferă mai multe beneficii importante pentru sănătate:

Protejează inima. Acizii grași mononesaturați pe care îi conține sunt grăsimi sănătoase care pot reduce nivelul colesterolului și, implicit, riscul de infarct sau accident vascular cerebral;

Acizii grași mononesaturați pe care îi conține sunt grăsimi sănătoase care pot reduce nivelul colesterolului și, implicit, riscul de infarct sau accident vascular cerebral; Întărește oasele. Variantele îmbogățite cu calciu conțin uneori o cantitate mai mare din acest mineral decât laptele de vacă;

Variantele îmbogățite cu calciu conțin uneori o cantitate mai mare din acest mineral decât laptele de vacă; Îmbunătățește aspectul pielii. Datorită conținutului ridicat de vitamina E, ajută la combaterea radicalilor liberi și susține vindecarea pielii.

Sortimentele de lapte de migdale care nu conțin zaharuri adăugate au mai puține calorii decât laptele de vacă, fiind o alternativă în curele de slăbit. Totuși, laptele de migdale nu este recomandat persoanelor cu alergie la nuci.

Laptele de cocos - beneficii și contraindicații

Cocosul este mai bogat în grăsimi decât alte nuci, dar acestea sunt în mare parte sub formă de acizi grași saturați cu lanț mediu, în special acid lauric, care pot avea efecte pozitive asupra sănătății inimii. Aceștia cresc nivelul colesterolului HDL (colesterolul „bun”) și influențează echilibrul dintre HDL și LDL (colesterolul „rău”). În plus, acizii grași saturați cu lanț mediu se digeră mai ușor decât alte grăsimi saturate și oferă energie rapidă, fără a fi stocate atât de ușor sub formă de grăsime.

Acidul lauric din compoziția laptelui de cocos este cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene, fiind utilizat în produse cosmetice și suplimente alimentare.

Această băutură vegetală este potrivită pentru persoanele cu intoleranță la lactoză și pentru cele cu alergii la nuci sau soia. Față de alte tipuri de lapte vegetal, cel de cocos are mai multe calorii, motiv pentru care nu este cea mai bună opțiune în dietele de slăbit. De asemenea, este contraindicat persoanelor cu alergie la cocos.

Laptele de soia

Deși multe băuturi vegetale poartă denumirea de „lapte”, au foarte puține în comun cu laptele de vacă. Majoritatea nu oferă aceeași cantitate de calciu, vitamina D sau alți nutrienți esențiali.

Laptele de soia fortificat cu calciu, vitamina A și vitamina D este singura alternativă vegetală care se apropie din punct de vedere nutrițional de laptele de vacă, potrivit Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA. El conține toți aminoacizii esențiali, la fel ca laptele de origine animală. De asemenea, nu conține colesterol și are puține grăsimi saturate, potrivit Healthline.

Cu toate acestea, soia este un alergen comun. Unele persoane aleg să o evite din cauza hormonilor vegetali (fitoestrogeni) pe care îi conține. Medicii spun că, în cantități moderate, aceștia nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

Laptele de ovăz e bun pentru imunitate

Acest lapte vegetal este apreciat pentru gustul său dulceag și textura catifelată. Datorită conținutului de fibre solubile, în special beta-glucani, laptele de ovăz susține buna funcționare a sistemului imunitar. Beta-glucanii activează celulele imunitare importante pentru apărarea organismului împotriva agenților patogeni. Totodată, fibrele sunt benefice pentru digestie.

Ovăzul conține un compus alcaloid unic, parte din sistemul natural de apărare al plantei, cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare care pot să protejeze organismul împotriva diverselor probleme de sănătate, scrie revista Prevention.

Studiile au arătat că laptele de ovăz poate contribui și la scăderea colesterolului. El este o alternativă sigură pentru persoanele cu alergii la nuci, soia sau lactate. Totuși, conține mai mulți carbohidrați decât cel de vacă, ceea ce poate afecta glicemia.

Care e cel mai sănătos lapte vegetal

Cel mai sănătos lapte vegetal este, în esență, cel care răspunde nevoilor tale nutriționale și se potrivește gusturilor personale. Totuși, trei nutriționiști întrebați de publicația Eating Well care este, în opinia lor, cel mai bun lapte vegetal au oferit un răspuns unanim: laptele de soia fortificat.

Dintre diferitele tipuri de lapte vegetal, acesta este cel mai echilibrat din punct de vedere nutrițional, susțin specialiștii, care aduc următoarele argumente:

Conține proteine complete . Laptele de soia furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie. Așadar, el este o sursă de proteine complete, la fel ca lactatele de origine animală și carnea;

. Laptele de soia furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie. Așadar, el este o sursă de proteine complete, la fel ca lactatele de origine animală și carnea; Are un conținut ridicat de proteine. Cu cele 7-9 grame de proteine la o cană de 240 ml, laptele de soia se apropie foarte mult de laptele de vacă și depășește cu mult alte băuturi vegetale, cum ar fi laptele de migdale sau ovăz.;

Cu cele 7-9 grame de proteine la o cană de 240 ml, laptele de soia se apropie foarte mult de laptele de vacă și depășește cu mult alte băuturi vegetale, cum ar fi laptele de migdale sau ovăz.; Este bogat în vitamine și minerale. Sortimentele fortificate conțin calciu, vitamina D, B12, vitamina A, riboflavină și potasiu - nutrienți importanți pentru oase, imunitate, piele și tensiune arterială;

Sortimentele fortificate conțin calciu, vitamina D, B12, vitamina A, riboflavină și potasiu - nutrienți importanți pentru oase, imunitate, piele și tensiune arterială; Poate reduce riscul de cancer. Studiile au arătat că persoanele care consumă lapte de soia au un risc cu până la 25% mai redus de a dezvolta cancer. Acest beneficiu a fost pus pe seama izoflavonelor, compuși vegetali cu efect protector.

În concluzie, laptele de soia este recomandat pentru proteinele pe care le conține, însă fiecare tip de lapte vegetal aduce propriile beneficii nutriționale. Laptele de migdale neîndulcit, de exemplu, are avantajul unui conținut scăzut de calorii. Pentru o digestie ușoară, laptele de ovăz este cea mai bună opțiune, iar pentru gust și cremozitate, în timp ce laptele de cocos se remarcă prin gustul plăcut.

Indiferent de laptele vegetal preferat, important este să alegi variante cât mai naturale, fără zaharuri adăugate, conservanți și arome artificiale.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.