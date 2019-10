Festivalul verzei a avut loc în localitatea Frumoasa din judeţul Harghita

Recoltatul verzei se transformă în localitatea Frumoasa din judeţul Harghita într-un festival, în care munca se îmbină cu distracţia şi cu buna dispoziţie. De la primele ore ale dimineţii începe sărbătoarea.

În zorii zilei, câmpurile din localitatea Frumoasa sunt pline de oameni. E festivalul care adună laolaltă tot satul, pe cele 33 de hectare de teren cultivate cu varză - acum gata de cules. În timp ce muncesc cot la cot, oamenii deapănă amintiri ca să treacă timpul mai uşor.

În ciuda ploilor torenţiale din primăvară, urmate de secetă severă, fermierii spun că producţia este bună. Oameni din tot judeţul Harghita vin special în această zi ca să cumpere varza direct de pe câmp. Un kilogram se vinde cu 2 lei.

Katalin Ferenc, localnică: "Întotdeauna, varza s-a cultivat pe parcela acesta cu denumirea de nadă.Şi răsadurile nu se cumpără se fac acasă în gradină"

Vasile Ungureanu, cumpărător: "Nouă ni se pare că e cea mai buna varza pentru ca are foaia subţire, se murează foarte repede. Dacă am pus-o la butori, in maxim doua saptamani putem servi"

Cu varza rămasă, sătenii fac murături după o reţetă tradiţională păstrată din moşi- strămoşi.

Arpad Bogoș: "Se taie cotorul, adica se face o gura în cotor cât maia adânc, se umple cu sare se pune unul peste altul in cada si la fiecare rand se pune un strat de sare"

După atâta muncă, urmează şi distracţia. Ca şi la cules, şi aici participă tot satul. Localnicii pregătesc varză la ceaun, cu porc sau cu miel. Specialitatea zonei e raţa servită cu dulceaţă. tot de varză. Totul, stins cu puţină pălincă făcută în casă.

Festivalul din Frumoasa e un obicei păstrat din secolul 18. De atunci, varza se recoltează întotdeauna într-o zi de sâmbătă, la mijlocul lui octombrie. Şi tot de atunci, totul se termină cu o mare sărbătoare.