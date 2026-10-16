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Old-Fashioned Apple Dumplings - Rețetă de găluște cu mere la cuptor și sos aromat de vanilie

Găluștele cu mere la cuptor sunt un desert tradițional american, cunoscut sub numele de Old-Fashioned Apple Dumplings. Rețeta combină mere întregi, aluat fraged și un sos dulce, preparat cu vanilie. Desertul se servește cald și este potrivit pentru mesele de familie, mai ales în sezonul merelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 07:36 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 07:50
Desertul se remarcă prin contrastul dintre aluatul rumenit și fructele moi din interior | Shutterstock/AI
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Preparatul se remarcă prin contrastul dintre aluatul rumenit și fructele moi din interior. Merele absorb aromele condimentelor în timpul coacerii, iar sosul formează un strat dulce în jurul fiecărei porții. Rezultatul este un desert consistent, cu ingrediente obișnuite și un mod de preparare ușor de urmărit.

Pentru această rețetă, folosește mere mari, ferme și ușor acrișoare. Soiul Granny Smith este potrivit, deoarece fructele își păstrează bine forma la temperaturi ridicate. Curăță merele de coajă și îndepărtează cotoarele, fără să străpungi baza fructelor. Astfel, poți introduce untul și zahărul brun în interior.

Aluatul pentru plăcintă formează învelișul fiecărui măr. Poți folosi un aluat pregătit în casă sau unul gata preparat, destinat plăcintelor. Întinde aluatul uniform și taie-l în pătrate suficient de mari pentru a acoperi complet fructele. Lipește bine marginile, pentru ca merele să rămână învelite în timpul coacerii.

Umplutura conține unt și zahăr brun, iar scorțișoara și nucșoara completează aroma merelor. Sosul dulce se prepară separat, apoi se toarnă peste găluștele așezate în tavă. În cuptor, aluatul se rumenește, iar fructele se înmoaie treptat.

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Un avantaj al acestei rețete este porționarea individuală. Fiecare măr se servește separat, împreună cu sosul din tavă. Poți pregăti desertul pentru o masă de weekend sau pentru o ocazie specială. Nu ai nevoie de decoruri complicate, deoarece fiecare porție conține deja fructul și aluatul.

Old-Fashioned Apple Dumplings - Ingrediente

  • 6 mere mari Granny Smith, curățate și fără cotoare
  • 400 g aluat pentru plăcintă
  • suficient pentru două foi
  • 110 g unt
  • 150 g zahăr brun
  • 400 g zahăr alb
  • 710 ml apă
  • 5 ml extract de vanilie
  • 2,5 g scorțișoară măcinată
  • 1 g nucșoară măcinată

Rețeta găluștelor cu mere - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Unge cu unt o tavă de aproximativ 23 × 33 cm.

Întinde aluatul pe blatul presărat cu puțină făină. Formează un dreptunghi de aproximativ 60 × 40 cm. Taie aluatul în șase pătrate egale.

Curăță merele și scoate cotoarele cu grijă. Așază câte un măr în centrul fiecărui pătrat. Orientează deschiderea cotorului în sus, pentru a putea adăuga umplutura.

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Cum formezi Old-Fashioned Apple Dumplings

Taie untul în opt bucăți. Introdu câte o bucată în fiecare măr și păstrează untul rămas pentru sos.

Amestecă zahărul brun cu scorțișoara și nucșoara. Distribuie amestecul în cavitățile merelor. Pune și puțin zahăr condimentat în jurul bazei fiecărui fruct.

Ridică două colțuri opuse ale aluatului peste primul măr. Unește-le în partea superioară și apasă marginile. Adu apoi celelalte două colțuri și lipește bine aluatul.

Umezește ușor degetele dacă marginile nu se lipesc. Închide toate deschiderile, astfel încât fiecare măr să fie complet învelit. Repetă operațiunea pentru celelalte fructe și așază găluștele în tavă.

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Prepară sosul dulce

Toarnă apa într-o cratiță încăpătoare. Adaugă zahărul alb, extractul de vanilie și untul păstrat.

Pune cratița pe foc mediu și amestecă până când zahărul începe să se dizolve. Adu lichidul la punctul de fierbere. Redu focul și lasă sosul să fiarbă ușor aproximativ cinci minute.

Amestecă periodic, pentru a dizolva zahărul uniform. Nu lăsa sosul să se reducă excesiv. Toarnă-l cu grijă peste găluștele așezate în tavă.

Coace Old-Fashioned Apple Dumplings

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200°C. Coace desertul timp de 50–60 de minute, până când aluatul devine auriu și ușor crocant.

Verifică merele spre finalul coacerii. Înțeapă un fruct cu un cuțit subțire, printr-o zonă accesibilă. Dacă lama pătrunde ușor, merele sunt fragede și desertul este gata.

Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se răcorească aproximativ 10–15 minute. Sosul va fi foarte fierbinte imediat după coacere. Așteaptă puțin înainte să transferi porțiile în boluri.

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Cum servești desertul

Așază câte un măr învelit în aluat într-un bol pentru desert. Toarnă deasupra câteva linguri de sos din tavă. Servește găluștele calde, simple sau cu înghețată de vanilie.

Păstrează porțiile rămase într-un recipient închis, la frigider. Încălzește-le înainte de servire și adaugă puțin sos pentru a păstra desertul plăcut și aromat.

Sfaturi pentru reușita rețetei Old-Fashioned Apple Dumplings

Alege mere mari, ferme și apropiate ca dimensiune.

Învelește complet fructele și sigilează bine marginile aluatului.

Poți pregăti desertul pentru o masă de weekend sau pentru o ocazie specială.
Aluatul pentru plăcintă formează învelișul fiecărui măr.
entru această rețetă, folosește mere mari, ferme și ușor acrișoare.
Merele absorb aromele condimentelor în timpul coacerii, iar sosul formează un strat dulce în jurul fiecărei porții.

Respectă temperatura cuptorului și verifică frăgezimea merelor înainte de servire.

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