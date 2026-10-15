Amish Apple Fritter Bread - un desert deosebit pentru micul dejun sau o gustare

Amish Apple Fritter Bread, este un desert de casă cu aluat fraged, bucăți de mere aromate și o glazură fină de zahăr. Rețeta este potrivită pentru micul dejun, pentru o gustare de după-amiază sau pentru un desert servit alături de cafea și ceai.

Amish Apple Fritter Bread este ideal pentru micul dejun sau o gustare de după-amiază | Shutterstock

Un avantaj al acestui desert este modul simplu de preparare. Nu ai nevoie de drojdie și nici nu trebuie să frămânți aluatul. Amestecă ingredientele, încorporează merele și lasă cuptorul să transforme compoziția într-un chec dulce, cu interior moale și suprafață ușor rumenită.

Pentru un rezultat bun, alege mere ferme, ușor acrișoare, care își păstrează textura în timpul coacerii. Merele Granny Smith sunt o alegere potrivită, dar poți folosi și alte soiuri pentru copt. Taie fructele în cubulețe mici, astfel încât să se distribuie uniform în aluat.

Zahărul brun contribuie la aroma umpluturii, iar scorțișoara oferă gustul caracteristic deserturilor cu mere. Ghimbirul măcinat completează condimentele și adaugă o notă discretă, fără să acopere aroma fructelor.

La final, glazura din zahăr pudră, lapte și vanilie aduce un plus de dulceață. Toarn-o peste pâinea complet răcită, pentru a obține un strat frumos și ușor de tăiat. Servește desertul simplu sau alături de fructe proaspete.

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Amish Apple Fritter Bread - Ingrediente

Pentru aluat și mere:

2 mere mari, potrivite pentru copt

150 g făină albă

100 g zahăr alb

100 g zahăr brun

1 ou mare

60 g smântână fermentată

60 ml ulei vegetal

10 ml extract de vanilie

10 g scorțișoară măcinată

2 g ghimbir măcinat

5 g sare

5 g bicarbonat de sodiu

Pentru glazură:

60 g zahăr pudră

20 ml lapte

5 ml extract de vanilie, din cantitatea indicată pentru aluat dacă preferi să nu suplimentezi ingredientele

Amish Apple Fritter Bread - Mod de preparare

Mai întâi pregătește merele.

Spală merele, curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele. Taie fructele în cubulețe mici, de dimensiuni apropiate, pentru a obține o distribuție uniformă în compoziție.

Pune merele într-un bol și adaugă zahărul brun, scorțișoara și ghimbirul măcinat. Amestecă bine, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită cu zahăr și condimente. Lasă amestecul deoparte cât timp pregătești aluatul.

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Prepară aluatul

Încălzește cuptorul la 175°C. Unge o formă de chec cu puțin ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt, pentru a scoate ușor preparatul după coacere.

Sparge oul într-un bol încăpător și adaugă zahărul alb. Bate ingredientele cu un tel până când obții o compoziție omogenă. Încorporează uleiul, smântâna fermentată și extractul de vanilie. Amestecă până când toate ingredientele lichide sunt bine combinate.

Cerne făina într-un alt bol și adaugă bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă ingredientele uscate, apoi încorporează-le treptat în compoziția lichidă. Folosește o spatulă și amestecă numai până când făina dispare în aluat. Evită amestecarea excesivă, deoarece aceasta poate face miezul mai dens.

Încorporează aproximativ trei sferturi din merele condimentate, împreună cu o parte din amestecul de zahăr brun. Păstrează restul pentru suprafața checului.

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Coace desertul Amish Apple Fritter Bread

Toarnă aluatul în forma pregătită și nivelează ușor suprafața cu o spatulă. Distribuie deasupra merele rămase și presară zahărul cu scorțișoară din bol.

Introdu forma în cuptorul preîncălzit și coace aproximativ 50–60 de minute. Verifică preparatul după primele 45–50 de minute, deoarece timpul poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea formei.

Introdu o scobitoare în centrul aluatului, într-o zonă fără bucăți mari de măr. Dacă aceasta iese fără urme de aluat crud, scoate forma din cuptor. Dacă aluatul este încă umed, continuă coacerea și verifică din nou după câteva minute.

Lasă checul să se răcească în formă aproximativ 15 minute. Scoate-l cu grijă și transferă-l pe un grătar, unde trebuie să se răcească înainte de glazurare.

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Pregătește glazura

Pune zahărul pudră cernut într-un bol mic. Adaugă laptele treptat și extractul de vanilie, apoi amestecă până când obții o glazură netedă. Dacă este prea groasă, mai adaugă câteva picături de lapte. Dacă este prea fluidă, completează cu puțin zahăr pudră.

Toarnă glazura peste checul răcit și las-o să se întărească ușor înainte de feliere. Taie desertul în felii potrivite și servește-l simplu, la micul dejun sau ca desert.

Sfaturi pentru un Amish Apple Fritter Bread reușit

Alege mere ferme, care își păstrează forma în timpul coacerii.

Nu tăia cubulețele prea mari, deoarece acestea pot îngreuna tăierea feliilor.

Lasă desertul să se răcească înainte de a adăuga glazura, pentru a evita topirea excesivă a acesteia.