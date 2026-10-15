Antena Căutare
Home Lifestyle Food Amish Apple Fritter Bread - un desert deosebit pentru micul dejun sau o gustare

Amish Apple Fritter Bread - un desert deosebit pentru micul dejun sau o gustare

Amish Apple Fritter Bread, este un desert de casă cu aluat fraged, bucăți de mere aromate și o glazură fină de zahăr. Rețeta este potrivită pentru micul dejun, pentru o gustare de după-amiază sau pentru un desert servit alături de cafea și ceai. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 07:45 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 08:06
Amish Apple Fritter Bread este ideal pentru micul dejun sau o gustare de după-amiază | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un avantaj al acestui desert este modul simplu de preparare. Nu ai nevoie de drojdie și nici nu trebuie să frămânți aluatul. Amestecă ingredientele, încorporează merele și lasă cuptorul să transforme compoziția într-un chec dulce, cu interior moale și suprafață ușor rumenită.

Pentru un rezultat bun, alege mere ferme, ușor acrișoare, care își păstrează textura în timpul coacerii. Merele Granny Smith sunt o alegere potrivită, dar poți folosi și alte soiuri pentru copt. Taie fructele în cubulețe mici, astfel încât să se distribuie uniform în aluat.

Zahărul brun contribuie la aroma umpluturii, iar scorțișoara oferă gustul caracteristic deserturilor cu mere. Ghimbirul măcinat completează condimentele și adaugă o notă discretă, fără să acopere aroma fructelor.

La final, glazura din zahăr pudră, lapte și vanilie aduce un plus de dulceață. Toarn-o peste pâinea complet răcită, pentru a obține un strat frumos și ușor de tăiat. Servește desertul simplu sau alături de fructe proaspete.

Articolul continuă după reclamă

Amish Apple Fritter Bread - Ingrediente

  • Pentru aluat și mere:
  • 2 mere mari, potrivite pentru copt
  • 150 g făină albă
  • 100 g zahăr alb
  • 100 g zahăr brun
  • 1 ou mare
  • 60 g smântână fermentată
  • 60 ml ulei vegetal
  • 10 ml extract de vanilie
  • 10 g scorțișoară măcinată
  • 2 g ghimbir măcinat
  • 5 g sare
  • 5 g bicarbonat de sodiu
  • Pentru glazură:
  • 60 g zahăr pudră
  • 20 ml lapte
  • 5 ml extract de vanilie, din cantitatea indicată pentru aluat dacă preferi să nu suplimentezi ingredientele

Amish Apple Fritter Bread - Mod de preparare

Mai întâi pregătește merele.

Spală merele, curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele. Taie fructele în cubulețe mici, de dimensiuni apropiate, pentru a obține o distribuție uniformă în compoziție.

Pune merele într-un bol și adaugă zahărul brun, scorțișoara și ghimbirul măcinat. Amestecă bine, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită cu zahăr și condimente. Lasă amestecul deoparte cât timp pregătești aluatul.

Citește și: Merele pot fi păstrate la congelator până la 6 luni fără să își piardă gustul

Prepară aluatul

Încălzește cuptorul la 175°C. Unge o formă de chec cu puțin ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt, pentru a scoate ușor preparatul după coacere.

Sparge oul într-un bol încăpător și adaugă zahărul alb. Bate ingredientele cu un tel până când obții o compoziție omogenă. Încorporează uleiul, smântâna fermentată și extractul de vanilie. Amestecă până când toate ingredientele lichide sunt bine combinate.

Cerne făina într-un alt bol și adaugă bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă ingredientele uscate, apoi încorporează-le treptat în compoziția lichidă. Folosește o spatulă și amestecă numai până când făina dispare în aluat. Evită amestecarea excesivă, deoarece aceasta poate face miezul mai dens.

Încorporează aproximativ trei sferturi din merele condimentate, împreună cu o parte din amestecul de zahăr brun. Păstrează restul pentru suprafața checului.

Citește și: Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară, ideale pentru micul dejun sau pachete

Coace desertul Amish Apple Fritter Bread

Toarnă aluatul în forma pregătită și nivelează ușor suprafața cu o spatulă. Distribuie deasupra merele rămase și presară zahărul cu scorțișoară din bol.

Introdu forma în cuptorul preîncălzit și coace aproximativ 50–60 de minute. Verifică preparatul după primele 45–50 de minute, deoarece timpul poate varia în funcție de cuptor și de dimensiunea formei.

Introdu o scobitoare în centrul aluatului, într-o zonă fără bucăți mari de măr. Dacă aceasta iese fără urme de aluat crud, scoate forma din cuptor. Dacă aluatul este încă umed, continuă coacerea și verifică din nou după câteva minute.

Lasă checul să se răcească în formă aproximativ 15 minute. Scoate-l cu grijă și transferă-l pe un grătar, unde trebuie să se răcească înainte de glazurare.

Citește și: Rulada pufoasă cu prune, desertul perfect pentru zilele de toamnă

Pregătește glazura

Pune zahărul pudră cernut într-un bol mic. Adaugă laptele treptat și extractul de vanilie, apoi amestecă până când obții o glazură netedă. Dacă este prea groasă, mai adaugă câteva picături de lapte. Dacă este prea fluidă, completează cu puțin zahăr pudră.

Toarnă glazura peste checul răcit și las-o să se întărească ușor înainte de feliere. Taie desertul în felii potrivite și servește-l simplu, la micul dejun sau ca desert.

Sfaturi pentru un Amish Apple Fritter Bread reușit

Alege mere ferme, care își păstrează forma în timpul coacerii.

Nu tăia cubulețele prea mari, deoarece acestea pot îngreuna tăierea feliilor.

Lasă desertul să se răcească înainte de a adăuga glazura, pentru a evita topirea excesivă a acesteia.

Ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus. Opțiunile recomandate de nutriționiști, care nu trebuie să coste o...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Fructul care i-a îmbogățit pe Martina și Pavel. Au pornit afacerea de la o idee din facultate Fructul care i-a îmbogățit pe Martina și Pavel. Au pornit afacerea de la o idee din facultate
Antena 3 Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău” Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău”
SpyNews Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că ar fi încercat să-l agreseze când a dus copilul la școală: ”A chemat pe cineva să filmeze” Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că ar fi încercat să-l agreseze când a dus copilul la școală: ”A chemat pe cineva să filmeze”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus. Opțiunile recomandate de nutriționiști, care nu trebuie să coste o avere
Ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus. Opțiunile recomandate de nutriționiști, care nu trebuie...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cottage Cheese Bagels. Rețetă de covrigi pufoși, bogați în proteine
Cottage Cheese Bagels. Rețetă de covrigi pufoși, bogați în proteine
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x