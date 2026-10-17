Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri. Ingredientul care îi dă gustul copilăriei și pe care nu trebuie să-l omiți

Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri, cu gustul copilăriei și textura perfectă. Descoperă ingredientul secret care nu trebuie să lipsească din rețeta tradițională!

Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri | Profimediaimages.ro

Ciocolata de casă, cu gustul dulce al copilăriei, se prepară ușor, din câteva ingrediente simple. Descoperă în rândurile de mai jos care este ingredientul care îi oferă aroma de odinioară și cum poți obține un desert cremos, exact ca pe vremuri!

Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri. Ingredientul care îi dă gustul copilăriei

Ciocolata de casă ca pe vremuri se prepară ușor, fără aparate speciale și cu ingrediente simple. Secretul gustului autentic stă în siropul de zahăr, care trebuie să aibă consistența potrivită. Dacă respecți câțiva pași simpli, vei obține un desert gustos, cu o textură perfectă.

Ingrediente pentru ciocolată de casă

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500 g lapte praf integral

200 g zahăr

150 ml apă

100 g unt, cu minimum 80% grăsime

40–50 g cacao

1 plic de zahăr vanilat sau 1 linguriță de extract de vanilie

1 praf de sare

50 g nucă mărunțită sau alune, opțional

Cum prepari ciocolata de casă după rețeta tradițională

1. Amestecă ingredientele uscate

Pune laptele praf și cacaua într-un bol încăpător. Amestecă bine pentru a obține o compoziție uniformă. Dacă laptele praf are cocoloașe, cerne-l înainte de folosire.

2. Pregătește siropul de zahăr

Pune apa și zahărul într-o cratiță, la foc mediu. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 5–7 minute. Ai grijă să nu se îngroașe prea mult, deoarece ciocolata poate deveni tare și sfărâmicioasă.

3. Adaugă untul și vanilia

Ia cratița de pe foc și adaugă untul tăiat în cubulețe. Pune vanilia și un praf de sare. Amestecă până când untul se topește complet. Acesta oferă ciocolatei un gust bogat și o textură mai fină.

4. Încorporează laptele praf și cacaua

Toarnă treptat amestecul lichid peste ingredientele uscate. Amestecă energic cu o lingură de lemn sau o spatulă, până când obții o compoziție omogenă. Dacă îți place ciocolata cu nucă sau alune, acum este momentul să le adaugi.

5. Pune compoziția în tavă

Tapetează o tavă de aproximativ 20 × 20 cm cu hârtie de copt. Toarnă amestecul și nivelează-l cu o spatulă. Apasă ușor pentru a obține o suprafață uniformă. Pentru bucăți mai groase, poți folosi o tavă mai mică.

6. Lasă ciocolata la răcit

Pune tava la frigider pentru cel puțin 3–4 ore. După ce s-a întărit, scoate ciocolata din tavă și taie-o în pătrățele sau batoane. Desertul este gata de servit!

Care este secretul unei ciocolate de casă reușite?

Pentru o ciocolată de casă gustoasă, alege lapte praf integral și ai grijă la fierberea siropului de zahăr. Dacă îl lași prea mult pe foc, compoziția poate deveni prea tare și se poate sfărâma la tăiere.

Un alt truc este să adaugi treptat ingredientele uscate și să amesteci continuu. Astfel, eviți cocoloașele și obții o textură uniformă.

Pentru un plus de aromă, poți folosi nucă, alune prăjite sau puțină esență de rom. Dacă vrei un desert cu aspect deosebit, păstrează o parte din compoziție fără cacao și combin-o cu restul pentru un efect marmorat.

Cum păstrezi ciocolata de casă proaspătă mai mult timp

După ce s-a întărit, ciocolata de casă se păstrează la frigider, într-un recipient închis, timp de aproximativ 5–7 zile. Pentru un gust mai bun și o textură plăcută, scoate câteva bucăți cu 10–15 minute înainte de servire. Astfel, untul se înmoaie ușor, iar ciocolata devine mai fragedă.

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