Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri. Ingredientul care îi dă gustul copilăriei și pe care nu trebuie să-l omiți

Ciocolata de casă, cu gustul dulce al copilăriei, se prepară ușor, din câteva ingrediente simple. Descoperă în rândurile de mai jos care este ingredientul care îi oferă aroma de odinioară și cum poți obține un desert cremos, exact ca pe vremuri!
Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri. Ingredientul care îi dă gustul copilăriei
Ciocolata de casă ca pe vremuri se prepară ușor, fără aparate speciale și cu ingrediente simple. Secretul gustului autentic stă în siropul de zahăr, care trebuie să aibă consistența potrivită. Dacă respecți câțiva pași simpli, vei obține un desert gustos, cu o textură perfectă.
Ingrediente pentru ciocolată de casă
- 500 g lapte praf integral
- 200 g zahăr
- 150 ml apă
- 100 g unt, cu minimum 80% grăsime
- 40–50 g cacao
- 1 plic de zahăr vanilat sau 1 linguriță de extract de vanilie
- 1 praf de sare
- 50 g nucă mărunțită sau alune, opțional
Cum prepari ciocolata de casă după rețeta tradițională
1. Amestecă ingredientele uscate
Pune laptele praf și cacaua într-un bol încăpător. Amestecă bine pentru a obține o compoziție uniformă. Dacă laptele praf are cocoloașe, cerne-l înainte de folosire.
2. Pregătește siropul de zahăr
Pune apa și zahărul într-o cratiță, la foc mediu. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 5–7 minute. Ai grijă să nu se îngroașe prea mult, deoarece ciocolata poate deveni tare și sfărâmicioasă.
3. Adaugă untul și vanilia
Ia cratița de pe foc și adaugă untul tăiat în cubulețe. Pune vanilia și un praf de sare. Amestecă până când untul se topește complet. Acesta oferă ciocolatei un gust bogat și o textură mai fină.
4. Încorporează laptele praf și cacaua
Toarnă treptat amestecul lichid peste ingredientele uscate. Amestecă energic cu o lingură de lemn sau o spatulă, până când obții o compoziție omogenă. Dacă îți place ciocolata cu nucă sau alune, acum este momentul să le adaugi.
5. Pune compoziția în tavă
Tapetează o tavă de aproximativ 20 × 20 cm cu hârtie de copt. Toarnă amestecul și nivelează-l cu o spatulă. Apasă ușor pentru a obține o suprafață uniformă. Pentru bucăți mai groase, poți folosi o tavă mai mică.
6. Lasă ciocolata la răcit
Pune tava la frigider pentru cel puțin 3–4 ore. După ce s-a întărit, scoate ciocolata din tavă și taie-o în pătrățele sau batoane. Desertul este gata de servit!
Care este secretul unei ciocolate de casă reușite?
Pentru o ciocolată de casă gustoasă, alege lapte praf integral și ai grijă la fierberea siropului de zahăr. Dacă îl lași prea mult pe foc, compoziția poate deveni prea tare și se poate sfărâma la tăiere.
Un alt truc este să adaugi treptat ingredientele uscate și să amesteci continuu. Astfel, eviți cocoloașele și obții o textură uniformă.
Pentru un plus de aromă, poți folosi nucă, alune prăjite sau puțină esență de rom. Dacă vrei un desert cu aspect deosebit, păstrează o parte din compoziție fără cacao și combin-o cu restul pentru un efect marmorat.
Cum păstrezi ciocolata de casă proaspătă mai mult timp
După ce s-a întărit, ciocolata de casă se păstrează la frigider, într-un recipient închis, timp de aproximativ 5–7 zile. Pentru un gust mai bun și o textură plăcută, scoate câteva bucăți cu 10–15 minute înainte de servire. Astfel, untul se înmoaie ușor, iar ciocolata devine mai fragedă.
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