(P) Reinterpretează gustul supelor cu noul Soup Maker

Cu noul aparatul Soup Maker, lansat de curând de compania britanică Morphy Richards, poți pregăti cu ușurință zi de zi supe proaspete, după rețetele clasice, preferate de întreaga familie în maxim 28 de minute.

Aparatul Sauté & Soup pregătește rapid supe clasice, cu bucăți de îngrediente (Chunky) sau cremă (Smooth), în aproximativ 20 de minute, precum și smoothie-uri delicioase în doar 2 minute, cu efort minim. Mai mult, Soup Maker-ul are funcția de blend pentru pasare suplimentară pentru cele mai fine texturi. Soup Maker Sautée & Soup are funcția specială și poate sota ceapă, bacon și alte ingrediente pentru un plus de aromă în același vas în care pregătește supa.

Aparatul vine cu un set de rețete special create, iar mai multe idei de supa zilei sunt disponibile în secțiunea de inspirație din site-ul companiei.

O supă de pui delicioasă își face mereu loc în meniurile noastre! Încearcă o reinterpretare a supei de pui clasice cu un twist asiatic – Supă de pui cu tăieței Udon, gătită integral de Soup Maker într-un singur vas cât timp te poți ocupa de alte activități sau te poți bucura de o binemeritată pauză.

În funcție de câți pofticioși se adună în jurul mesei, supa poate fi pregătită în gramaje pentru 2, 3 sau 4 persoane. Mai jos ingredientele pentru 4 porții hrănitoare de pui:

3 morcovi mici tocați

1 ceapă roșie taiată în jumătate

1 păstârnac tăiat cubulețe

1 rădăcina pătrunjel tăiată cubulețe

1 felie de țelina tăiată cubulețe

1.5l bază de pui

3-4 rondele de tăieței

1 piept de pui prefiert franjuri

sare si piper

frunze de pătrunjel, tocate mărunt pentru ornat

Pune in Soup Maker toate ingredientele cu excepția pieptului de pui și tăiețeilor. Selectează funcția pentru supă clară cu ingrediente (Chunky) și orienteză-te după timerul afișat. În jur de 8 minute înainte de terminarea programului, scoate capacul aparatului și se activează funcția de pauză. Adaugă pieptul de pui prefiert și tăiețeii. Mai completează cu sare și piper după gust. Pune înapoi capacul și lasă programul de 28 de minute să se termine.

Când masa este gata, aparatul va emite un semnal sonor. Toarnă direct în boluri cu ajutorul unei linguri, ornează cu pătrunjel și servește cu multă poftă!

Vasul de inox al Soup Makerului este ușor de spălat cu ușurință în chiuvetă cu ajutorul unui burete îmbibat în detergent de vase.

Este ușor să adaptezi orice rețetă de supă pe care obișnuiai să o pregătești la aragaz și apoi să o pasezi la blender, după caz. Trebuie să ții cont de câteva elemente pentru o supă aburindă, numai bună de savurat de întreaga familie:

Taie legumele în bucățele Pune legumele tocate în aparat până la nivelul minimum. Adaugă carne (în funcție de preferințe și poftă) doar prefiartă Condimentează după gust Adaugă apă sau bază de legume/ de pui pentru un gust mai intens până la nivelul maxim al aparatului indicat și în interiorul Soup Maker-ului. Selectează funcția Chunky pentru supe clare cu bucăți de ingrediente Selectează funcția Smooth pentru supe creme Ai la dispoziție funcția de blend pentru pasare manuală suplimentară. Funcția Juice este destinată smoothie-urilor.

Poți alege din alte 3 variante de Soup Maker cu o capacitate diferită și funcții cheie – Soup Maker Compact pentru 2 porții, Perfect Soup cu cântat integrat sau Total Control cu peste 9 funcții!

Lider pe piața din Marea Britanie pe categoria de Soup Maker, Morphy Richards oferă spre vânzare consumatorilor români produsele atât direct, pe site-ul brandului www.morphyrichards.ro, în secțiunea Soup Maker, cât și la parteneri (Altex și Emag).