Diana Bart propune o rețetă delicioasă de supă cremă de ciuperci, pe care a redenumit-o ”cappuccino” de ciuperci. Iată cum o prepară pentru a căpăta o textură cremoasă.

Diana Bart propune o rețetă de supă cremă de legume care poate fi adaptată și zilelor de post. Ea a denumit-o ”cappuccino” de ciuperci datorită culorii intense.

Citește și: Icre de fasole, rețeta de post simplă și delicioasă. Ingredientul care le face cremoase și pufoase, ca la bunica acasă

Rețeta Dianei Bart de ”cappuccino” de ciuperci

Diana Bart este foarte atentă la stilul ei de viață și al familiei sale, iar asta se reflectă și asupra alimentației. Prezentatoarea TV acordă o atenție sporită ingredientelor pe care alege să le cumpere și, ulterior, ajung în farfurie.

Articolul continuă după reclamă

Ea a postat recent pe canalul său de Youtube o rețetă de supă cremă de ciuperci din doar câteva ingrediente alese cu grijă. Preparatul este ideal pentru mesele de toamnă și, dacă se sare pasul opțional, este perfectă pentru postul Crăciunului.

Timpul de pregătire este de 1h30.

Citește și: Paste cu dovleac plăcintar și sos cremos.O rețetă italiană delicioasă, potrivită pentru sezonul rece

Ingrediente

1 caserolă mare de ciuperci

1 păstârnac

1 ceapă galbenă

jumătate de căpățână de usturoi

2 cartofi

ulei de floarea soarelui presat la rece

sare celtică, după gust

piper, după gust

Opțional: smântână lichidă, 3 polonice

Citește și: Fursecuri din dovleac cu fulgi de ovăz și ciocolată, în varianta de post

Mod de preparare

Mai înâti se curăță și se taie ceapa în patru bucăți mari, după care se curăță usturoiul și se taie pe din două fiecare cățel, pentru a elibera aroma.

Pentru a adăuga un pic de savoare preparatului, se călesc ceapa și usturoiul în ulei de floarea soarelui presat la rece. Nu se călesc mult timp, ci aprocimativ un minute, cât să prindă puțină culoare.

Între timp se curăță cartofii și păstârnacul și se spală ciupercile. După care se taie în bucăți medii.

Se pun legumele la fiert cu un pahar de apă, între timp se curăță ciupercile. Se pot rupe sau tăia în bucății medii înainte de a se pune în oala de pe foc, peste legumele ușor fierte. Se adaugă sare, după gust, și apă (nu cât pentru a le acoperi, ci până la jumătate: aproximativ 3 pahare de apă).

Citește și: Cum să pregătești pate de fasole cu roșii uscate. O rețetă simplă și de post

Oala stă pe foc circa 20 de minute. În acest timp, se pot pregăti crutoanele: pâinea, de preferat nu proaspătă, se taie felii, după care bucățele ici. Se așază într-o tavă de copt, tapetată cu hârtie de copt. Se bagă la cuptorul preîncălzit, timp de 10 minute, la 200 de grade.

După ce sunt scoase de la cuptor, peste crutoane se pun ulei de măsline, pudră de usturoi, boia de ardei dulce și sare celtică.

După ce fierbe supa, se ia de pe foc, se blenduiește compoziția, după care se adaugă smântâna dulce. Se mai dă o dată în clocot și este numai bună de servit!

Înainte de blenduire, dacă supa are o consistență prea lichidă, scoate câteva polonice într-un alt recipient. Poate fi folosit lichidul rămas la alte preparate pentru a le potența gustul. De asemenea, poate fi congelat.

Citește și: Salată de toamnă cu mere, rodie, tofu și ciuperci pleurotus crocante – rețetă de post

În cazul în care, după blenduire, ți-ai dat seama că ai pregătit o cantitate mai mare de supă, se poate păstra separat la congelator, ulterior adăugând smântâna lichidă pentru un gust bogat.

Diana a optat pentru a nu folosi morcov sau ardei, deoarece dorește un gust predominant de ciuperci și îi face plăcere culoarea din farfurie. Tocmai culoarea este cea care a inspirat-o pentru a denumi supa ”cappuccino” de ciuperci.