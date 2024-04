Salamul de Sibiu i-a cucerit pe americani. Cum a ajuns produsul românesc pe rafturile magazinelor din Statele Unite ale Americii

Americanii au devenit adevărați fani ai Salamului de Sibiu, motiv pentru care acesta a ajuns să fie comercializat în marile magazine din Statele Unite ale Americii. Iată cum a ajuns alimentul românesc de origine animală să fie exportat peste ocean.

Produsul românesc a câștigat inimile americanilor, acesta fiiind mai nou comercializat în cadrul celor mai mari magazine din SUA.

Faptul că Salamul de Sibiu a ajuns pe rafturile supermarketurilor din Statele Unite ale Americii reprezintă un eveniment considerabil în industria alimentară românească, acesta fiind primul produs de origine animală exportat peste ocean.

Iată ce a transmis unul dintre reprezentanții brandului!

Salamul de Sibiu, vândut în magazinele din SUA

Începând cu prima zi a acestei săptămâni, americanii se bucură chiar la ei în țară de gustul autentic al Salamului de Sibiu pe care mulți dintre noi îl îndrăgesc de foarte mulți ani.

Grupul Agricola, cu o experiență de peste două decenii în producția de mezeluri, a reușit să le facă americanilor bucuria de a savura salamul lor preferat ori de câte ori își doresc.

„Acesta este un rezultat de palmares. Primul nu poate fi decât unul! În acest caz, Salamul de Sibiu Agricola, recunoscut la nivel european, a devenit un ambasador autentic pentru piaţa SUA”, a precizat managerul de comunicare la Grup Agricola, Cristian Călin, potrivit bacau.net.

Salamul de Sibiu a trecut printr-o serie de controale, iar procesul de export către Statele Unite ale Amercii care a început încă din anul 2014 a fost destul de complicat. Cu toate acestea, efortul depus de către întreg Grupul Agricola pentru ca acesta să acceseze piața americană a meritat cu adevărat, în anul 2021 primind vizita Departamanetului de Agricultură pentru a verifica dacă sunt respectate toate normele de siguranță alimentară.

După ce a trecut cu succes prin toate controalele efectuate de către experți, acum, Salamul de Sibiu este disponibil în marile magazine din SUA, oferindu-le americanilor și nu numai, o experiență românească, consolidând astfel prestigiul gastronomic românesc la nivel internațional.

„Ne-am aliniat în integralitate la toate condițiile impuse pentru obținerea certificării de export SUA. Evident, cu eforturile și costurile aferente”, a afirmat directorul general Salbac SA, Angelica Șmil.

Povestea Salamului de Sibiu a început în anul 1895, iar în prezent aceasta continuă să se scrie, ținând cont de marile reușite pe care le are în prezent.

„Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei, pentru că am pierdut în zona HoReCa. (...) Românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă. Mai e important acum să lucrăm şi în zona aceasta de gastronomie, de patrimoniu cultural, să putem să dezvoltăm împreună cu HoReCa acel platou premium românesc în care Salamul de Sibiu să fie a acompaniat de o brânză, de un vin, cu Indicaţie Geografică Protejată”, a precizat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu pentru Agerpres în urmă cu doar câteva luni.

Produsul este deja vândut în țări importante precum: Italia, Anglia, Germania, Spania, iar faptul că de acum va putea fi cumpărat și din SUA reprezintă o reușită clară în domeniul gastronomiei românești.

