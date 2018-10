Suc de sfeclă roșie și proprietățile lui benefice asupra organismului

Este toamnă, este sezonul sfeclei roșii, așa că este timplul să aflăm despre minunatul și frumos coloratul suc de sfeclă roșie și proprietățile lui benefice asupra organismulu!

Sfecla roșie este o sursă excelentă de vitamine și substanțe nutritive, benefice organismului, cum ar fi: vitamina A, complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K, calciu, cupru, fier, iod, potasiu, sodiu și sulf.

Mai conține și o sbțstană, betacianina, cea care dă culoarea roșie și care are un important rol în eliminarea toxinelor din organism şi ajută la prevenirea apariţiei cancerului, în special a celui de prostată și a celui mamar!

Consumul sucului de sfeclă roșie ajută la îmbunătățirea circulației sanguine, la reducerea nivelului de colesterol din sânge, dilatând totodată vasele sanguine și împiedicând formarea cheagurilor de sânge.

Ajută și la scădere a tensiunii arteriale, prevenind, totodată, atacurile de inimă şi bolile cardiovasculare.

Este un bun ajutant în vindecarea bolilor de vezică biliară și vindecarea gutei.

Conţine aminoacizi cu rol de dezvoltare şi menţinere a ţesutului muscular.

Are un conținut ridicat de iod, benefic asupra glandei tiroide.

De asemeni conţinutul ridicat de potasiu, ajută la întărirea muşchiului inimii.

Are un puternic efect antiinflamator și revigorant, ajutând la ieșirea din stările de oboseală și stres, mai ales dacă este consumat dimineața.

Are și un puternic rol alcalin, calmând aciditatea gastrică.

Cum preparăm sucul de sfeclă roșie!

Sucul de sfeclă roșie se poate prepara curățând sfecla roșie, tăind-o în cuburi și adăugând cuburile într-un storcător de fructe.

Sucul de sfeclă roșie se poate combina cu diverse ingrediente pentru a diminua gustul dulce, sau pentru arome mai plăcute, cum ar fi: mere acrișoare, lămâile, ghimbirul, ananasul și multe altele.

Putețiprepara și o delicioasă Supă cremă de sfeclă roșie cu hrean, cu care vă puteți răsfăța familia!