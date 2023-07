Ce este și cum funcționează noua aplicație Threads, de la Meta. De ce nu este, momentan, disponibilă în România

Alternativa Meta la Twitter, numită Threads, este disponibilă cel puţin pentru o parte a utilizatorilor de smartphone-uri, începând de joi. Ce se întâmplă totuși în zona Europei.

Meta şi-a lansat recent noua reţea socială, denumită Threads, o platformă de "microblogging" cu caracteristici similare cu cele ale Twitter, o ameninţare pentru grupul lui Elon Musk, anunță AFP.

Ce este și cum funcționează aplicația Threads, de la Meta

Meta a publicat deja aplicaţia Threads în App Store, sub forma unei precomenzi digitale, însă aceasta va putea fi descărcată pe iPhone începând de joi, 6 iulie, scrie News.ro.

O precomandă digitală a apărut şi în Play Store, însă acolo nu este trecută o dată de lansare. Asta înseamnă că, pe Android, Threads ar putea fi lansată ceva mai târziu.

Informaţii şi capturi de ecran cu Threads au tot apărut în ultimele luni, creionând imaginea unei clone de Twitter, care arată şi funcţionează la fel cu platforma deţinută acum de Elon Musk.

Threads are la bază protocolul ActivityPub, acelaşi protocol descentralizat pe care-l foloseşte şi Mastodon. Logarea în cadrul platformei pare că se va face pe baza contului de Instagram.

Aplicaţia Threads a apărut deja în 100 de ţări. S-au înregistrat 10 milioane de conturi până acum

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a anunţat că cinci milioane de conturi au fost create pe noua reţea socială Threads în patru ore, ulterior crescând la 10 milioane. Printre primii se numără Richard Branson, notează News.ro.

"Tocmai am depăşit 5 milioane de înscrieri în primele patru ore", a postat Zuckerberg pe contul său oficial de Threads.

Această nouă platformă inspirată de Twitter este prezentată ca fiind aplicaţia de conversaţie scrisă pentru Instagram, cealaltă reţea socială a Meta. Ea nu a fost încă lansată în Europa.

Postările de pe Threads pot avea 500 de caractere, faţă de 280 pentru majoritatea utilizatorilor Twitter, şi pot fi postate videoclipuri de până la cinci minute, în timp ce o postare poate fi partajată ca link pe alte platforme. Utilizatorii pot să dea unfollow, să blocheze, să restricţioneze sau să raporteze alte persoane. De asemenea, utilizatorii pot filtra răspunsurile care conţin anumite cuvinte.

"Aplicaţia de conversaţie scrisă de Instagram". Aceasta este descrierea lui Threads pe Apple Store.

"Sperăm că (Threads) poate fi o platformă deschisă şi primitoare pentru discuţii", a scris şeful Instagram, Adam Mosseri. "Dacă asta vă doriţi şi voi, cea mai bună cale este să să fiţi binevoitori".

Mosseri a deplâns faptul că lansarea lui Threads în Europa a fost întârziată, explicând că dacă Meta ar fi trebuit să aştepte aprobarea de la Bruxelles, ar fi aşteptat şi ea multe luni pentru a intra în funcţiune.

"Eram îngrijorat că fereastra noastră se va închide, pentru că momentul este important", a explicat el pentru site-ul specializat Platformer.

În realitate, prezentarea acestei noi aplicaţii pare a fi similară cu cea a Twitter, cu un fir general care cuprinde deja numeroase conturi ale unor actori instituţionali, printre care Netflix şi site-ul de ştiri de specialitate The Hollywood Reporter.

Lansarea Threads intervine la doar patru luni după primele ecouri despre proiect şi la doar câteva zile după un nou episod la Twitter, din care reţeaua socială a ieşit slăbită.

Sâmbătă, acţionarul majoritar Elon Musk a anunţat introducerea, oficial cu titlu provizoriu, a unei limitări a numărului de mesaje care pot fi vizualizate pe cont pe zi, ceea ce a luat prin surprindere utilizatorii, agenţii de publicitate şi dezvoltatorii.

Această decizie vine după alte câteva care au fost prost primite de când miliardarul a preluat controlul, printre care transformarea verificării conturilor într-un serviciu plătit şi concedierea aproape a tuturor echipelor de moderare a conţinutului.

Luni, Twitter a dezvăluit, de asemenea, că tabloul de bord TweetDeck, foarte popular printre utilizatorii activi, nu va fi accesibil în curând decât conturilor verificate, deci plătitoare.

"Momentul este foarte bun pentru Meta", a comentat Jonathan Taplin, autor a două cărţi despre giganţii din domeniul tehnologiei, printre care "The End of Reality", care va fi publicată în septembrie. "Există o mulţime de oameni care au o rezistenţă aproape religioasă la orice are legătură cu Elon Musk".

Pentru el, Threads reprezintă într-adevăr o ameninţare existenţială pentru Twitter.

Impactul imediat al acestei lansări ar putea fi, totuşi, fi limitat de faptul că Meta a ales să aştepte înainte de a oferi Threads rezidenţilor din Uniunea Europeană.

Gigantul vrea să îşi ofere timp să clarifice consecinţele pentru companie şi produsele sale noului Regulament privind pieţele digitale (DMA), care a intrat în vigoare la începutul lunii mai, potrivit unei surse apropiate.

DMA urmăreşte să impună reguli specifice pentru principalele companii de internet, inclusiv Meta, pentru a preveni practicile anticoncurenţiale.

Meta nu a făcut un secret din sinergiile pe care intenţionează să le valorifice pentru a-şi creşte rapid nou-născutul, prezentându-l de la început ca o ramură a Instagram.

Instagram "este cel mai de succes produs din familia Meta", spune Pinar Yildirim, profesor de marketing la Wharton School of the University of Pennsylvania. "Nu puteau să asocieze acest nou produs Facebook, pentru că acest nume nu mai face pe nimeni să viseze".

Cu mai mult de două miliarde de utilizatori activi, Instagram le oferă celor de la Threads o rampă de lansare la care concurenţii mai mici ai Twitter, de la Mastodon la Bluesky, şi site-uri ultraconservatoare precum Truth Social, Parler, Gettr şi Gab, nici nu ar fi putut visa, conform AFP.

Threads permite astfel utilizatorilor Instagram să se autentifice cu acreditările lor existente pentru a posta conţinut pe noua platformă.

"Ecuaţia este simplă: dacă un utilizator Instagram cu un număr mare de urmăritori, precum (Kim) Kardashian sau (Justin) Bieber sau (Lionel) Messi începe să posteze pe Threads în mod regulat, această nouă platformă ar putea creşte rapid şi cred că bugetele de publicitate ar urma într-un interval de timp strâns", a scris analistul Brian Wieser pe Substack, o platformă de newsletter.

O serie de celebrităţi păreau să aibă deja conturi pe Threads în momentul lansării, printre care cântăreaţa Shakira, modelul Karlie Kloss şi actorul Jack Black.

Această perspectivă este potenţial cu atât mai îngrijorătoare pentru Twitter cu cât grupul cu sediul în San Francisco şi-a văzut veniturile din publicitate topindu-se de când a preluat conducerea Elon Musk. Un exod pe care noul director general, Linda Yaccarino, sosită la Twitter în urmă cu o lună, dar care a fost foarte tăcută până acum, nu a reuşit încă să îl stăvilească.