Orice ai face, ignoră aceste mesaje pe WhatsApp! Îți blochează telefonul și îți provoacă spaimă!

WhatsApp reușește să ajungă din nou în centrul atenției și vorbim de încă un episod care are conotație negativă pentru aplicație.

Cea mai nouă problemă a aplicației de mesagerie e atât de simplă, dar totodată atât de frustrantă, și are legătură cu anumite mesaje pe care le poți primi. De cele mai multe ori, mesajele ar trebui să îți blocheze aplicația și să fii nevoit să o repornești, însă ai șanse destul de mari să-ți fie blocat întregul sistem de operare, astfel că telefonul va trebui repornit.

Cu gadgetul acesta nimeni nu te mai urmărește pe internet! Și e creat de un rus!

Mesajele text despre care e vorba vin la pachet cu simboluri ascunse între spațiile libere. Astfel, dacă apeși pe vreuna din aceste părți ale mesajului, simbolurile ascunse se extind și dau peste cap aplicația sau sistemul de operare. Unul dintre aceste mesaje este un simplu text în ghilimele ”This is very interesting,” (asta e foarte interesant), care vine la pachet cu emojiul care râde cu lacrimi.

Fulgerul i-a lovit casa, dar asta n-a fost tot! Implantul din creier al femeii a fost cel afectat!

Al doilea mesaj îți spune ce se întâmplă dacă apeși pe un punct care face parte din mesaj. ”If you touch this black dot then your WhatsApp will hang,” (dacă apeși pe acest punct negru, WhatsApp-ul tău se va bloca). Mesajul e însoțit de un emoji cu un deget care arată spre punct.

Află mai multe despre cea mai mare problema pe WhatsApp acum