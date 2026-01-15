David Popovici a primit titlul de cel mai bun înotător din Europa în 2025. Cum au reacționat fanii sportivului

David Popovici a primit un nou titlu care îi încununează cariera.

În 2025, David Popovici a obținut două titluri mondiale, la Singapore, la probele de 100 m liber și 200 m liber. | Hepta

David Popovici a primit titlul de cel mai bun înotător din Europa în anul 2025, detronându-l pe Leon Marchand.

Celebrul sportiv a primit titlul care îi încununează cariera de înotător, după ce în anul 2025 a reușit mai multe performanțe cu care a intrat în istorie.

David Popovici, cel mai bun înotător din Europa în 2025

Citește și: Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028

Articolul continuă după reclamă

European Aquatics și CS Dinamo București au făcut anunțul pe Facebook. În 2025, David Popovici a obținut două titluri mondiale, la Singapore, la probele de 100 m liber și 200 m liber.

La Campionatele Europene Under 23 de la Samorin, din Slovacia, celebrul înotător a obținut două medalii de aur, la 100 m liber și la 200 m liber, și una de bronz la 50 m liber.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Campionul român a reușit să îl înfrângă pe Leon Marchand, francezul cunoscut drept "Leul din Toulouse" care a obținut 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. În 2025, înotătorul francez a participat la Mondiale doar la probele de 200 și 400 mixt, obținând medalii de aur la ambele. Cu toate acestea, în clasamentul celor mai buni înotători din Europa a fost depășit de David Popovici.

Citește și: Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă

La feminin, trofeul Euoropean Aquatics i-a fost acordat înotătoarei olandeze Marrit Steenbergen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

David Popovici a fost nominalizat recent și la trofeul pentru cel mai bun sportiv din Balcani. Pe lângă sportivul român, în top 10 se află și bulgarii Aleksandar Nikolov (volei) și Karlos Nasar (haltere), Alperen Șengun (baschetbalist din Turcia), Distria Krasniqi (judoka din Kosovo), Emmanouil Karalis (atlet din Grecia), Zrinka Ljutic (schioare din Croația), Nikola Jokic (baschetbalist din Serbia), Stefanos Ntouskos (canotor din Grecia) și Giannis Antetokounmpo (barchetbalist din Grecia), potrivit Eurosport.

Pe 16 februarie va avea loc ceremonia de premiere la Sofia, acolo unde vor fi afișate rezultatele finale.

Pentru David Popovici, anul 2025 a fost unul dintre cei mai de succes. Pe 29 iulie, sportivul a demonstrat că este cel mai bun înotător din lume la proba de 200 m liber. În 2024, înotătorul a devenit campion olimpic la Paris la proba de 200 m liber, reușind în 2025 să cucerească al doilea titlu mondial la această probă, după cel din 2022 de la Budapesta.

Citește și: Agenţia Naţională pentru Sport nu i-a plătit nici până acum premiile câștigate lui David Popovici:„Nu e o realitate prea frumoasă”