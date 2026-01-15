Ce mai face și cum arată acum Marinela Nițu. Cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Miron Cozma

Marinela Nițu a trecut printr-o serie de schimbări radicale în ultimii ani din cauza operațiilor estetice.

La 15 ani de la încheierea poveștii lor de iubire, Marinela Nițu este în continuare dedicată carierei sale muzicale. | YouTube

Marinela Nițu, acum în vârstă de 70 de ani, arată mult mai tânără decât vârsta ei.

Artista continuă să posteze pe rețelele de socializare video-uri cu ea în care cântă, amintindu-le fanilor ei de melodiile care au consacrat-o. Fosta soție a lui Miron Cozma este acum complet transformată, după ce în trecut a apelat la mai multe operații estetice.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Marinela Nițu la 70 de ani

Citește și: Marinela Nițu, apariție rară la TV

Articolul continuă după reclamă

Brunetă cu părul lung, Marinela și-a păstrat look-ul care a făcut-o faimoasă. Trăsăturile ei de altă dată par acum la fel, deși se vede că vedeta a depus mult efort pentru a-și păstra tenul aproape intact, ca și cum nu a înregistrat trecerea timpului.

La 70 de ani, fosta soție a lui Miron Cozma arată mult mai tânără și mai suplă, impresionând cu aparițiile ei în mediul online.

Ea nu ezită să îmbrace costumații îndrăznețe și să își încânte fanii cu vocea ei, cântând șlagăre de altă dată. Cu o chitară în mână, machiajul ei unic cu tuș negru la ochi, o coroană de flori verzi și albastre pe cap și o jachetă mov, Marinela a le-a cântat ascultătorilor ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marinela Nițu a devenit celebră la începutul anilor 2000 datorită aparițiilor sale controversate la TV datorită poveștii de dragoste pe care a trăit-o cu Miron Cozma.

Marinela Nițu și Miron Cozma au trăit o poveste de dragoste furtunoasă, cu multă iubire, dar și scandaluri care au ținut primele pagini ale ziarelor.

Citește și: Ce mai face și ce postează pe rețelele de socializare Marinela Nițu. Fosta soție a lui Miron Cozma are 69 ani

Cei doi au avut de înfruntat multe obstacole, dar se pare că au demonstrat că se iubeau cu adevărat. Marinela și Miron s-au cunoscut în vara anului 1998 pe litoral. La acea vreme, Miron Cozma era căsătorit, iar artista era într-o relație. El a fost imediat atras de frumusețea ei și de talentul ei muzical.

Chimia dintre ei nu le-a dat voie să piardă ocazia de a da o șansă iubirii lor. Ei au început o relație pe care au ținut-o secretă timp de un an.

În 1999, Miron Cozma, liderul minerilor, a fost condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul Mineriadei. Încarcerarea lui a fost un alt obstacol greu pentru relația lor. Marinela Nițu nu a renunțat la el și a continuat să îl susțină, mergând adesea în vizită la el la penitenciar.

Miron Cozma i-a scris poezii iubitei sale până în 2001, când povestea lor de dragoste s-a încheiat.

După despărțire, cu inima îndurerată, Marinela Nițu a plecat în Italia și apoi în SUA unde a continuat să își urmeze cariera. Se pare, însă, că în 2005, Miron Cozma și celebra artistă au reluat legătura și au început să vorbească din nou la telefon.

În 2011, cei doi s-au căsătorit, dar după doar 3 ani au decis să meargă pe drumuri separate.

La 15 ani de la încheierea poveștii lor de iubire, Marinela Nițu este în continuare dedicată carierei sale muzicale, locuiește le Brașov și cântă adesea în localurile din oraș alături de formația ei.

Citește și: Îți mai amintești de Marinela Nițu. Fosta soție a lui Miron Cozma a revenit în prim plan!