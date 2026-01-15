Zoe Saldana este acum cea mai bine plătită actriță din istorie. Cât câștigă celebrul star de la Hollywood

Zoe Saldana a fost desemnată cea mai bine plătită actriță și a întrecut-o chiar și pe Scarlett Johansson.

Zoe Saldana, actrița din seria de filme Avatar, a ajuns să fie numită cea mai bine plătită actriță. Filmele Avatar au avut încasări de peste 15.46 miliarde de dolari, aducând câștiguri imense actorilor din distribuție.

Actrița în vârstă de 47 de ani, care are și un premiu Oscar, a întrecut-o pe Scarlett Johansson după ce filmul Avatar: Fire and Ash a mai adăugat încă 1.2 miliarde de dolari la averea ei. Averea ei a ajuns acum la 80 milioane de dolari.

Suma imensă pe care o câștigă acum Saldana se datorează încasărilor obținute din toate cele 3 filme Avatar, filmele Marvel în care a jucat-o pe Gamora în Gardienii Galaxiei, dar și din rolul ei din filmele Avengers.

Saldana a strâns o avere frumoasă și din rolul ei din primul film Pirații din Caraibe, dar și din filmele Star Trek în care a apărut.

Filmul Avatar: Fire and Ash a obținut încasări incredibile, venind din urma primelor filme Avatar ca sumă și ajungând acum pe locul 1 după lansarea lui în decembrie 2025.

În 2025, Zoe Saldana a câștigat primul ei premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul ei din serialul Emilia Perez care apare pe o platformă de streaming populară.

În prezent, actrița filmează pentru sezonul următor din serialul de acțiune Lioness.

Regizorul seriei de filme Avatar, James Cameron, a anunțat deja că are deja planificate următoarele două filme, dar nu a fost confirmată încă nicio dată de lansare pentru niciunul dintre ele.

În decembrie 2025, regizorul a declarat: „Dacă nu ajungem să facem și filmul 4 și 5, din cine știe ce motiv, atunci o să țin o conferință de presă și o să vă anunț care va fi planul”.

După Zoe Saldana și Scarlett Johansson, cei mai bine plătiți actori sunt Samuel L Jackson, Robert Downey Jr și Chris Pratt, care au jucat, de asemenea, în mai multe filme Marvel.

Lista continuă apoi, în această ordine, cu Tom Cruise, Dwayne Johnson și Tom Hanks.

După Zoe și Scarlett, următoarele cel mai bine plătite actrițe sunt Emma Watson, pe locul 16, Karen Gillan, pe locul 23 și Elizabeth Olsen pe locul 25.

Pe lângă cariera de invidiat în lumea cinematografiei, Zoe Saldana se poate considera norocoasă și pe plan personal. Ea e mamă a trei copii: a gemenilor Cy şi Bowie şi a mezinului Zen.

În 2018, Zoe Saldana a fost răsplătită cu o stea la Hollywood pentru contribuţia sa la filme de mare succes ca Avatar şi noul Avengers: Infinity War. La ceremonie, ea a primit elogiile unor vechi prieteni la fel de celebri şi nu şi-a putut stăpâni emoţia când le-a mulţumit soţului şi celor trei copii ai săi.

