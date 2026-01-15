Antena Căutare
Zanni a ajuns pe patul de spital. La ce intervenție a apelat și cum s-a lăsat pozat: „Multă sănătate!"

Zanni a ajuns pe patul de spital. Tânărul a luat pe toată lumea prin surprindere cu imaginile publicate pe contul de Instagram. Iată la ce intervenție a apelat.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 10:17
Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, Zanni a decis să își anunțe fanii că a trecut printr-o operație. Mai mult, tânărul a distribuit mai multe imagini de pe patul de spital, iar reacțiile prietenilor virtuali nu au întârziat să apară.

Fotografiile nu au îngrijorat internauții. Se pare că aceștia și-au dat seama imediat la ce intervenție a apelat Zanni. De asemenea, mulți l-au felicitat pentru alegerea făcută și i-au transmis mesaje de încurajare.

Cum s-a lăsat pozat Zanni pe patul de spital

Deși nu a oferit prea multe detalii despre operația pe care a făcut-o, Zanni nu a ezitat să arate tuturor că trece printr-o schimbare. Din imaginile de pe contul de Instagram se poate observa că tânărul a fost supus unei intervenții la nivelul nasului.

Citește și: Zanni, în război cu Jador. Spune că artistul a fost violent cu Oana Ciocan și povestește un episod la care a asistat

Pozele sale au generat o mulțime de like-uri și comentarii din partea prietenilor virtuali. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Zanni are o comunitate impresionantă de fani.

„Domnul să fie cu tine suflet bun! Multă sănătate!”, „Ce ai pățit?”, „Recuperare ușoară” sau „Îți doresc multă sănătate și însănătoșire grabnică!”, au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Care este motivul pentru care Zanni a dispărut din luminile reflectoarelor

Zanni s-a bucurat de multă faimă odată cu aparițiile sale pe micile ecrane, însă acesta este și motivul pentru care a decis să dispară din luminile reflectoarelor. Se pare că tânărul nu și-a mai dorit să se afle în centrul atenției.

Deși are o relație specială cu fanii săi, Zanni a hotărât că este cel mai bine pentru el să se stea departe de domeniul ce l-a făcut celebru. În același timp, acesta este destul de activ pe rețelele sociale, acolo unde postează despre cele mai importante evenimente din viața lui.

Citește și: Zanni își vinde casa abia cumparată și mobilată recent. De ce face acest lucru și ce își dorește să primească în schimb

„Am dispărut din lume să zic așa. Nu mai simțeam nevoia cumva să bag în sufletul meu gloria sau aplauzele. Nu neapărat că nu apreciez oamenii care m-au aplaudat, care m-au susținut. Îi iubesc și știu că m-au iubit ei primii, de fapt. La ei cumva, iubirea lor m-a schimbat pe mine, mi-a dat seama că totul este trecător.

Am văzut foarte multe persoane publice care s-au dus puțin în cap cu toată faima asta și cumva cam asta am făcut și eu, cum ar veni. Părea că mă duc într-o direcție nașpa. După primele valuri de faimă nu m-am dus într-o direcție pozitivă și cumva mă mustram eu pe mine, în sinea mea. M-a mustrat și lumea, mă întrebau de ce mă înjur, de ce fac ce fac. Continuam pe calea mea, să zic așa”, a dezvăluit Zanni pe TikTok, potrivit spynews.ro.

Pentru a se bucura de liniște, tânărul a preferat să renunțe la aparițiile sale televizate.

