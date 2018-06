Schimbare majoră la Facebook! Scapi de bătăi de cap pe Messenger!

Facebook te scapă de o funcție enervantă din Messenger. Este vorba de notificarea care te anunță că ești conectat cu un prieten pe Messsenger, atunci când îți dă accept la cererea de prietenie.

Facebook nu știe cum să-și mai mulțumească clienții și să le satisfacă toate dorințele de când aceștia și-au pierdut încrederea în companie. Poate că e doar o coincidență, dar reprezentanții Facebook par să acorde mai multă atenție ca niciodată utilizatorilor.

Unii dintre ei s-au plâns de faptul că notificarea „You Are Now Connected On Messenger with…” este inutilă și stresantă pentru că te induce în eroare. În consecință, Facebook a promis că o va elimina. Notificarea apare, după cum ai observat, atunci când îți este acceptată sau tu accepți o cerere de prietenie de la o persoană sau când un prieten vechi se reconectează la Messenger.

Nu e ca și cum nu poți trăi tu bine din cauza acelei funcții, dar uneori te induce în eroare pentru că ai impresia că cineva chiar vrea să înceapă o conversație cu tine.

