Sofia Vicoveanca, primele declarații după ce a suferit un infarct. Ce a spus de pe patul de spital. Cum se simte interpreta

Sofia Vicoveanca a oferit primele declarații despre starea de sănătate, după ce a suferit un infarct. Interpreta se află la Spitalul din Suceava, acolo unde medicii o țin sub observație.

Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 11:45 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 13:58
Sofia Vicoveanca a trecut prin momente dificile în urmă cu două zile. Interpreta a ajuns de urgență la secția de cardiologie a Spitalului din Suceava după ce a suferit un infarct. În prezent, starea ei de sănătate este stabilă, aflându-se sub supravegherea medicilor.

La scurt timp de la vestea neașteptată, cântăreața de muzică populară a oferit și primele declarații chiar de pe patul de spital. Aceasta a ținut să își liniștească fanii, spunându-le că a început să se simtă mai bine.

Primele declarații ale Sofiei Vicoveanca după ce a suferit un infarct

În următoarele zile, Sofia Vicoveanca va rămâne internată la Spitalului din Suceava, însă anunță că starea ei de sănătate este din ce în ce mai bună, iar ce a fost mai rău a trecut. Interpreta așteaptă cu nerăbdare să fie externată.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să... stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a povestit cântăreața, potrivit spynews.ro.

Citește și: Sofia Vicoveanca și-a ales deja haine de înmormântare. De ce a luat o astfel de decizie: „Sar din sicriu!”

În aceste momente dificile, Sofia Vicoveanca a fost vizitată de fiul ei. Vlad îi este alături mamei lui, mergând să o vadă la spital ori de câte ori are ocazia. Acesta se asigură că interpreta este bine și nu-i lipsește nimic.

Deși a trecut prin clipe de coșmar, artista de muzică populară are încredere că totul o să fie bine.

„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (...) Nu-mi place toată povestea (...) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai adăugat Sofia Vicoveanca, conform sursei citate mai sus.

Ce a vorbit Elena Merișoreanu cu Sofia Vicoveanca după ce a aflat vestea că a făcut infarct

Elena Merișoreanu nu a stat prea mult pe gânduri și a sunat-o pe Sofia Vicoveanca atunci când a aflat că a făcut infarct. Iată ce au vorbit:

Citește și: Cum reușește Sofia Vicoveanca să-și mențină tenul atât de sănătos și curat la vârsta de 82 de ani. Ce secret deține

Colaj cu Sofia Vicoveanca în două ipostaze diferite

„Astăzi am vorbit, că eram foarte îngrijorată, se scria o grămadă, și am zis să o sun pe Sofia să văd ce s-a întâmplat. M-am gândit că răspunde băiatul ei. Am zis Alo, iar din cealaltă parte se aude o voce subțirică, frumușică și se aude: ”Dragă, ce credeați, că îmi mâncați coliva? Stați liniștiți, sunt foarte bine. Am văzut și eu la televizor că multe colege de-ale noastre s-au îngrijorat, dar n-am vorbit cu ele de ani de zile””, a povestit interpreta despre apelul cu Sofia Vicoveanca.

Povestitorul și scenaristul de la Asia Express, Marius Damian, lansează vernisajul „Caii Verzi”, o expoziție-manifest... Fotografiile în ipostaze fierbinți sub o cascadă în care s-au fotografiat Oana și Vlad Gherman. Cum au reacționat fanii...
