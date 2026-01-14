Antena Căutare
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Ce a dezvăluit asistenta de la Neatza

Flavia Mihășan le-a povestit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare cu ce fel de probleme de sănătate se confruntă în ultima vreme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 12:51 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 14:15
Flavia Mihășan a vorbit deschis despre problemele de sănătate care au afectat-o în ultima vreme. | Antena 1

Flavia Mihășan, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a povestit că se confruntă cu dureri grave.

Flavia Mihășan se confruntă cu probleme de sănătate

Flavia Mihășan a vorbit deschis și despre cum această afecțiune îi afectează rutina zilnică, ea fiind mama a doi băieți energici de care are grijă constant.

Frumoasa blondină are doi copii superbi și se poate considera o femeie împlinită, după ce recent și-a găsit fericirea în brațele noului ei iubit, Andrei Ciobanu. Cu o carieră frumoasă și un program aglomerat, atunci când nu e la filmări, Flavia le dedică tot timpul ei celo doi băieți ai ei, Carol și Tudor.

Matinala de la Neatza și-a început anul cu dreptul, după ce ea și Andrei, iubitul ei, au fost plecați împreună în prima lor vacanță din 2026 în Spania.

Se pare că prezentatoarea meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani are gânduri serioase cu iubitul ei Andrei Ciobanu, chiar dacă formează un cuplu de puțin timp. Relația dintre cei doi a avansat rapid, se vede pe fețele lor cât de mult se iubesc, iar Andrei i-a cunoscut deja pe cei băieți ai Flaviei, Carol și Tudor.

Acum ei au revenit în țară, Flavia s-a întors la emisiune și a dezvăluit că se confruntă cu niște probleme de sănătate la care nu se aștepta.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Mai exact, hernie de disc și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine, nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dat ți se ia...atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto...dar și când mă fac bine...”, a scris Flavia la Insta Story.

Se pare că matinala de la Neatza este în proces de recuperare și e conștientă acum că nu a acordat prea multă atenție corpului ei. Ea își dorește să fi fost mai atentă la semnele pe care corpul ei i le-a dat înainte ca situația ei de sănătate să se agraveze.

Cu toate acestea, Flavia a rămas optimistă și știe că se va bucura în curând de rezultatele kinetoterapiei și fizioterapiei.

Flavia Mihășan se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, pentru că trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de comediantul Andrei Ciobanu. Asistenta de la Neatza se gândește deja la un viitor alături de Andrei și nu exclude posibilitatea de a face un copil împreună și se pare că nici pe Andrei nu îl deranjează dorința iubitei sale.

