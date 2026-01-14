Antena Căutare
Îți amintești de celebrul prezentator Leonard Miron? Descoperă detalii despre cum arată în prezent și cu ce se ocupă. S-a aflat de curând unde a ajuns să muncească, iar detaliile sunt incredibile.

Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 12:00
Leonard Miron a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din România. În urmă cu mai mulți ani, acesta a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să renunțe astfel la televiziune și radio. Descoperă cum arată acesta acum, la vârsta de 56 de ani, cu ce se ocupă și unde a ajuns să muncească.

Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească

Nu puține au fost emisiunile sau evenimentele prezentate cândva de celebrul prezentator Leonard Miron. Carismatic și mereu cu zâmbetul pe buze, gata să spună o glumă și să creeze atmosferă, acesta a reușit mereu să câștige inimile spectatorilor și telespectatorilor săi. Totuși, puține detalii s-au mai aflat despre el odată ce a decis să renunțe la televiziune și radio și să iasă astfel din lumina reflectoarelor.

Leonard Miron s-a născut pe 11 aprilie 1969 la Galați și s-a făcut remarcat maia les ca prezentaotr de radio și televiziune. Deși a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, acesta a ales să facă o carieră în mass-media.

Recent, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru cei de la viva.ro, Leonard Miron a dezvăluit ce mai face, cu ce se ocupă și unde a ajuns să lucreze în prezent.

Potrivit acestuia, după ce s-a bucurat din plin de o croazieră alături de partenerul său, Miguel, cu care are o relație de peste două decenii, urmează să înceapă să lucreze ca media manager la Ministerul de Justiție, pentru zona de sud-est a Angliei.

„Abia aștept, deși sunt cam speriat de importanța locului de muncă pe care l-am obținut neașteptat după un interviu pentru o cu totul altă poziție. Așa că luna ianuarie este plină. Poate după ce începem munca și mă dezmeticesc cu noile responsabilități, pe undeva pe la mijlocul lui februarie, planificăm o vizită scurtă, de o săptămână, la Pitești, ca să ne revedem prietenii dragi de acolo. Și, evident, ca în fiecare an, organizez ceremonia de comemorare a familiei, la cavoul nostru din oraș”, a declarat Leonard Miron pentru publicația citată, explicând faptul că va veni și în România pentru o scurtă vizită.

În plus, Leonard Miron a slăbit considerabil și nu mia are 110 kilograme. Acesta a făcut o operație de micșorare de stomac și slăbit spectaculos de mult, „topind” mai bine de 60 de kilograme. În cele mai recente poze ale sale, nu puțini au fost cei care abia l-au recunoscut, transformarea fiind de-a dreptul impresionantă.

