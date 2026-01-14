Antena Căutare
Ce pensie are Aurel Pădureanu. Câți bani primește de la stat văduvul Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu a scos la iveală suma pe care o primește lunar de la statul român. Se pare că văduvul Corneliei Catanga are o pensie infimă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 15:43 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 16:19
Aurel Pădureanu a scos la iveală suma pe care o primește lunar de la statul român | Capturi Antena 1

Aurel Pădureanu trece prin momente dificile la cinci ani de la moartea soției sale, Cornelia Catanga. Acesta se descurcă tot mai greu cu banii, iar pensia pe care o primește de la statul român nu îi este de ajuns.

Deși primește ajutor din partea copiilor, costurile sunt mult prea mari pentru artist. Sprijinul lor este foarte important, făcându-l să treacă peste problemele financiare. De curând, Aurel Pădureanu a plătit 800 de lei doar întreținerea.

În ciuda obstacolelor pe care le-a întâmpinat, acesta este recunoscător pentru că se menține sănătos. Artistul a punctat faptul că banii se fac atâta timp cât există sănătate și ambiție.

Citește și: Cine îi gătește lui Aurel Pădureanu, după moartea Corneliei Catanga. Interpretul a scos la iveală un detaliu neașteptat

„Sănătatea e cea mai importantă, e esențială. Dacă ai sănătate, poți să faci și bani, dar dacă n-ai sănătate, nu poți să faci absolut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot să-mi fac meseria, cât o să vrea Dumnezeu să mă țină sănătos”, a dezvălui văduvul Corneliei Catanga, potrivit spynews.ro.

Ce pensie primește Aurel Pădureanu de la statul român

Scumpirile din ultima perioadă i-au adus probleme lui Aurel Pădureanu, care nu se mai ajunge cu banii. Puțini sunt cei care știu că artistul primește o pensie infimă de la statul român, de 2.000 de lei.

Văduvul Corneliei Catanga a ajuns în această situație din cauza faptului că nu a avut un serviciu permanent pe timpul lui Ceaușescu. Situația actuală din țară îl sperie pe Aurel Pădureanu, spunând că tot ce poate să facă este să se roage.

„Ne rezumăm la ceea ce avem, mă duc la biserică, mă rog la Dumnezeu. Este foarte greu, enorm de greu. Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu, dar nu avem ce să facem. Nu se poate rezolva absolut nimic. Ne rugăm la Dumnezeu să ne țină sănătoși. Totul este foarte scump, nu credeam că o să apucăm timpurile astea. Nici pensia nu e mare, am una dintre cele mai mici pensii, dar asta e viața.

Citește și: Ce s-a ales de rochiile scumpe și bijuteriile purtate de Cornelia Catanga. Aurel Pădureanu o acuză pe Sonia Trifan că i le-a furat

Majoritatea artiștilor au lucrat pe timpul lui Ceaușescu, uneori și la negru, și nu au prestat astfel încât să aibă un serviciu în permanență. Important e să fiu sănătos, mă descurc cum pot, am copiii lângă mine. Mă ajută și ei, am copii foarte buni și mă ajută. Singura speranță e la Dumnezeu, acolo e singura speranță”, a mai dezvăluit Aurel Pădureanu, conform sursei citate mai sus.

Aurel Pădureanu nu a trecut nici acum peste moartea Corneliei Catanga

Deși au trecut aproximativ cinci ani de la moartea soției sale, Aurel Pădureanu nu poate trece peste această pierdere. Mai mult, artistul dezvăluie că o visează des pe Cornelia Catanga.

Colaj cu Aurel Pădureanu în două ipostaze diferite

„O visez mereu, o visez așa de frumos, așa cum am avut noi căsnicia noastră, elegantă și frumoasă. Nu există în România așa cum am fost eu cu Cornelia și Alexandru, trei artiști cu trei stiluri muzicale total diferite. Cornelia a cântat muzică lăutărească, eu am cântat romanță, iar Alexandru e unul dintre cei mai mari pianiști din România, acum e plecat în SUA”, a mai punctat el.

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
