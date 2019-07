Vrei să-ți iei un smartphone? Top 7 cele mai bune telefoane în 2019

Achiziționarea unui nou smartphone presupune să ții cont de o serie de specificații ce trebuie să fie conform cu așteptările pe care le ai în materie de performanță. Cele mai bune telefoane mobile din lume sunt disponibile în prezent, în 2019, şi în România, de la cei mai importanţi producători, printre care se numără Apple, Samsung, Huawei, HTC sau Sony, dar și companii mai tinere precum OnePlus sau Xiaomi.

Aproape fiecare producător de telefoane mobile deţine în portofoliu un smartphone cu dotări de top considerat flagship-ul companiei, ce bifează cu brio capitole precum design, rapiditate, software de ultimă generație, ecrane și camere foto de bună calitate, precum și autonomie suficientă pentru 1-2 zile de utilizare. Mai mult, o bună parte dintre modelele cu Android sunt și Dual-Sim.

Cum alegi un smartphone inteligent

Atunci când alegi un telefon în funcție de specificațiile sale, trebuie să știi ce caracteristici îl definesc pe acesta ca fiind cel mai bun. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când alegi cel mai bun telefon în 2019.

-Procesor – Dat fiind faptul că acesta e considerat inima telefonului, trebuie să cauți un telefon cu un procesor cât mai rapid pentru că în timp, pe măsură ce vei instala update-uri noi de software, telefonul se va mișca mai greu.

-Memoria RAM – Cele mai performante modele de telefoane în 2019 vin cu 6-8 GB RAM, dar și 4 GB RAM pot fi suficienți pentru a putea ține deschise mai multe aplicații simultan.

-Dimensiunea stocării interne – Dacă ai tendința să păstrezi mai multe poze sau să îți umpli telefonul cu noi playlist-uri de ascultat, atunci ai nevoie de mai mult de 16 GB de memorie internă. Așadar, e indicat să cauți un model minim 32 GB. Ca bonus, ar fi ideal să poți mări capacitatea de stocare cu carduri microSD.

-Dimensiunea, tipul și rezoluția ecranului – Dacă ecranul are o dimensiune mare, atunci va fi mai ușor să citești textele și să vizualizezi imaginile și clipurile. Dezavantajul e că un ecran mare implică un telefon mai mare, ocupând mai mult spațiu în buzunar sau în geantă. Este indicat să cauți un ecran cu o rezoluție minim Full HD (1080 x 1920 pixeli). Un ecran 4K poate fi prea mult și inutil pentru că nu vei putea vedea pixelii ecranului de aproape nici pe un ecran Full HD, iar bateria va avea cel mai mult de suferit.

-Capacitatea bateriei – Un smartphone de top trebuie încărcat zilnic. Cu toate acestea, ar trebui să te asiguri că nu va trebui să îl încarci în timpul zilei, când ai cea mai mare nevoie de el. O baterie de minim 3000 mAh este exact ce îți trebuie.

-Camera foto – De vreme ce camerele foto ale telefoanelor mobile au înlocuit deja camerele foto compacte, acesta a devenit o caracteristică importantă. Așadar, alege un telefon a cărui cameră foto are un senzor mare și o apertură mică a lentilei (f2.0) pentru a realiza fotografii cât mai bune în condiții slabe de iluminare.

-Încărcare rapidă – Unui flagship din 2019 nu trebuie să îi lipsească funcția de încărcare rapidă, mai ales în condițiile în care bateria se descarcă în câteva ore de utilizare intensă.

Iată care sunt cele mai bune telefoane în 2019, în funcție de specificațiile de top pe care ți le dorești.

Top cele mai bune telefoane în 2019

1.Telefon Mobil OnePlus 6 A6000, Procesor Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Optic AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.28", 8GB RAM, 128GB Flash, Dual 16+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) = 2399 lei 2399 lei

OnePlus îşi merită locul alături de branduri consacrate din industria de telefonie mobilă-Samsung, Apple şi Sony. Se prezintă la start cu performanţe bune, afişaj bogat în culori şi luminos, design atractiv şi o cameră foto solidă. OnePlus 6 este cel mai bun model pe care compania l-a oferit pasionaţilor de telefoane mobile. Are specificaţii de top, o cameră duală bună şi un ecran OLED desăvârşit. Asemenea producătorului chinez Xiaomi, OnePlus reuşeşte să menţină un preţ accesibil pentru noile telefoane oferite. Acesta este cu siguranţă principalul sau avantaj competitiv comparativ cu celelalte telefoane mobile performanţe la care vom face referire.

2. Telefon Mobil Huawei P20 Pro, Procesor Octa-Core 2.36/1.8 GHz, OLED Capacitive touchscreen 6.1", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru) = 2799 lei

Huawei câştiga din ce în ce mai mult aprecierea iubitorilor de smartphone-uri, care îi recunosc avantajele: preţuri imbatabile, performanţe foarte bune, funcţii inovatoare. Toate acestea se regăsesc din plin pe modelul P20 Pro. Cea mai importantă inovaţie pe care o aduce acest telefon Huawei P20 pro constă în cameră foto triplă 40+20+8MP, ce include un senzor mare de 40MP ideal pentru o tehnică avansată în fotografii reuşite, cameră cu senzor color şi monocrom, precum şi un zoom optic mare (3X). Echipat cu un procesor cu 8 nuclee, un display de 6.1 inch şi rezoluţie 2240 x 1080 px cu panel AMOLED, 6 GB memorie RAM şi 128 memorie internă Flash, telefon Huawei P20 pro face o figură foarte frumoasă. Este unul din cele mai bune telefoane la preţ oarecum rezonabil pe care îl poţi cumpără în prezent.

3.Telefon Huawei P30

Huawei P30 are numeroase puncte forte printre care se numără camerele foto multivalente și prețul atractiv. Acesta are un design simplu, cu notch de mici dimensiuni în partea frontală și ecran de 6.1 inch (P30) și 6.47 inch (P30 Pro) cu rezoluție de 1080 x 2340 pixeli.

Huawei P30 are o platformă hardware cu chipsetul proprietar HiSilicon Kirin 980 dezvoltat în tehnologie de 7 nm care rivalizează cu Snapdragon 855 dezvoltat de Qualcomm și cu Exynos 9820 pe care îl găsești pe seria Galaxy S10. Telefoanele sunt disponibile în versiuni cu 6 GB și 8 GB RAM, în timp ce memoria internă este de cel puțin 64 GB.

Telefonul are trei camere foto, dintre care una principală wide, una ultrawide și una telephoto. Camera acestui smartphone este considerată una dintre cele mai bune de pe piață datorită senzorului telephoto care oferă zoom optic de 5x, dar și datorită unui controversat Moon Mode, care permite realizarea unor fotografii “de aproape” cu Luna (cu zoom digital 50x). În prezent, un Huawei P30 costă circa 2.900 lei.

4.Telefon Mobil ASUS ROG Phone ZS600KL, Procesor Octa-Core 2.96GHz / 1.7GHz, AMOLED Capacitiv Touchscreen 6", 8GB RAM, 512GB Flash, Dual 12+8MP, Wi-Fi, 4G, Single Sim, Android (Negru) = 5737 lei - vezi detalii evoMAG

ASUS ROG Phone ZS600KL are particularități inspirate din zonă "gaming-ului": dotări hardware de vârf, design gaming-like, baterie foarte bună şi capacitatea de a suportă jocuri pe telefon destul de pretenţioase şi consumatoare de resurse. Dacă intenţionezi să te joci pe telefon, căută un model cu adevărat deosebit şi banii nu ar trebui să reprezinte o problemă.

Smartphone-ul ASUS ROG vine preinstalat cu sistem de operare Android 8.1 Oreo, are un sistem audio cu vibraţii şi o cameră foto duală de 12 MP. Din păcate nu este dual sim. În schimb recuperează pe partea de hardware: display AMOLED cu HDR, utilizare facilă datorită conectorului poziţionat lateral, afişaj super rapid la 90 Hz cu un timp răspuns de doar o milisecundă, cpu high-end tactat la 2.96GHz. În plus, Asus dovedeşte că are experienţă în proiectarea echipamentelor de gaming şi dotează acest telefon de jocuri cu un sistem special de răcire cu incintă de vaporizare, radiator din cupru şi cooling board din carbon.

5. Telefon Mobil Samsung Galaxy Note 9, Procesor Octa-Core Exynos 9810, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.4", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera duala 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Ocean Blue) = 4399 lei

Telefonul Galaxy Note 9 promite poze de o claritate excepţională, design plăcut vizual şi la atingere, precum şi o experienţă acceptabiă când vine vorba de gaming. Cu un ecran super AMOLED de 6.4 inch şi rezoluţie 1440 x 2960, sticlă de protecţie Gorilla Glass 5 şi o configuraţie bine închegată, Galaxy Note 9 are cam tot ce ți-ai putea dori de la un telefon decent în 2019. Este pus în mişcare de un procesor cu 8 nuclee pe chipset Exynos 9810, 8 GB RAM şi memorie internă 512 GB Flash.

6. Telefon Mobil HTC U12 Plus, Procesor Octa-Core 2.8GHz/1.7GHz, Super LCD6 Capacitive Touchscreen 6", 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Rosu) = 2899 lei

Smartphone-ul HTC U12 Plus este un telefon puternic, cu un sunet incredibil şi cameră foto peste medie. Opţiunea este în general îmbrăţişată de cei care fac upgrade de la vechiul model HTC 10 sau de cei care caută o alternativă decentă la cele mai bune telefoane mobile Samsung şi Iphone, liderii de piaţă la acest moment.

HTC U12 Plus este motorizat de un procesor Snapdragon 845, unul din cele mai puternice de pe piaţă. Compoziţia hardware este în continuare completată de memoria de 6 GB RAM şi memoria internă extensibilă de 64 GB Flash. Cameră foto duală se aliniază celor mai performanţe modele: are doi senzori, unul de 12 MP şi unul secundar de 16Mp cu zoom 2x. Inclusiv cameră din faţă este duală ,ceea ce oferă un plus de claritate şi detaliere pentru fotografiile tip portret.

7. Telefon Mobil Apple iPhone XS, OLED Super Retina HD 5.8", 64GB Flash, Dual 12MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, iOS (Space Gray) = 5050 lei

Smartphone-ul Iphone XS este unul din cele mai scumpe telefoane mobile al anului 2019. Acest telefon preia în mare designul modelului anterior, Iphone X fiind îmbrăcat într-o carcasă din sticlă şi oţel. Platforma hardware are în centru procesorul A12 Bionic, cel care a fost catalogat că fiind cel mai puternic din 2018.

În afară de configuraţia cu 64 GB Flash memorie internă, găsești de asemenea și variantele extinse cu 256 şi chiar 512 GB. Displayul de 5.8 inch cu rezoluţie 2436 x 1125 pixeli impresionează prin stabilitate, claritate şi bogăţia culorilor.Dacă până în prezent ai folosit un smartphone cu ecran mai mare şi îți dorești să rămâi în aceeaşi zonă, poţi lua în calcul modelul Iphone XS Max care oferă un display de 6.5 inch (la pachet cu o rezoluţie mai bună de 2688 x 1242 px). Cameră foto lucrează cu doi senzori de câte 12MP.

Sursă foto: pexels.com

Sursă de informare: adevarul.ro, playtech.ro