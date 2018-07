7 lucruri pe care trebuie să le faci înainte și după ce mergi la sală ca obții rezultatele dorite

Când vine vorba de mersul la sală, ai putea crede că timpul pe care îl petreci exersând este cel mai important factor de care depind rezultatele tale. Însă acesta nu este singurul lucru care contează.

Mersul la sală presupune disciplină, iar întregul proces constă de fapt în stabilirea unui ritual pe care îl respecți de fiecare dată. În acest ritual intră lucruri precum timpul de odihnă alocat, alimentația și micile lucruri pe care le faci înainte și după sală, iar de acest ritual depinde cât de repede te refaci și energia de care ai nevoie.

Înainte să mergi la sală:

odihnește-te

Între mișcare și somn există o legătură directă, așa cum susține un studiu publicat de National Library of Medicine. Somnul nu doar că ne ajută să avem energia necesară atunci când mergem la sală, ci joacă un rol important și după sesiunile intense de exerciții fizice. În plus, dacă ne odihnim suficient, hormonii foamei sunt ținuți sub control astfel că nu vei simți nevoia să mănânci prea mult după ce ai mers la sală și să dai peste cap toate rezultatele obținute. Somnul este esențial și după ce ai mers sală, deoarece atunci este momentul în care mușchii se refac.

hidratează-te

Știm deja cât de importantă este apa pentru sănătatea noastră, însă când vine vorba de mersul la sală, hidratarea organismului este cu atât mai importantă, deoarece transpirăm continuu, iar corpul trebuie să rămână hidratat din moment ce pierde cantități destul de mari de apă. Totodată, un organism hidratat corect este un organism plin de energie.

Specialiștii ne recomandă să bem cel puțin doi litri de apă pe zi, însă cantitățile pot să difere în funcție de fiecare persoană și de cât de mult exersezi.

ia o mică gustare

Organismul are nevoie de energie înainte de sală, iar o mică gustare sănătoasă este un mod prin care poți să obții energia necesară. Este recomandat să consumi proteine cu 30 de minute înainte de sală, iar în cazul în care vrei să savurezi o masă ceva mai copioasă, aceasta nu trebuie să depășească 500 de calorii și trebuie consumată cu 2-3 ore înainte de sală.

Cele mai potrivite alimente pe care poți să le consumi înainte de sală sunt banane, pui, orez, legume, iaurt grecesc, ovăz, pâine integrală, ouă sau smoothie-uri de fructe.

pregătește-ți organismul

În timpul exercițiilor fizice intense, mușchii pot fi destul de afectați. Aceștia se refac destul de ușor dacă te odihnești suficient după ce ai mers la sală și dacă îi oferi organismului nutrienții de care are nevoie. De exemplu, aminoacizii de pe pronutrition.ro te pot ajuta să previi deteriorarea mușchilor, deoarece îi oferă organismului resursele necesare de care are nevoie ca să funcționeze la nivel optim.

Ce trebuie să faci după sală:

încă puțina mișcare

Ca să previi febra musculară și să grăbești procesul de recuperare al organismului, poți să faci câteva exerciții de stretching static după ce ai terminat sesiunea de sport. Practic, aceste exerciții scurte după sală sunt opusul exercițiilor de încălzire pe care trebuie să le faci înainte de sală. Ține cont că fiecare poziție de stretching nu trebuie să dureze mai mult de 15 secunde.

Beneficiile exercițiilor de stretching după sală sunt îmbunătățirea flexibilității, reducerea riscului de deteriorare a țesuturilor, dar și reducerea stresului, ne spun cei de la active.com.

aprovizionează-ți organismul cu nutrienți

Gustarea înainte de sală poate să fie opțională, însă acesta nu este cazul gustării de după sală. Fereastra anabolică, care durează între 30 și 45 de minute după ce ai terminat sesiunea de exerciții fizice, este momentul oportun să îi oferi organismului tău carbohidrații și proteinele de care are nevoie, care ajută la refacerea mușchilor.

În plus, dacă nu mănânci după ce ai mers la sală, senzația de foame se va intensifica în timp și vei ajunge să mănânci alimentele nepotrivite.

fă un duș rece

Apa rece îți relaxează mușchii și scade tensiunea acumulată în timpul exercițiilor fizice, grăbind procesul de recuperare. Nu trebuie să faci neapărat un duș cu apă rece ca gheața, ci e suficient ca apa să fie puțin mai rece decât în mod obișnuit. În plus, un duș rece previne și apariția febrei musculare.

Dacă te pregătești corect înainte de sală și respecți câțiva pași esențiali după ce ai terminat exercițiile fizice, rezultatele vor începe să apară mai repede decât ți-ai propus.