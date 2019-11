Avem răspunsul: Când apare vaccinul antigripal în farmacii. Află ce este vaccinul și cum funcționează în organism

(Sursa: adevărul, reginamaria.ro)

Când trebuie să mă vaccinez?

Sezonul gripei incepe din octombrie si tine pana in mai, insa specialistii recomanda vaccinarea inainte de debutul sezonului gripei pentru a-i oferi organismului sansa sa isi construiasca imunitatea pentru virus, dar exista beneficii chiar daca vaccinarea se face mai tarziu. In general, vaccinarea impotriva gripei ar trebui sa inceapa imediat ce vaccinul devine disponibil, in luna octombrie/noiembrie.

Vaccinul trebuie oferit pe tot parcursul sezonului de gripa, inclusiv in luna ianuarie. Cum organismul produce anticorpi pentru a ne proteja impotriva infectiei cu virus gripal in aproximativ doua saptamani dupa administrarea vaccinului, este recomandat ca persoanele sa se vaccineze din timp, astfel incat sa fie protejate inainte ca gripa sa inceapa sa se raspandeasca in comunitate.