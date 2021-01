Tot mai des auzim de la specialiștii în nutriție și nu numai, că legumele și fructele verzi sunt cele mai recomandate, mai ales în perioada sezonului rece și tot de la ei am aflat care sunt beneficiile consumului de smoothie verde și de ce este mai recomandat decât sucul.

Legumele și fructele verzi sunt pline de beneficii pentru sănătatea organismului, însă depinde de modul în care alegem să le consumăm. Dacă alegem să le procesăm termic, o mare parte din proprietățile acestora își pierd valoarea, de aceea se recomandă consumul lor în stare crudă.

Care este diferența dintre un smoothie și un suc natural