Cum iti pregatesti organismul pentru o viitoare sarcina?

Decizia de a aduce pe lume un copil reprezinta pe langa o foarte mare bucurie si responsabilitati nenumarate. Corpul femeii este casa bebelusului pentru urmatoarele 9 luni, asadar este primordial ca acesta sa beneficieze de toata grija si atentia.

In primul rand, organismul trebuie sa fie pregatit sa treaca prin etape ce il vor schimba vizibil, dar nu putem ocoli nici aspectele emotionale. Prin urmare, daca ar fi sa rezumam in cateva cuvinte, aceasta hotarare implica activ un cumul de factori cu stransa legatura intre ei (fizici, psihici, sociali si mai ales emotionali).

Iata cateva sfaturi de care trebui sa tii cont daca vrei ca lucrurile sa functioneze ca la carte si pentru tine si viitorul copil:

Programeaza-te pentru un set complet de analize

Este foarte important ca inainte de marele pas sa iti efectuezi unui examen medical in baza caruia sa se discute diferitele probleme de sanatate, problemele de imunitate sau eventualele incompatibilitati in cazul unei medicatii in curs. Evita antiinflamatoarele deoarece acestea pot creste riscul de a pierde sarcina, si conform indicatiilor medicului, nu uita sa iei vitamine prenatale (acid folic) pentru a reduce riscul malformatiilor congenitale. Discuta deschis cu medicul tau si incearca sa ai o comunicare eficienta, apropiata astfel incat sa intelega si sa intelegi si tu mult mai bine etapa prin care urmeaza sa treci.

Efectueaza un control in cabinetul medicului stomatolog

Aceasta este imperios necesara pentru a rezolva din timp orice problema existenta. Dintii vor igienizati in mod profesional, gingiile vor fi examinate cu atentie, si implicit o radiografie dentara care poate indica afectiuni ce au nevoie de tratament in prealabil de sarcină. Aceste vizite la medicul stomatolog si tratamentele speciale in cazul in care ele exista, te vor ajuta sa previi afectiunile orale in timpul celor 9 luni.

Ai si mai multa grija la alimentatie

Asa cum spuneam anterior, corpul tau are o multime de nevoi si cereri mai ales in aceasta perioada. Introdu stilului tau de viata o dieta echilibrata, insusita ca un mod de viata sanatos. Roaga medicul sa iti furnizeze o lista cu alimente si produse pe care ai voie si este indicat sa le consumi in aceasta perioada. In functie de raspuns, gusturi sipreferinte, personalizeaz-o si incearca sa renunti treptat la obiceiurile nesanatoase.

Nu renunta la miscare, dar adapteaza-o nevoilor actuale

Miscare este extrem de importanta, prin urmare adopta seturi de exercitii care sa te ajute sa respiri mai bine si sa ai un tonus excelent. Retine ca un corp puternic ajuta femeia sa faca fata cerintelor unei sarcini, nasterii si recuperarii ulterioare. Si mai mult decat atat, moralul va fi intotdeauna ridicat. Va fi o perioada cu treceri bruste de la o stare la alta, ca atare e bine sa fii pregatita si din acest punct de vedere.

Bucura-te de perioada ce urmeaza si relaxeaza-te

E normal sa vrei sa fii informata din surse cat mai diverse si ulterior sa treci totul prin filtrul gandirii tale. Cel mai important este sa intelegi ca toate lucrurile se invata, asadar viitoare meserie are la baza instinctul matern. Odihneste-te cat mai mult, plimba-te, acorda-ti timp pentru diverse activitati recreative si inconjoara-te de oameni cu energie pozitiva. Nu uita ca ai nevoie de abordari sanatoase, coerente si de ce nu, ancorate in realitate pe care o traim.

