După 40 de ani de trăit în suferință și rușine, femeia de 45 de ani cu peste 6000 de tumori s-a operat. Cum arată acum

Imagini cu puternic emoțional! Femeia care a trăit până la 45 de ani cu 6000 de tumori pe corp a fost operată! După o viață în care a îndurat umilință și dureri groaznice, femeia a fost operată! Cum arată acum

Libby Huffer, originară din Indiana, era o fetiță normală și fericită până la vârsta de 5 ani când a fost diagnosticată cu o boală ciudată: neurofibromatoza de tip 1.

Chiar dacă tumorile îi apăreau în fiecare lună, adevărata problemă a apărut la pubertate.

De la o zi la alta, corpul său se umplea de bube (tumori).

Ca în orice situație de acest gen, colegii de clasă nu s-au arătat prea amabili cu ea, dimpotrivă, au marginalizat-o și au râs de ea. Astfel, tânăra s-a confruntat cu batjocora societății din fragedă pruncie.

Cu toate acestea, Libby a rămas însărcinată, motiv pentru care hormonii i-au multiplicat tumorile și au ajuns să numere 6000.



Aceste tumori nu sunt cancerigene, dar char și așa, toată viața sa a fost exclusă din societate, ba chiar, i-a fost imposibil să se angajeze, pentru că nimeni nu dorea un angajat cu asemenea probleme. Pe stradă, oamenii o strigau ,,șopârlă'' și o întrebeau adesea ce anume crește pe pielea ei.

Femeia povestește că la 16 ani s-a simțit comod pentru ultima dată în viața ei, în costum de baie, deși avea corpul acoperit de tumori, de la cap pană la ultimul deget.

Au trecut ani de zile fără ca femeia să aibă vreo întâlnire personală, iar când mergea pe stradă era întrebată mereu ce are. Ea declară că celor mici le spunea că sunt pupici de la îngeri, dar adulților trebuia să le explice toată povestea.

Pe lângă asăectul foarte neplăcut, partea cea mai grea a fost ca Lubby să suporte toată durerea pe care tumorile i-o provovau.

După 13 operații de extirpare a tumorilor eșuate, femeia a creat o campanie GoFoundMe pentru a primi ajutor financiar care să îi poată susține o operație care să o scape de probleme. Situația delicată era că, foarte puțini doctori erau pregătiți pentru asemenea intervenții.

Aceasta a exlicat în urma campaniei problema ei scriind,, Nu am nimic contagios. Tot ce am nevoie este ca cineva să mă protejeze și să mă iubească. Sunt o ființă umană ca și restul lumii.'' Boala îi afectase vizibil viața amoroasă și părea a fi demoralizată.

La finalul acestui an, Lubby și-a văzut visul cu ochii și a reușit să strângă banii necesari pentru operație.

În urma acestei operații, medicii i-au extirpat 1000 de tumori, iar pentru prima dată în viața ei, Libby își simte pielea liberă și crede că lumea nu o mai privește cu silă pe stradă.

Din fericire, în urma operației, Libby are fața cu mai puține tumori, ceea ce îi oferă o stare de bine și de încredere de sine.

Uite cum arată în urma operației:

Vezi povestea ei: