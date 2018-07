Esti incepator pe banda de alergare? Iata doua antrenamente de care nu stie nici instructorul de fitness!

Daca ti-ai propus sa-ti imbunatatesti aspectul fizic pentru sezonul iesirilor la plaja sau piscina prin activitate sportiva, atunci in mod cert ai luat in considerare o banda de alergare. Mersul rapid si alergarea usoara sunt printre cele mai simple exercitii fitness pe care le poti face pentru a-ti atinge obiectivele, fie ele de imbunatatire a starii generale de sanatate si conditiei fizice sau de modelare a formelor corpului tau. Mai mult, miscarile necesare nu-ti vor pune la incercare priceperea, astfel incat vei putea incepe sa folosesti o banda de alergare imediat ce o instalezi in apartamentul sau biroul tau.

Cu toate acestea, rezultatele vizibile sunt obtinute cu implicare si perseverenta, iar interesul tau s-ar putea sa scada in cazul in care nu ai un program de exercitii bine definit. Asadar, daca alergi 30 de minute pe zi intr-un ritm constant, fara sa depui un efort considerabil, ti se va parea ca banda de alergare este un aparat fitness ineficient. Tocmai pentru a preveni acest lucru, in radurile de mai jos vei gasi doua antrenamente adresate incepatorilor care sa pastreze determinarea si entuziasmul din timpul alergarii la nivel maxim.

1. Banda de alergare - exercitiu incepatori - 40 minute

Daca tocmai ti-ai achizitionat o banda de alergare sau doresti sa reiei antrenamentele dupa o pauza de lunga durata, procesul de adaptare la efortul fizic trebuie sa se desfasoare treptat pentru a evita aparitia febrei musculare si a eventualelor dureri articulare dupa terminarea antrenamentului. In acest sens, pregateste-ti corpul pentru adevaratele provocari pe acest aparat fitness cu ajutorul exercitiilor ce imbina perioadele de alergare cu cele de mers. Iata un exemplu de astfel de antrenament pe banda de alergare:

- 5 minute de incalzire la 4,5 km/h;

- 5 minute la o viteza de 5,5 km/h;

- 2 minute de alergare la 8,5 km/h;

- 4 minute la 5,5 km/h;

- 2 minute la 8,5 km/h;

- 4 minute la 5,5 km/h;

- 2 minute la 9,5 km/h;

- 4 minute la 5,5 km/h;

- 2 minute la 9,5 km/h;

- 5 minute la 5,5 km/h;

- 5 minute de revenire la 4,5 km/h.

2. Banda de alergare - exercitiu incepatori - 30 minute

In ultima perioada, antrenamentele bazate pe intervale de efort variabil par a redefini eficienta exercitiilor fitness de orice fel prin timpul redus in care poti pierde kilogramele in exces. In plus, acest tip de antrenament pe banda de alergare te poate ajuta sa maresti viteza maxima de sprint si sa depasesti limitele de rezistenta la efort, fiind excelente pentru sistemul cardiovascular. Daca simti ca poti ataca un astfel de program, insa nu vrei sa iti epuizezi chiar toate rezervele de energie, exercitiul urmator iti ofera variatii usoare si nu te va forta sa depasesti limita de 10 km/h:

- primele 5 minute vor fi de incalzire, asa ca vei mentine o viteza de 6 kilometri pe ora;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 8,5 km/h;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 9,5 km/h;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 8,5 km/h;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 10 km/h timp;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 8,5 km/h;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 9,5 km/h;

- 1 minut la 7,5 km/h;

- 2 minute la 8,5 km/h;

- coboara viteza la 6 km/h pentru un interval final de revenire de 5 minute.

Recomandare: pentru evitarea accidentarilor, nu sari niciodata peste perioadele de incalzire si revenire gasite in toate antrenamentele pe banda de alergare. De asemenea, inclina usor suprafata de alergare pentru evitarea accidentarilor in zona tibiei.

Daca vrei sa incepi si tu lupta impotriva caloriilor prin aceste doua tipuri de antrenament sau cu alte exercitii pe banda de alergare, intra pe Sport-Mag.ro si profita de reducerile de sezon la o gama variata de benzi, biciclete stationare, aparate fitness si echipament sportiv!