Famotidina, utilizat în tratamentul ulcerului gastroduodenal, poate fi eficient în cazul Covid-19

Revizuind 6.212 fişe ale pacienţilor cu Covid-19, medicii au observat că mulţi supravieţuitori sufereau de arsuri gastrice cronice (pirozis) şi că erau trataţi cu famotidină, şi nu cu omeprazol, medicament mai scump.

Rata decesului în cazul pacienţior spitalizaţi cu Covid-19 cărora le era administrată famotidina era de 14% faţă de 27% în cazul celor care nu luau medicamentul. Totuşi, rezultatele acestei analize nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. Dar a fost suficient pentru Callahan să continue analiza la revenirea în SUA.

El i-a contactat pe RobertKadlec, de la Department of Health and Human Services, şi pe Robert Malone, şef la Alchem Laboratories din Florida. Malone face parte dintr-un proiect clasificat numit DOMANE, care foloseşte simulări pe computer şi inteligenţa artificială pentru a identifica rapid medicamente aprobate de U.S. Food and Drug Administration (FDA) şi alte componente care pot fi folosite împotriva unor ameninţări precum noi virusuri.

După analizele făcute, Callahan l-a contactat pe Tracey pentru a desfăşura un studiu clinic. Pacienţii diagnosticaţi cu Covid-19 care prezintă scăderea funcţiei renale vor fi excluşi pentru că dozele mari de famotidină le pot cauza probleme cardiace.

După ce a primit acordul FDA, Northwell s-a folosit de propriile fonduri pentru a lansa proiectul.

Specialişti de la alte centre s-au alăturat studiului, cu analize proprii, iar acum aşteaptă rezultatele preliminare.

