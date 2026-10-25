La ce oră ar trebui să te culci și câte ore trebuie să dormi în funcție de vârstă. Recomandările specialiștilor

La ce oră trebuie să te culci și câte ore să dormi în funcție de vârstă. Tabel cu recomandările specialiștilor pentru copii și adulți.

Somnul joacă un rol important în menținerea sănătății, iar numărul de ore de odihnă de care avem nevoie se schimbă pe măsură ce înaintăm în vârstă.

În timp ce bebelușii și copiii au nevoie de mai mult somn, adulții trebuie să se asigure că se odihnesc suficient în fiecare noapte. Află câte ore de somn sunt recomandate pentru fiecare grupă de vârstă și cum poți stabili ora potrivită pentru culcare.

Câte ore de somn sunt indicate

Necesarul de somn nu este același pe tot parcursul vieții. Nou-născuții dorm, de regulă, mult mai mult decât adulții, iar odată cu creșterea, numărul orelor de odihnă de care organismul are nevoie scade. Recomandările specialiștilor oferă un reper pentru fiecare etapă de dezvoltare:

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Nou-născuți, între 0 și 3 luni: aproximativ 14-17 ore de somn în decursul a 24 de ore, inclusiv reprizele de somn din timpul zilei, potrivit www.sleepfoundation.org.

Bebeluși, între 4 și 12 luni: între 12 și 16 ore de somn pe zi, cu tot cu somnul de peste zi, conform cdc.gov.

Copii cu vârste între 1 și 2 ani: între 11 și 14 ore de somn în 24 de ore, inclusiv somnul de prânz.

Copii cu vârste între 3 și 5 ani: între 10 și 13 ore de somn pe zi.

Copii cu vârste între 6 și 12 ani: între 9 și 12 ore de somn pe noapte.

Adolescenți cu vârste între 13 și 17 ani: între 8 și 10 ore de somn pe noapte.

Adulți cu vârste între 18 și 60 de ani: cel puțin 7 ore de somn pe noapte. Pentru mulți dintre ei, un interval de 7-9 ore este potrivit.

Adulți cu vârste între 61 și 64 de ani: între 7 și 9 ore de somn pe noapte.

Persoane de peste 65 de ani: între 7 și 8 ore de somn pe noapte.

La ce oră ar trebui să dormi

Nu există o oră fixă la care toată lumea ar trebui să meargă la culcare. Momentul potrivit depinde de ora la care trebuie să te trezești, de numărul de ore de somn de care ai nevoie și de ritmul biologic al organismului. De aceea, este util să îți organizezi programul pornind de la ora de trezire.

De exemplu, dacă trebuie să te trezești la ora 07:00 și ai nevoie de aproximativ 8 ore de somn, ar trebui să adormi în jurul orei 23:00. Este indicat să te așezi în pat puțin mai devreme, pentru a avea timp să adormi.

În cazul unei treziri la ora 06:00, aceeași durată de odihnă presupune să adormi în jurul orei 22:00. Pentru copii, programul trebuie adaptat în funcție de vârstă și de numărul de ore recomandate. Astfel, un copil de 7 ani care se trezește la ora 07:00 ar putea avea nevoie de o oră de adormire cuprinsă între 19:00 și 22:00, pentru a beneficia de cele 9-12 ore de somn recomandate.

Ce efecte poate avea somnul insuficient

Dacă dormi prea puțin în mod repetat, efectele se pot observa atât asupra stării de spirit, cât și asupra capacității de a face față activităților zilnice. Somnul insuficient poate afecta atenția, memoria și concentrarea, făcând mai dificilă îndeplinirea sarcinilor obișnuite, potrivit www.nhlbi.nih.gov.

Pe termen lung, lipsa somnului este asociată cu un risc mai mare de apariție a unor probleme de sănătate, printre care se numără afecțiunile cardiovasculare și cele metabolice. Din acest motiv, odihna suficientă este o parte importantă a unui stil de viață sănătos.

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