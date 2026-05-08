Cum este pielea afectată de calitatea somnului și cum o poți ajuta să-și revină

„Somnul de frumusețe” sună ca un clișeu, până când vezi ce spune știința. Somnul de calitate declanșează procese puternice de reparare care mențin pielea sănătoasă, fermă și radiantă. Pe de altă parte, somnul insuficient accelerează îmbătrânirea vizibilă, declanșează inflamații și compromite mecanismele naturale de apărare ale pielii.

Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 16:55 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 17:29

Facem multe eforturi pentru ca pielea noastră să arate grozav. Deși somnul poate să nu fie primul lucru la care te gândești atunci când e vorba de îngrijirea și sănătatea pielii, ar trebui să fie printre primele. Somnul poate avea un efect semnificativ asupra sănătății și aspectului pielii noastre. Asta nu înseamnă că ar trebui să renunți complet la rutina de îngrijire a pielii; asigură-te doar că incluzi suficient odihnă.

O noapte nedormită nu trece niciodată neobservată: cearcăne mai închise, ten mai tern, trăsături mai obosite. Somnul prost nu afectează doar energia, ci și felul în care arată pielea — pentru că noaptea este momentul în care ea se repară, se regenerează și își recapătă echilibrul. Când acest timp prețios lipsește, efectele se văd imediat.

Somnul prost chiar afectează pielea? O privire dincolo de aparențe

Da, somnul insuficient poate deteriora aspectul pielii, iar efectele merg dincolo de un chip obosit. După o noapte agitată, tenul își pierde luminozitatea, devine mai tern, iar privirea capătă acel aspect „stors de energie”. Cearcănele se închid la culoare, pleoapele se pot umfla, iar pielea pare mai puțin fermă.

În profunzime, lipsa somnului perturbă procesele de regenerare: pielea reține mai puțină apă, devine mai vulnerabilă la agresorii externi și își încetinește mecanismele naturale de reparare. Pe termen lung, aceste dezechilibre afectează calitatea pielii, nu doar aspectul ei imediat.

De ce se vede imediat în oglindă o noapte nedormită?

„Chiar și o singură noapte cu somn puțin schimbă vizibil aspectul feței. Circulația încetinește, pielea primește mai puțin oxigen, iar rezultatul este un ten mai tern, cu cearcăne mai închise și ușoare umflături în zona ochilor”, explică dr. Fülöp Nagy Jeremiás Cristina, balneolog în cadrul Ensana Health Spa Sovata.

Noaptea este momentul în care pielea se regenerează — dar doar dacă dormi bine

În timpul nopții, pielea lucrează la capacitate maximă: accelerează reînnoirea celulară, repară daunele provocate de UV, poluare și stres, își reface echilibrul și produce mai mult colagen — proteina care îi menține fermitatea și elasticitatea. Tot atunci își îmbunătățește și capacitatea de a reține hidratarea, ca și cum ar folosi orele de somn pentru a se „reorganiza” înainte de o nouă zi. Dar toate aceste procese funcționează optim doar dacă somnul este suficient și de calitate. Când dormim puțin sau întrerupt, mecanismele de reparare se încetinesc, pielea acumulează mai ușor stres și își pierde capacitatea de a menține hidratarea.

Somnul prost afectează pielea și din cauza stresului

În spatele nopților nedormite se află adesea stresul, care crește nivelul de cortizol — hormonul ce menține corpul în stare de alertă și perturbă procesele de reparare nocturnă. Sub acest efect, bariera cutanată se slăbește: pielea pierde apă mai ușor, devine mai uscată și mai sensibilă. În același timp, cortizolul poate stimula producția de sebum, ceea ce duce la acel paradox familiar: pielea se simte uscată, dar arată lucioasă și este mai predispusă la iritații și imperfecțiuni.

Rolul inflamației

Există și un efect mai subtil, dar esențial: inflamația. Atunci când lipsa somnului se combină cu stresul, pielea intră într-o stare de „alertă continuă”, în care îi este dificil să se calmeze și să își recapete echilibrul. Rezultatul este un ten mai puțin uniform, mai puțin luminos, iar pe termen lung acest dezechilibru poate accelera procesele de îmbătrânire.

Cearcăne, ten tern, imperfecțiuni: semnele rapide ale lipsei de somn

După doar o noapte proastă, apar cearcăne mai închise, uneori cu ușoare umflături, din cauza încetinirii microcirculației și stagnării lichidelor. Tenul își pierde luminozitatea, devine mai tern și mai puțin uniform, iar expresia feței capătă un aspect vizibil obosit. În paralel, bariera cutanată se slăbește, ceea ce duce la deshidratare: pielea „strânge”, pare mai aspră și mai puțin elastică.

Somnul prost afectează pielea mai ales atunci când devine cronic

O noapte nedormită poate lăsa urme vizibile: cearcăne accentuate, ten tern, trăsături obosite. Problema apare când somnul insuficient devine regulă. Fără timpul necesar regenerării, pielea acumulează dezechilibre: deshidratare persistentă, textură neuniformă și pierderea luminozității. Pe termen lung, scade producția de colagen și elasticitatea pielii, ceea ce face ca semnele de îmbătrânire să devină mai vizibile. Imperfecțiunile pot apărea mai des, mai ales când lipsa somnului se combină cu stresul.

Hormonul de creștere eliberat în timpul somnului profund stimulează producția de colagen și elastină (proteinele care mențin pielea fermă, netedă și rezistentă). Fără un somn adecvat, descompunerea colagenului depășește producția, ducând la semne vizibile de îmbătrânire, inclusiv linii fine, riduri și laxitate a pielii.

Nu doar cantitatea de somn contează, ci și regularitatea. Continuitatea odihnei este esențială pentru o piele sănătoasă și echilibrată.

Este suficient să dormi mai bine? Soluțiile care ajută cu adevărat pielea

„Somnul de calitate rămâne unul dintre cele mai eficiente «tratamente» pentru piele, chiar dacă nu este întotdeauna ușor de obținut. Ce putem controla sunt obiceiurile din jurul somnului: ore de culcare constante, mai puțini stimuli seara și un mic ritual de relaxare care pregătește corpul pentru odihnă profundă”, subliniază medicul specialist.

Iar uneori, și mediul în care ne aflăm poate face diferența. La Sovata, relaxarea începe chiar cu aerul. Zona este bogată în ioni negativi — particule naturale care susțin calmarea sistemului nervos și induc o stare de liniște profundă. Respirați în mod constant, acești ioni pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului, oferind pielii contextul ideal pentru regenerare. Într-un astfel de mediu, corpul se destinde mai ușor, iar odihna devine mai profundă și mai reparatoare.

Și rutina de skincare merită simplificată în perioadele aglomerate. Când pielea este stresată sau reactivă, formulele hidratante și calmante, în câțiva pași esențiali, susțin bariera cutanată fără a o încărca. De multe ori, simplitatea oferă cele mai vizibile rezultate.

În cele din urmă, pielea reflectă nu doar produsele pe care le folosim, ci și modul în care ne simțim. Iar somnul este momentul în care ea se repară și își recapătă vitalitatea — un pas esențial pentru un ten sănătos și luminos.