Situație dramatică pentru populația României. Numărul naşterilor a scăzut. Ce se petrece cu sporul natural

România înregistrează tot mai puține nașteri. În aprilie 2026 au fost cu 6,4% mai puțini nou-născuți decât în aceeași lună din 2025, iar sporul natural a rămas negativ, potrivit datelor INS.

Situație dramatică pentru populația României. Numărul naşterilor a scăzut, dar au crescut decesele. Ce se petrece cu sporul natural | Shutterstock

România continuă să se confrunte cu un declin demografic accentuat. În aprilie 2026, numărul nașterilor a scăzut atât comparativ cu luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul deceselor a rămas semnificativ mai ridicat decât cel al născuților-vii. Astfel, sporul natural s-a menținut negativ, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Situație dramatică pentru populația României.

În luna aprilie au fost înregistrate 10.655 de certificate de naștere, cu 27 mai puține decât în martie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 0,3%. În același timp, au fost consemnate 19.413 decese, dintre care 10.023 în rândul bărbaților și 9.390 în rândul femeilor. Față de luna precedentă, numărul deceselor a scăzut cu 1.353 de cazuri (-6,5%).

Datele INS arată că sporul natural a rămas negativ, la -8.758 de persoane, numărul deceselor fiind de aproape două ori mai mare decât cel al nașterilor.

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În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în aprilie 2026 au fost înregistrate 61 de decese în rândul copiilor cu vârsta sub un an, cu două mai multe decât în luna martie, spune News.ro.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în categoria de vârstă de peste 80 de ani, care a reprezentat 42% din total, respectiv 8.154 de cazuri. Alte 5.428 de decese au fost raportate la persoanele cu vârste între 70 și 79 de ani, iar 3.098 la categoria 60-69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost consemnate în grupele de vârstă 5-19 ani (45 de cazuri), 0-4 ani (81 de cazuri) și 20-29 de ani (84 de cazuri).

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Numărul naşterilor a scăzut. Ce se petrece cu sporul natural

În luna aprilie, oficiile de stare civilă au înregistrat 6.693 de căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților, pe cale administrativă ori notarială, a fost de 2.194.

Comparativ cu aprilie 2025, situația demografică s-a deteriorat. Numărul nașterilor a fost mai mic cu 726 de cazuri, ceea ce înseamnă o scădere de 6,4%. În schimb, numărul deceselor a crescut cu 87 de cazuri (+0,5%), iar numărul copiilor sub un an care au decedat a fost cu patru mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

Sporul natural a rămas negativ atât în aprilie 2026 (-8.758 de persoane), cât și în aprilie 2025 (-7.945 de persoane), semn că tendința de scădere a populației continuă.

La nivel teritorial, în mediul urban au fost înregistrate 9.706 decese, iar în mediul rural 9.707. Față de aprilie 2025, numărul deceselor a crescut cu 1,8% în mediul urban, însă a scăzut cu 0,9% în mediul rural.