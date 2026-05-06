Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară

(P) Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară

Sănătatea gurii nu începe și nu se termină la dinte. Ignorată zi de zi, igiena orală precară devine, în timp, o problemă care depășește cavitatea bucală și ajunge să afecteze inima, plămânii, ficatul și chiar creierul. În România, cifrele sunt îngrijorătoare: potrivit primului studiu național privind sănătatea orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi în 2024, peste două treimi dintre români au cel puțin o afecțiune orală, iar mulți dintre ei nu știu că o au.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 12:19 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 12:22
Lipsa igienei orale, marea boală a românilor. Două treimi dintre noi avem cel puțin o afecțiune dentară
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prevenția este întotdeauna mai simplă, mai puțin costisitoare și mai puțin invazivă decât tratamentul, iar controalele de rutină periodice, efectuate la șase luni, sunt de preferat prezentării la medic doar atunci când apare durerea, ne recomandă specialiștii în stomatologie.

La ce poate duce lipsa igienei orale

O igienă orală deficitară nu produce doar carii sau gingii inflamate. Placa bacteriană acumulată zilnic pe suprafața dinților este un factor activ de risc pentru o serie de afecțiuni generale. Bacteriile din cavitatea bucală pot intra în circulația sanguină și pot ajunge la organe vitale, declanșând sau agravând boli sistemice.

Boala parodontală este asociată documentat cu afecțiunile cardiovasculare, diabetul zaharat, sindromul metabolic, boala Alzheimer, artrita reumatoidă, complicațiile de sarcină și cancerul oral. Mecanismele implicate includ inflamația cronică de joasă intensitate și diseminarea bacteriană sistemică. Infecțiile dentare netratate pot evolua spre abcese, osteită sau septicemie. Gingivita lăsată fără tratament devine parodontită, care duce la pierderea dinților. Edentațiile neprotezate afectează masticația, nutriția, vorbirea și calitatea vieții în ansamblu.

Articolul continuă după reclamă

Sănătatea orală și sănătatea întregului corp

Relația dintre gură și restul corpului este bidirecțională. Diabetul necontrolat agravează boala parodontală, iar boala parodontală face mai dificilă controlul glicemic. Pacienții cu boli cardiovasculare prezintă frecvent o igienă orală precară, iar cercetările recente asociază parodontita cu un risc crescut de accident vascular cerebral și infarct miocardic.

Cancerul oral rămâne o problemă subevaluată în România. Diagnosticat tardiv în marea majoritate a cazurilor, supraviețuirea la cinci ani este semnificativ mai redusă față de media europeană. Examinarea periodică a cavității bucale de către medicul stomatolog reprezintă singura metodă eficientă de depistare precoce.

Cum îți menții simplu sănătatea orală

Prevenția în stomatologie nu presupune proceduri complexe sau costuri ridicate. Igiena orală zilnică eficientă se construiește pe câteva obiceiuri esențiale. Periajul dentar de cel puțin două ori pe zi, dimineața și seara, timp de minimum două minute, cu o periuță adecvată și o pastă cu fluor, reprezintă baza oricărei rutine de igienă orală. Tehnica contează la fel de mult ca frecvența: mișcările trebuie să fie circulare, de la gingie spre marginea dintelui, pentru a nu leza țesutul gingival. Ața dentară folosită zilnic curăță spațiile interdentare unde periuța nu ajunge, acolo unde se formează cel mai frecvent cariile și inflamațiile gingivale. Apa de gură antibacteriană completează rutina, reducând încărcătura bacteriană. În cabinet, detartrajul profesional efectuat de două ori pe an îndepărtează tartrul pe care periajul zilnic nu îl poate elimina, prevenind boala gingivală și cariile subgingivale. Fluorizarea întărește smalțul, iar sigilarea dentară la copii protejează molarii cei mai vulnerabili.

Rezultatele noului raport CMSR trag un semnal de alarmă asupra stării de sănătate orală a populației. România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de consultații de specialitate, înregistrând un decalaj major între percepție și realitate. Deși conștienți de importanța igienei, românii aleg auto-medicația în detrimentul consultului profesionist. Efectele sunt vizibile în datele clinice: cariile netratate și edentația (lipsa dinților) fac ravagii, în timp ce modelul de consum rămâne blocat în paradigma „tratamentului de urgență”. Schimbarea de mentalitate de la „merg când mă doare” la vizita preventivă rămâne, pentru moment, doar un deziderat pe hârtie.

O rutină de igienă orală consecventă și o vizită la stomatolog o dată la șase luni nu sunt gesturi de lux, ci investiții cu randament direct în sănătatea pe termen lung.

(P) Top 5 farmacii cu livrare rapidă în Prahova...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Observatornews.ro Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Antena 3 Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Top 5 farmacii cu livrare rapidă în Prahova
(P) Top 5 farmacii cu livrare rapidă în Prahova
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) De ce pacienții din Sectorul 3, București aleg Atelierul de Zâmbete: diagnostic digital și tratamente personalizate
(P) De ce pacienții din Sectorul 3, București aleg Atelierul de Zâmbete: diagnostic digital și tratamente...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o
Ce mesaj acid a transmis Oana Lis după moartea bunicii. I-a pus la punct pe cei care au criticat-o Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate
Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“ BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care încă este singur
Connect-R, declarații sincere despre viața amoroasă: De 8 ani nu simt nevoia unei relații. Motivul pentru care... Kudika
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne... Redactia.ro
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x