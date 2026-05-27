Cum arată Elena Băsescu după ce s-a retras din viața publică. Imaginile care au spus totul despre fiica lui Traian Băsescu

Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ales o viață discretă, dedicată familiei și celor trei copii ai săi. Cum arată acum fosta europarlamentară.

Elena Băsescu este fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu. În ultimii ani, Elena a apărut tot mai rar în spațiul public și a ales un stil de viață mult mai discret, concentrându-se aproape exclusiv pe familie și pe activitățile personale.

La 46 de ani, Elena Băsescu a renunțat la expunerea intensă din perioada în care activa în politică și ocupa funcția de europarlamentar. Imaginile surprinse recent o arată într-o ipostază neașteptată pentru cei care o știau din perioada aparițiilor mondene și a evenimentelor oficiale. Fosta politiciană pare să fi adoptat un stil de viață complet diferit față de anii în care era constant în atenția publicului.

Recent, Elena Băsescu ar fi fost surprinsă în timp ce se îndrepta spre școală împreună cu copiii săi. Îmbrăcată casual și fără aparițiile extravagante care o caracterizau în trecut, aceasta pare să pună acum accent pe confort și discreție. Dacă în urmă cu câțiva ani era asociată cu ținute elegante, evenimente exclusiviste și apariții pe covorul roșu, acum garderoba sa reflectă mai degrabă prioritățile unei mame dedicate familiei.

Elena obișnuia să își documenteze frecvent viața pe rețelele sociale, însă în ultima perioadă a ales să fie mult mai rezervată. Postările sunt mai rare, iar imaginile publicate pun accent mai ales pe momentele petrecute alături de copii sau pe activitățile care îi aduc liniște și echilibru.

Fosta europarlamentară se dedică aproape în totalitate celor trei copii ai săi: Sofia Anais și Traian, rezultați din căsnicia cu Bogdan Ionescu, dar și Anastasia, fiica sa din relația cu Cătălin Gheorghe. Potrivit apropiaților, Elena este foarte atentă la nevoile celor mici și încearcă să nu se abată de la rutina lor zilnică.

Pe lângă viața de familie, Elena Băsescu își face timp și pentru una dintre cele mai vechi pasiuni ale sale, echitația. Aceasta continuă să practice sportul care i-a adus mereu relaxare și care o ajută să se mențină activă și echilibrată. Deși a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, Elena Băsescu continuă să stârnească interesul publicului ori de câte ori apare în spațiul public.