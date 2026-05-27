Săndel Bălan a rupt tăcerea despre fiica sa și Petrișor Ruge. Ce spune despre zvonurile că cei doi s-ar fi separat profesional

Săndel Bălan a vorbit despre zvonurile privind ruptura profesională dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. Ce a spus tatăl artistei după nunta acesteia cu Victor Cornea.

Săndel Bălan, marele absent de la nunta fiicei sale, a rupt tăcerea despre relația dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge. Acesta a comentat zvonurile potrivit cărora Andreea și partenerul ei de scenă s-ar fi despărțit pe plan profesional, după mai bine de două decenii de colaborare.

Săndel Bălan a rupt tăcerea despre fiica sa și Petrișor Ruge

Tatăl artistei a fost primul care a vorbit despre speculațiile apărute în presă. Zvonurile privind ruptura profesională dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge au început să circule după ce dansatorul ar fi lipsit de la nunta artistei cu Victor Cornea. Potrivit informațiilor apărute în presă, Petrișor ar fi participat în aceeași zi la nunta surorii sale, motiv pentru care nu a putut fi prezent la evenimentul cântăreței.

Cei doi mari absenți de la nunta Andreei Bălan au fost chiar tatăl artistei, Săndel Bălan, și Petrișor Ruge, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai vedetei. Până în prezent, nici Andreea Bălan, nici Petrișor Ruge nu au făcut declarații oficiale care să confirme sau să infirme zvonurile privind o posibilă separare profesională.

Conform presei mondene, Petrișor ar fi încercat chiar să îi facă artistei o surpriză și să îl aducă pe Săndel Bălan la nuntă. Cu toate acestea, ambii au lipsit de la eveniment. Întrebat despre situație, Săndel Bălan a declarat că nu știe nimic despre presupusa ruptură dintre cei doi și că păstrează legătura cu Petrișor doar în contexte profesionale.

Ce spune despre zvonurile că cei doi s-ar fi separat profesional

„Nu știu nimic. Eu țin legătura cu Petrișor doar când am pe cineva care să fie instruit pe partea de dans. Când am avut nevoie, doar atunci l-am sunat. Am oameni de la 6 ani până la 49 de ani și l-am întrebat pe Petrișor dacă are timpul disponibil necesar și întotdeauna a fost drăguț cu mine. Nu știu ce să spun legat de ceea ce se zice. Aș vrea și eu să știu ce s-a întâmplat între ei”, a declarat Săndel Bălan, potrivit Click.

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale perioadei. Artista și jucătorul de tenis și-au unit destinele într-un cadru elegant, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp și au vorbit în repetate rânduri despre relația lor și despre planurile de viitor.

Andreea Bălan a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la eveniment, iar fanele artistei au remarcat atmosfera romantică și decorurile spectaculoase. Deși au existat numeroase speculații privind anumite absențe de la nuntă, artista nu a comentat până acum subiectul legat de Petrișor Ruge sau de relația profesională dintre ei.