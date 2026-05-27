Bernadette Szocs și Mihaela Cambei, revoltate de nepăsarea statului. „De doi ani nu am primit nicio premiere”

Bernadette Szocs și Mihaela Cambei acuză statul român că nu au primit premiile pentru medaliile obținute în ultimii doi ani la competițiile internaționale.

Două campioane ale României sunt revoltate de deciziile statului. Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs și halterofila Mihaela Cambei au afirmat că, în ultimii doi ani, nu au primit de la Agenția Națională pentru Sport banii cuveniți pentru medaliile obținute la competițiile internaționale. Declarațiile lor au fost făcute la începutul săptămânii, la sediul Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Cele două sportive au adus acuzații dure statului român și au vorbit despre dificultățile financiare cu care se confruntă în lipsa premierilor promise pentru performanțele obținute.

„De doi ani nu am primit nicio premiere. Ce pot să spun mai mult? Din păcate nu am primit, dar am încredere că îi vom primi. Pentru că fiecare sportiv participă cu inima deschisă, reprezentăm România cum putem mai bine, cu mândrie, și atunci sper că vom fi răsplătiți așa cum merităm”, a declarat Bernadette Szocs, potrivit presei.

Sportiva este vicecampioană mondială la dublu feminin în 2025, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale pe echipe din 2026 și multiplă campioană europeană, fiind una dintre cele mai importante reprezentante ale tenisului de masă românesc din ultimii ani.

La rândul său, Mihaela Cambei a afirmat că nici ea și colegii săi nu au primit premiile restante pentru rezultatele obținute la Campionatele Europene și Mondiale.

„Anul ăsta așteptăm și noi premierea, pentru că nici noi nu am primit în ultimii doi ani. Sunt banii pentru Europene și Mondiale. Este destul de greu, pentru că avem nevoie de susținerea aceasta financiară, dar încercăm să înțelegem și să așteptăm. Sperăm însă să nu așteptăm exagerat de mult. Mi-aș fi dorit să îi investesc în ceva, dar nu am avut ce să fac până nu intră banii”, a declarat halterofila.

Mihaela Cambei este vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, vicecampioană mondială și multiplă campioană europeană. Sportiva a precizat că principalul obiectiv al anului 2026 este participarea la Campionatul Mondial din China, competiție care va reprezenta și primul concurs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

„Momentan nu am emoții pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Voi avea emoții pentru Campionatul Mondial din China, care este la sfârșitul lui octombrie, pentru că va fi și primul concurs pentru calificările la Jocurile Olimpice”, a mai spus Cambei.