Fertilizarea in vitro – efecte secundare și riscuri

Ca în cazul oricărui tratament medical, tratamentul de fertilitate în vitro nu este scutit de posibile efecte secundare și complicații. Este important să fii conștient de acestea înainte de a începe orice tratament de fertilitate. Aici, explorăm cele mai importante efecte secundare asociate cu tratamentul de fertilitate.

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 10:01 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 14:37

Pentru multe cupluri care își doresc un copil, fertilizarea in vitro este o soluție salvatoare după ani întregi de încercări, întrebări și dezamăgiri. În același timp, este și una dintre cele mai discutate proceduri medicale, în jurul căreia circulă numeroase mituri, cum ar fi faptul că tratamentul hormonal poate duce la cancer sau că efectele secundare sunt greu de suportat ori că sarcina obținută prin FIV este mai riscantă.

Deci, cât este adevăr și cât este teamă alimentată de informații incomplete?

Am discutat cu dr. Andreas Vythoulkas despre efectele secundare și riscurile fertilizării in vitro, ce reacții sunt considerate normale în timpul tratamentului și în ce situații pacientele trebuie să ceară ajutor medical.

Fertilizarea in vitro – o procedură controlată medical, nu un experiment

Fertilizarea in vitro este o procedură complexă, care implică tratamente hormonale, monitorizare și multă încărcătură emoțională. Însă este important ca pacientele să primească informații corecte și echilibrate.

Fertilizarea in vitro nu este o procedură periculoasă în sine, iar majoritatea efectelor secundare sunt ușoare, temporare și atent monitorizate de medic.

„Problema apare atunci când pacientele citesc informații alarmiste sau experiențe izolate prezentate ca regulă generală. În realitate, FIV este o procedură medicală standardizată, folosită de zeci de ani în întreaga lume, iar protocoalele actuale sunt mult mai sigure și mai bine adaptate fiecărei paciente”, spune dr. Vythoulkas.

Ce efecte secundare pot apărea în timpul tratamentului hormonal

Cele mai frecvente reacții adverse apar în perioada stimulării ovariene, atunci când se administrează tratamentul hormonal necesar pentru dezvoltarea foliculilor.

Potrivit medicului, aceste simptome sunt o reacție firească a organismului la modificările hormonale și pot fi ușoare sau moderate. Acestea pot consta în:

balonare;

senzație de tensiune abdominală;

sensibilitate la nivelul sânilor;

oboseală;

schimbări de dispoziție;

retenție de apă;

dureri de cap trecătoare.

„Unele paciente se tem că organismul lor nu reacționează bine, dar o anumită senzație de presiune abdominală este frecventă, pentru că ovarele cresc în dimensiune în timpul stimulării. Important este că aceste simptome dispar, de regulă, după finalizarea tratamentului sau după puncția ovariană. Desigur, există și situații în care simptomele devin mai intense și atunci trebuie evaluată pacienta. Tocmai de aceea monitorizarea este esențială. În timpul unui protocol FIV, se fac ecografii, analize și controale regulate, tocmai pentru a preveni complicațiile”, adaugă medicul.

Hiperstimularea ovariană – cea mai temută complicație

Sindromul de hiperstimulare ovariană apare atunci când ovarele răspund exagerat la tratamentul hormonal și produc foarte mulți foliculi. Se întâmplă mai ales la pacientele tinere, la cele cu sindromul ovarelor polichistice, cu rezervă ovariană mare sau valori crescute ale hormonului AMH, precum și la femeile care dezvoltă un număr foarte mare de foliculi în urma stimulării hormonale.

În formele ușoare, poate însemna doar disconfort abdominal și balonare mai accentuată. În formele severe, care sunt mult mai rare astăzi, pot apărea acumulări de lichid, dificultăți respiratorii sau dezechilibre metabolice.

„Vestea bună este că, în prezent, datorită protocoalelor moderne și monitorizării atente, cazurile severe sunt rare. Noi adaptăm dozele în funcție de profilul pacientei și intervenim rapid dacă observăm semne de risc.

Potrivit medicului, femeile trebuie să fie atente mai ales la simptome precum:balonare accentuată care se agravează rapid, dureri abdominale intense, creștere bruscă în greutate în câteva zile, greață sau vărsături persistente, scăderea cantității de urină, dificultăți de respirație sau stare generală de slăbiciune accentuată.

„În formele ușoare, recomandăm de obicei hidratare corectă, odihnă, evitarea efortului fizic intens și monitorizarea atentă a simptomelor. Pacientele trebuie să păstreze legătura cu medicul și să anunțe orice schimbare importantă. În formele moderate sau severe poate fi nevoie de tratament medicamentos, monitorizare mai strictă, uneori chiar spitalizare pentru echilibrarea organismului și prevenirea complicațiilor”, spune specialistul în infertilitate.

Medicul atrage atenția că intervenția rapidă este foarte importantă și că pacientele nu trebuie să ignore simptomele severe sau să încerce să le gestioneze singure acasă.

Fertilizarea in vitro crește riscul de cancer?

Riscul de a face cancer din cauza tratamentelor hormonale pe care le implică procedura de fertilizare in vitro este una dintre cele mai întâlnite temeri în rândul femeilor.

„Sigur că tratamentele hormonale ridică întrebări justificate, însă trebuie spus foarte clar că infertilitatea în sine poate fi asociată, uneori, cu anumite afecțiuni sau dezechilibre hormonale care cresc riscul unor boli. De aceea este important să separăm cauza infertilității de tratamentul utilizat. Pacientele trebuie să înțeleagă că monitorizarea medicală și istoricul personal contează foarte mult”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Înainte de începerea unui protocol FIV, pacientele trec printr-o evaluare complexă, tocmai pentru ca tratamentul să fie adaptat profilului lor medical și eventualilor factori de risc.

Printre investigațiile recomandate se pot număra:

palparea sânilor, ecografia mamară sau mamografia, în funcție de vârstă și antecedente sau istoric familial de cancer mamar;

test Babeș Papanicolau și test HPV;

ecografie transvaginală și evaluarea endometrului;

analize hormonale complete;

evaluarea istoricului familial și personal de afecțiuni oncologice;

în anumite cazuri, teste genetice recomandate de medic.

„Dacă există factori de risc sau antecedente importante, protocolul poate fi adaptat astfel încât stimularea hormonală să fie cât mai sigură pentru pacientă. Tocmai de aceea este foarte important ca fiecare caz să fie tratat individual și monitorizat atent”, adaugă medicul.

Sarcina multiplă – un risc care poate fi controlat

Un alt subiect frecvent asociat fertilizării in vitro este riscul de sarcină multiplă. În trecut, transferul mai multor embrioni era o practică frecventă pentru a crește șansele de succes ale procedurii. Astăzi însă, protocoalele moderne urmăresc tot mai mult obținerea unei sarcini unice, sănătoase.

„Sarcina gemelară poate părea, pentru unele cupluri, o veste bună după ani de infertilitate, însă din punct de vedere medical vine cu riscuri suplimentare atât pentru mamă, cât și pentru copil”, explică dr. Vythoulkas.

Printre riscurile asociate sarcinilor multiple se numără nașterea prematură, greutatea mică la naștere, complicații obstetricale mai frecvente, risc mai mare de hipertensiune sau diabet gestațional, solicitare fizică mai mare pentru organismul mamei.

„În prezent, în multe situații recomandăm transferul unui singur embrion, mai ales atunci când calitatea embrionilor este foarte bună. Scopul nu este doar obținerea unei sarcini, ci obținerea unei sarcini cât mai sigure pentru mamă și copil.

Totuși, atunci când apare o sarcină gemelară, chiar și după transferul unui singur embrion – pentru că da, se poate întâmpla și acest lucru, ca embrionul să se dividă –, aceasta poate fi monitorizată atent pe tot parcursul evoluției ei, prin controale regulate și evaluări specifice, astfel încât eventualele riscuri să fie identificate din timp și gestionate corect. Cu o supraveghere medicală atentă și cu respectarea recomandărilor medicului, foarte multe sarcini multiple evoluează bine și se finalizează cu nașterea unor copii sănătoși”, adaugă specialistul în infertilitate.

Impactul emoțional, uneori mai intens decât cel fizic

Dincolo de reacțiile fizice la tratamentul FIV, multe paciente se confruntă cu un stres psihologic major. Există multă presiune, așteptare, teamă de eșec și foarte multe speranțe investite în fiecare etapă.

Pacientele trec prin emoții intense, precum anxietate, stres, insomnii, uneori chiar sentimentul că întregul lor echilibru depinde de rezultatul procedurii. De aceea, susținerea partenerului și comunicarea cu echipa medicală sunt extrem de importante.

„Le spun mereu pacientelor că nu trebuie să ducă singure această povară emoțională. Este firesc să fie vulnerabile într-un astfel de proces și e important să ceară ajutor de specialitate atunci când simt că nu pot face față acestei presiuni”, recomandă medicul specialist în infertilitate.

Sarcina obținută prin FIV este mai riscantă?

În multe situații, sarcinile obținute prin FIV evoluează normal și se finalizează cu nașterea unui copil sănătos. Totuși, unele paciente au deja factori de risc asociați vârstei sau afecțiunilor care au dus la infertilitate.

„De exemplu, femeile care ajung la FIV au uneori peste 35 sau 40 de ani, pot avea endometrioză, probleme hormonale sau alte afecțiuni ginecologice. Aceste lucruri influențează riscurile obstetricale mai mult decât procedura în sine. Monitorizarea atentă a sarcinii rămâne importantă, dar nu trebuie să pornim de la ideea că o sarcină obținută prin FIV este automat problematică”, afirmă doctorul Vythoulkas.

În final, medicul atrage atenția că, da, există efecte secundare și riscuri când urmăm un tratament FIV, așa cum există în orice procedură medicală. Însă, în majoritatea cazurilor, acestea sunt pot fi gestionate și tratate eficient.

„Cel mai important este ca pacientele să fie evaluate corect, să urmeze recomandările medicale și să aibă încredere că nu sunt singure în acest proces. În spatele fiecărui protocol FIV există nu doar tehnologie și medicină bazată pe dovezi, ci și foarte multă grijă pentru siguranța mamei și, mai ales, pentru sănătatea viitorului bebeluș. Ne dorim nu doar să obținem o sarcină, ci un copil sănătos care să ajungă cu bine în brațele părinților săi, acesta fiind, în final, singurul rezultat care contează cu adevărat, conchide doctorul Vythoulkas.

