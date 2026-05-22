Antena Căutare
Home Lifestyle Health Fertilizarea in vitro – efecte secundare și riscuri

Fertilizarea in vitro – efecte secundare și riscuri

Ca în cazul oricărui tratament medical, tratamentul de fertilitate în vitro nu este scutit de posibile efecte secundare și complicații. Este important să fii conștient de acestea înainte de a începe orice tratament de fertilitate. Aici, explorăm cele mai importante efecte secundare asociate cu tratamentul de fertilitate.

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 10:01 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 14:37
Fertilizarea in vitro – efecte secundare și riscuri | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pentru multe cupluri care își doresc un copil, fertilizarea in vitro este o soluție salvatoare după ani întregi de încercări, întrebări și dezamăgiri. În același timp, este și una dintre cele mai discutate proceduri medicale, în jurul căreia circulă numeroase mituri, cum ar fi faptul că tratamentul hormonal poate duce la cancer sau că efectele secundare sunt greu de suportat ori că sarcina obținută prin FIV este mai riscantă.

Deci, cât este adevăr și cât este teamă alimentată de informații incomplete?

Am discutat cu dr. Andreas Vythoulkas despre efectele secundare și riscurile fertilizării in vitro, ce reacții sunt considerate normale în timpul tratamentului și în ce situații pacientele trebuie să ceară ajutor medical.

Fertilizarea in vitro – o procedură controlată medical, nu un experiment

Articolul continuă după reclamă

Fertilizarea in vitro este o procedură complexă, care implică tratamente hormonale, monitorizare și multă încărcătură emoțională. Însă este important ca pacientele să primească informații corecte și echilibrate.

Fertilizarea in vitro nu este o procedură periculoasă în sine, iar majoritatea efectelor secundare sunt ușoare, temporare și atent monitorizate de medic.

„Problema apare atunci când pacientele citesc informații alarmiste sau experiențe izolate prezentate ca regulă generală. În realitate, FIV este o procedură medicală standardizată, folosită de zeci de ani în întreaga lume, iar protocoalele actuale sunt mult mai sigure și mai bine adaptate fiecărei paciente”, spune dr. Vythoulkas.

Ce efecte secundare pot apărea în timpul tratamentului hormonal

Cele mai frecvente reacții adverse apar în perioada stimulării ovariene, atunci când se administrează tratamentul hormonal necesar pentru dezvoltarea foliculilor.

Potrivit medicului, aceste simptome sunt o reacție firească a organismului la modificările hormonale și pot fi ușoare sau moderate. Acestea pot consta în:

  • balonare;
  • senzație de tensiune abdominală;
  • sensibilitate la nivelul sânilor;
  • oboseală;
  • schimbări de dispoziție;
  • retenție de apă;
  • dureri de cap trecătoare.

„Unele paciente se tem că organismul lor nu reacționează bine, dar o anumită senzație de presiune abdominală este frecventă, pentru că ovarele cresc în dimensiune în timpul stimulării. Important este că aceste simptome dispar, de regulă, după finalizarea tratamentului sau după puncția ovariană. Desigur, există și situații în care simptomele devin mai intense și atunci trebuie evaluată pacienta. Tocmai de aceea monitorizarea este esențială. În timpul unui protocol FIV, se fac ecografii, analize și controale regulate, tocmai pentru a preveni complicațiile”, adaugă medicul.

CITEȘTE ȘI: Care sunt șansele să rămâi însărcinată în funcție de vârstă​

Hiperstimularea ovariană – cea mai temută complicație

Sindromul de hiperstimulare ovariană apare atunci când ovarele răspund exagerat la tratamentul hormonal și produc foarte mulți foliculi. Se întâmplă mai ales la pacientele tinere, la cele cu sindromul ovarelor polichistice, cu rezervă ovariană mare sau valori crescute ale hormonului AMH, precum și la femeile care dezvoltă un număr foarte mare de foliculi în urma stimulării hormonale.

În formele ușoare, poate însemna doar disconfort abdominal și balonare mai accentuată. În formele severe, care sunt mult mai rare astăzi, pot apărea acumulări de lichid, dificultăți respiratorii sau dezechilibre metabolice.

„Vestea bună este că, în prezent, datorită protocoalelor moderne și monitorizării atente, cazurile severe sunt rare. Noi adaptăm dozele în funcție de profilul pacientei și intervenim rapid dacă observăm semne de risc.

Potrivit medicului, femeile trebuie să fie atente mai ales la simptome precum:balonare accentuată care se agravează rapid, dureri abdominale intense, creștere bruscă în greutate în câteva zile, greață sau vărsături persistente, scăderea cantității de urină, dificultăți de respirație sau stare generală de slăbiciune accentuată.

„În formele ușoare, recomandăm de obicei hidratare corectă, odihnă, evitarea efortului fizic intens și monitorizarea atentă a simptomelor. Pacientele trebuie să păstreze legătura cu medicul și să anunțe orice schimbare importantă. În formele moderate sau severe poate fi nevoie de tratament medicamentos, monitorizare mai strictă, uneori chiar spitalizare pentru echilibrarea organismului și prevenirea complicațiilor”, spune specialistul în infertilitate.

Medicul atrage atenția că intervenția rapidă este foarte importantă și că pacientele nu trebuie să ignore simptomele severe sau să încerce să le gestioneze singure acasă.

Fertilizarea in vitro crește riscul de cancer?

Riscul de a face cancer din cauza tratamentelor hormonale pe care le implică procedura de fertilizare in vitro este una dintre cele mai întâlnite temeri în rândul femeilor.

„Sigur că tratamentele hormonale ridică întrebări justificate, însă trebuie spus foarte clar că infertilitatea în sine poate fi asociată, uneori, cu anumite afecțiuni sau dezechilibre hormonale care cresc riscul unor boli. De aceea este important să separăm cauza infertilității de tratamentul utilizat. Pacientele trebuie să înțeleagă că monitorizarea medicală și istoricul personal contează foarte mult”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Înainte de începerea unui protocol FIV, pacientele trec printr-o evaluare complexă, tocmai pentru ca tratamentul să fie adaptat profilului lor medical și eventualilor factori de risc.

Printre investigațiile recomandate se pot număra:

  • palparea sânilor, ecografia mamară sau mamografia, în funcție de vârstă și antecedente sau istoric familial de cancer mamar;
  • test Babeș Papanicolau și test HPV;
  • ecografie transvaginală și evaluarea endometrului;
  • analize hormonale complete;
  • evaluarea istoricului familial și personal de afecțiuni oncologice;
  • în anumite cazuri, teste genetice recomandate de medic.

„Dacă există factori de risc sau antecedente importante, protocolul poate fi adaptat astfel încât stimularea hormonală să fie cât mai sigură pentru pacientă. Tocmai de aceea este foarte important ca fiecare caz să fie tratat individual și monitorizat atent”, adaugă medicul.

Sarcina multiplă – un risc care poate fi controlat

Un alt subiect frecvent asociat fertilizării in vitro este riscul de sarcină multiplă. În trecut, transferul mai multor embrioni era o practică frecventă pentru a crește șansele de succes ale procedurii. Astăzi însă, protocoalele moderne urmăresc tot mai mult obținerea unei sarcini unice, sănătoase.

„Sarcina gemelară poate părea, pentru unele cupluri, o veste bună după ani de infertilitate, însă din punct de vedere medical vine cu riscuri suplimentare atât pentru mamă, cât și pentru copil”, explică dr. Vythoulkas.

Printre riscurile asociate sarcinilor multiple se numără nașterea prematură, greutatea mică la naștere, complicații obstetricale mai frecvente, risc mai mare de hipertensiune sau diabet gestațional, solicitare fizică mai mare pentru organismul mamei.

„În prezent, în multe situații recomandăm transferul unui singur embrion, mai ales atunci când calitatea embrionilor este foarte bună. Scopul nu este doar obținerea unei sarcini, ci obținerea unei sarcini cât mai sigure pentru mamă și copil.

Totuși, atunci când apare o sarcină gemelară, chiar și după transferul unui singur embrion – pentru că da, se poate întâmpla și acest lucru, ca embrionul să se dividă –, aceasta poate fi monitorizată atent pe tot parcursul evoluției ei, prin controale regulate și evaluări specifice, astfel încât eventualele riscuri să fie identificate din timp și gestionate corect. Cu o supraveghere medicală atentă și cu respectarea recomandărilor medicului, foarte multe sarcini multiple evoluează bine și se finalizează cu nașterea unor copii sănătoși”, adaugă specialistul în infertilitate.

Impactul emoțional, uneori mai intens decât cel fizic

Dincolo de reacțiile fizice la tratamentul FIV, multe paciente se confruntă cu un stres psihologic major. Există multă presiune, așteptare, teamă de eșec și foarte multe speranțe investite în fiecare etapă.

Pacientele trec prin emoții intense, precum anxietate, stres, insomnii, uneori chiar sentimentul că întregul lor echilibru depinde de rezultatul procedurii. De aceea, susținerea partenerului și comunicarea cu echipa medicală sunt extrem de importante.

„Le spun mereu pacientelor că nu trebuie să ducă singure această povară emoțională. Este firesc să fie vulnerabile într-un astfel de proces și e important să ceară ajutor de specialitate atunci când simt că nu pot face față acestei presiuni”, recomandă medicul specialist în infertilitate.

Sarcina obținută prin FIV este mai riscantă?

În multe situații, sarcinile obținute prin FIV evoluează normal și se finalizează cu nașterea unui copil sănătos. Totuși, unele paciente au deja factori de risc asociați vârstei sau afecțiunilor care au dus la infertilitate.

„De exemplu, femeile care ajung la FIV au uneori peste 35 sau 40 de ani, pot avea endometrioză, probleme hormonale sau alte afecțiuni ginecologice. Aceste lucruri influențează riscurile obstetricale mai mult decât procedura în sine. Monitorizarea atentă a sarcinii rămâne importantă, dar nu trebuie să pornim de la ideea că o sarcină obținută prin FIV este automat problematică”, afirmă doctorul Vythoulkas.

În final, medicul atrage atenția că, da, există efecte secundare și riscuri când urmăm un tratament FIV, așa cum există în orice procedură medicală. Însă, în majoritatea cazurilor, acestea sunt pot fi gestionate și tratate eficient.

„Cel mai important este ca pacientele să fie evaluate corect, să urmeze recomandările medicale și să aibă încredere că nu sunt singure în acest proces. În spatele fiecărui protocol FIV există nu doar tehnologie și medicină bazată pe dovezi, ci și foarte multă grijă pentru siguranța mamei și, mai ales, pentru sănătatea viitorului bebeluș. Ne dorim nu doar să obținem o sarcină, ci un copil sănătos care să ajungă cu bine în brațele părinților săi, acesta fiind, în final, singurul rezultat care contează cu adevărat, conchide doctorul Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Fertilizarea in vitro – în ce situații medicale este indicată pentru a rămâne însărcinată

(P) Cum introducem cerealele în alimentația copilului după 6 luni...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Antena 3 Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
SpyNews Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Cum introducem cerealele în alimentația copilului după 6 luni
(P) Cum introducem cerealele în alimentația copilului după 6 luni
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce este periculos să folosești „pastila de a doua zi” ca metodă principală de contracepție
De ce este periculos să folosești „pastila de a doua zi” ca metodă principală de contracepție
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca
Problema industriei noastre de armament: are ținta, dar n-are pușca Jurnalul
Condamnare definitivă pentru Mario Iorgulescu. 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului mortal
Condamnare definitivă pentru Mario Iorgulescu. 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului mortal Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Val de aer tropical la început de săptămână, apoi o nouă răcire semnificativă. Prognoza meteo până pe 22 iunie
Val de aer tropical la început de săptămână, apoi o nouă răcire semnificativă. Prognoza meteo până pe 22 iunie Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x