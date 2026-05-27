Baroneasa Nicoleta Scarlat și Lordul Răzvan Vasile s-au căsătorit la Palatul Știrbey. Ce ținută a purtat mireasa la nuntă

Baroneasa Nicoleta Scarlat și Lordul Răzvan Vasile de Brattleby și-au unit destinele într-un decor spectaculos, în cadrul unei ceremonii elegante organizate la Palatul Știrbey. Evenimentul a atras atenția tuturor celor pasionați de aristocrație și rafinament, reunind invitați din înalta societate europeană, printre care conți, baronese și lorzi.

Cei doi au ales să își oficieze cununia religioasă în România, după ce cununia civilă a avut loc în luna aprilie, la Chelsea, în Anglia, într-un cadru restrâns și dedicat protocolului tradițional. Nașii mirilor au fost compozitorul Marius Moga și soția sa, Bianca, care le-au fost alături într-una dintre cele mai importante zile din viață.

Deși Domeniul Știrbey se află în prezent într-un amplu proces de restaurare, acesta a fost deschis special pentru marele eveniment. Ceremonia religioasă nu a putut fi organizată în biserica de pe domeniu din motive de siguranță, astfel că mirii au ales Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, unde slujba a fost oficiată de părintele Vasile Ioana, un apropiat al cuplului.

„Nu am putut să facem cununia religioasă la biserica de pe domeniul Știrbey, era destul de periculos pentru că puteau să cadă anumite piese. Am mers la părintele Vasile Ioana, un vechi prieten de-al nostru, la Sfântul Nicolae Dintr-o Zi. Am plâns toți în biserică la discursul lui. Am fost și la spovedanie înainte”, a declarat Răzvan Vasile pentru Click.ro.

Ce ținută a purtat mireasa la nuntă

La eveniment au participat peste 250 de invitați, iar mirii s-au ocupat personal de toate detaliile nunții încă din luna ianuarie. Povestea lor de dragoste a început să capete contur oficial anul trecut, când cei doi s-au logodit, moment în care Răzvan Vasile a primit titlul onorific de curtoazie „Honorary Lord of Brattleby”.

Mireasa a fost, fără îndoială, în centrul atenției. Nicoleta Scarlat a purtat o impresionantă rochie de mireasă semnată de designerul Josephine Scott. Ținuta spectaculoasă a fost decorată cu nu mai puțin de 355 de trandafiri cu pistil roz-pal, iar eleganța și rafinamentul creației au atras toate privirile pe parcursul serii.

