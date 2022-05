(P) Stresul, inamicul organismului: cum ne afectează sănătatea și cum îi putem face față

Stresul reprezintă reacția organismului la o situație potențial dăunătoare. Când ne simțim amenințați, în organism are loc o reacție chimică ce ne permite să acționăm într-o manieră salvatoare, pentru a preveni eventualele răni. Odată activat răspunsul la stres, cunoscut și sub denumirea „luptă sau fugi“, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc, respirația devine alertă, iar mușchii se contractă. Acest răspuns are rolul de a proteja corpul în caz de urgență, însă, activat zilnic, poate pune sănătatea, atât cea mintală, cât și cea fizică, într-un real pericol.

Cum afectează stresul buna funcționare a organismului

Sistemul nervos central este responsabil de răspunsul la stres. Totul pornește din creier, mai exact din hipotalamus, care transmite glandelor suprarenale să elibereze cei doi hormoni de stres: adrenalina și cortizolul. Aceștia accelerează ritmul cardiac și trimit sângele către organele care au cea mai mare nevoie de el în caz de urgență, cum ar fi mușchii și inima.

Însă, dacă hormonii de stres sunt activați constant, pot apărea anumite simptome deranjante, precum dureri de cap și de stomac, hipertensiune arterială, dureri la nivelul pieptului, dar și probleme cu somnul.

Totodată, stresul poate cauza dezechilibre emoționale, printre cele mai frecvente fiind depresia, anxietatea și atacurile de panică.

Există numeroase afecțiuni care pot apărea ca urmare a unui nivel mare de stres sau ale căror simptome se pot agrava din cauza activării constante a răspunsului „luptă sau fugi“.

De pildă, unul dintre principalii factori care pot agrava simptomele sindromului de colon iritabil este stresul. Potrivit cercetărilor, manifestările acestei afecțiuni se agravează în perioadele de stres intens.

Totodată, stresul poate agrava simptomele uneia dintre cele mai comune boli de piele: dermatita (eczema).

Bolile de inimă, astmul, diabetul, afecțiunile gastrointestinale, obezitatea și îmbătrânirea prematură a pielii sunt doar câteva dintre problemele care pot apărea din cauza stresului sau ale căror manifestări se pot intensifica în perioadele stresante.

Cum putem face față stresului

Simptomele asociate stresului ne pot afecta starea fizică, dar și gândurile, sentimentele și comportamentul. Capacitatea de a recunoaște manifestările nivelului crescut de stres ne ajută să gestionăm mai ușor problemele.

Durerile fizice, epuizarea, problemele cu somnul și stările anxioase sunt primele semne ale instalării stresului.

Situațiile stresante sunt greu de evitat, însă putem face în așa fel încât acestea să nu devină copleșitoare.

Una dintre cele mai bune soluții pentru a ne elibera de stres este prin intermediul sportului. Faptul că ne implicăm în activități fizice ne ajută să ne detașăm de problemele care ne preocupă și ne stresează și astfel să ne încărcăm cu energie pozitivă. Inclusiv o scurtă plimbare, la finalul unei zile grele, poate fi benefică pentru sănătatea fizică și mintală.

O altă variantă eficientă de relaxare este prin intermediul meditației. Este important ca la finalul fiecărei zile să ne acordăm câteva momente de reflecție și să ne gândim, mai degrabă, la lucrurile pe care le-am realizat, decât la cele pe care le mai avem de făcut.

Hobby-urile reprezintă o altă metodă de a limita consecințele negative pe care stresul le poate avea asupra organismului. Lectura, desenul, grădinăritul și gătitul sunt doar câteva dintre activitățile relaxante care pot fi practicate în fiecare zi pentru a reduce nivelul stresului din organism.

Corpul uman este capabil să facă față unor doze mici de stres, acelea care ne ajută să ieșim din situații primejdioase. Însă, stresul cronic afectează buna funcționare a organismului, fiind responsabil pentru dezvoltarea unor probleme medicale grave.

