Pentru examinarea urechii, HMD132665P și alte dispozitive de la hmdmedical.uk.com sunt ideale !

Iluminatul este primul criteriu de luat in considerare inainte de a alege un dispozitiv de examinare otoscopica (otoscope equipment – in limba engleza). Iluminarea adecvata optimizeaza vizibilitatea canalului urechii pentru practicienii care pot astfel examina mai usor urechea pacientului. Noi va recomandam modelul Firefly high resolution video, insa trebuie sa stiti ca exista mai multe tipuri diferite de otoscoape de urechi:

Otoscoape cu halogen: constau dintr-un bec situat in capul dispozitivului pentru a permite iluminarea directa a canalului urechii. Acest tip de dispozitiv respecta contrastele si ofera o proiectie omogena a luminii prin evidentierea fidelitatii culorii care permite un diagnostic precis si clar. Este un bec incandescent care are calitatea de a avea o lumina destul de calda. Singurul dezavantaj este ca becul plasat in capul otoscopului blocheaza o parte a campului vizual al practicantului.

Otoscoape cu fibra optica: cu aceste modele veti avea iluminat de inalta performanta, fara umbra sau reflectie. Sursa de lumina a otoscopului este amplasata in manerul bateriei si nu in capul dispozitivului pentru a avea un camp vizual complet clar. Otoscoapele Heine, disponibile la hmdmedical.uk.com, au avut un succes deosebit, in special cu otoscopul Heine mini 3000, datorita designului sau ergonomic si modern. Acesta ofera vizibilitate si stralucire neobstructionate pentru un diagnostic fiabil.

Otoscoape cu sistem LED: se bazeaza pe acelasi principiu ca si dispozitivele anterioare, dar luminozitatea este mult mai mare decat cea oferita de iluminarea cu halogen. Datorita consumului redus, iluminarea cu LED este de doua ori mai puternica si ofera autonomie pe termen lung. Unele dispozitive LED va vor oferi o redare excelenta a culorilor, chiar si in infrarosu. Un astfel de otoscop este Firefly DE550 Video. Acest tip de instrument face posibila observarea membranei timpanice prin stocarea simultana a imaginilor canalului urechii. Datele salvate pot fi transferate cu usurinta la pacient sau la alte birouri. Rezolutia ridicata a imaginii si capacitatea sa de zoom sunt utile pentru instruirea in patologiile urechii, iar optica sa ofera o viziune de doua ori mai mare decat un otoscop traditional.

Caracteristicile acestui otoscop sunt:

- Observare video de inalta rezolutie in timp real direct pe computer;

- Usor de utilizat;

- Sistem de iluminare LED iar luminozitatea este reglabila;

- Calitate imaginii este extrem de ridicata;

- Este posibila inregistrarea foto si video;

- Bateria este integrata si garanteaza aproximativ 3 ore de functionare continua;

- Aproape toate functiile (reglarea luminozitatii, imaginile fotografice etc) pot fi manipulate direct din manerul otoscopului;

- Distanta de transmisie pentru modelul DE550 (cu receptor USB fara fir) este de aproximativ 5 metri.

Pe langa iluminarea care garanteaza o vizibilitate buna, marirea imaginii ajuta la o observare mai clara a interiorului urechii. Lentila de marire va ajuta medicul sa examineze mai bine pacientul. Acest tip de otoscop este foarte apreciat de profesionistii din domeniul sanatatii pentru marirea optica de 15x-50x care va vor oferi toata vizibilitatea necesara. In plus, aceste otoscoape sunt rezistente la socuri si design-urile lor le fac a fi usor transportabile.

Alegeti speculumul potrivit pentru otoscop

Alegerea unui speculum nu trebuie tratata cu dezinteres. Speculumul trebuie ales in functie de utilizarea sa. Ce este un speculum? Este un tub de plastic in forma de palnie, asezat pe o sursa de lumina (otoscopul) care este introdus in canalul auditiv al urechii, permitand examinatorului sa priveasca canalul urechii si tamburul urechii. Canalul auditiv incepe de la deschiderea circulara a urechii si continua pe o distanta de aproximativ 2 cm si jumatate pana la timpan sau membrana timpanica. Folosind acest instrument de vizualizare, un clinician poate vedea prin speculum diferite probleme ale canalului urechii, acumularea de ceara, perforarea timpanului, obiecte straine si alte probleme.

Exista o varietate speculum potrivite pentru adulti, copii sau chiar veterinari pentru a avea un diagnostic fiabil. Puteti opta pentru un speculum de unica folosinta, care ar trebui aruncat imediat dupa auscultare. Acest tip de speculum este potrivit pentru un standard ridicat de igiena. Puteti gasi aceste dispozitive in mai multe diametre.

Un speculum din otel inoxidabil este reutilizabil si este potrivit pentru a fi utilizat pe termen lung. Acesta insa trebuie curatat si dezinfectat dupa fiecare utilizare. Fiecare speculum trebuie sa se adapteze modelului otoscopului pentru o examinare eficienta!