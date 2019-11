Stresul şi stilul de viaţă alert provoacă dezechilibre în organism! Ce sfaturi ne dau specialiștii și cum vindecăm problemele intestinale

Ruxandra a ajuns la medic în urmă cu doi ani din cauza unor dureri insuportabile. Ce avea să descopere atunci, i-a schimabat total viaţa. „Nu am așteptat să stau foarte mult, două zile, am stat numai la pat pentru că durerile erau groaznice. Tot ce înseamnă bazin. Am eliminat lichidul ce a fost”, a spus Ruxandra.

Medicii insistă asupra meselor bogate în fibre, nu doar în cazul pacienţilor cu probleme. Pâinea, cerealele integrale, mazărea sunt cele mai bune remedii naturale, până să ajungem la medicamente.

Constrângerile intestinale repetate, de-a lungul unei perioade mai lungi nu sunt neapărat îngrijorătoare, spun medicii. Dar, dacă problemele apar acut, persistă o perioadă şi sunt asociate şi cu alte simptome precum durerile abdominale sau sângerări, atunci este motiv de îngrijorare şi de mers la medic. Cei mai vulnerabili sunt oamenii cu vârste între 50 şi 80 de ani. 5% dintre ei au dezvoltat cancer de colon.