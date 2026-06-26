Atunci când ne pregătim bagajul pentru vacanță, ne gândim la haine, costume de baie, protecție solară și documente. Mai rar ne gândim însă la situațiile neprevăzute care pot apărea departe de casă și care ne pot transforma concediul într-o experiență neplăcută.

Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 09:05 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 13:55

Trusa ginecologică de urgență pentru vacanță. Ce să pui în bagaj ca să nu-ți strici concediul | Shutterstock

„Nu trebuie să plecăm în vacanță cu teama că se va întâmpla ceva rău, însă este bine să fim pregătite pentru situațiile frecvente pe care le întâlnim în sezonul cald. O trusă ginecologică de urgență ocupă foarte puțin spațiu în bagaj și poate face diferența dintre o problemă minoră și una care necesită un consult medical în timpul concediului”, explică Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate.

Produse de igienă intimă care nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță

Piscinele, plajele, temperaturile ridicate și umiditatea crescută pot favoriza apariția unor dezechilibre la nivelul florei vaginale. Din acest motiv, primul compartiment al trusei ar trebui să fie dedicat igienei intime.

„Recomand întotdeauna produse de igienă blânde, special formulate pentru zona intimă. Nu este nevoie de produse agresive sau de utilizarea excesivă a acestora. Dimpotrivă, igiena exagerată poate perturba echilibrul natural al florei vaginale”, subliniază medicul.

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În bagaj este util să existe:

un gel de igienă intimă cu pH adaptat;

șervețele intime fără alcool și fără parfum, pentru situațiile în care nu există acces imediat la apă;

absorbante sau tampoane, chiar dacă menstruația nu este programată în perioada vacanței;

lenjerie intimă din bumbac.

Nu lăsa infecțiile urinare să îți strice vacanța

Una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite în concediu este infecția urinară. Deshidratarea, temperaturile ridicate, purtarea unui costum de baie umed prea mult timp sau schimbarea rutinei pot contribui la apariția acesteia.

„Femeile care au avut anterior episoade repetate de infecții urinare ar trebui să discute cu medicul înainte de plecare și să primească recomandări personalizate. Este mult mai ușor să previi decât să cauți soluții într-o țară străină sau într-o localitate izolată”, spune Dr. Andreas Vythoulkas.

În trusă pot fi incluse suplimente pe bază de merişor, antiinflamatoare de tip ibuprofen sau alte produse recomandate de medic pentru prevenirea recidivelor. Hidratarea adecvată rămâne însă cea mai importantă măsură de protecție.

Semnele care necesită atenție sunt usturimea la urinare, senzația frecventă de a merge la toaletă sau durerea în zona pelvină.

Dacă apar simptome precum dureri pelvine severe, sângerări abundente, febră, secreții cu miros neplăcut sau orice manifestare care generează îngrijorare, consultul medical nu trebuie amânat.

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Candida și iritațiile intime: probleme frecvente în sezonul cald

Căldura și transpirația excesivă pot favoriza apariția candidozei vaginale sau a iritațiilor locale.

„Multe paciente observă apariția unor simptome chiar în timpul vacanței: mâncărime, usturime, secreții modificate sau senzație de disconfort. Nu toate aceste simptome înseamnă automat o infecție, însă ele nu trebuie ignorate”, avertizează medicul.

Pentru femeile care au antecedente de candidoză recurentă, poate fi utilă discutarea cu medicul înainte de plecare despre eventualele produse care pot fi utilizate în caz de nevoie, cum ar fi ovule antifungice, o cremă cu aplicare externă sau capsule probiotice vaginale.

Totodată, este recomandată evitarea hainelor foarte strâmte, a materialelor sintetice și a folosirii nejustificate a produselor parfumate în zona intimă.

Ce medicamente să luăm în vacanță

Fiecare femeie are particularitățile sale medicale, motiv pentru care nu există o listă universală de medicamente potrivite pentru toate persoanele.

„Trusa ginecologică ideală este cea adaptată istoricului medical al fiecărei paciente. Femeile care urmează tratamente hormonale, cele însărcinate sau cele care au afecțiuni ginecologice cunoscute ar trebui să se consulte cu medicul înainte de vacanță. Câteva antispastice și analgezice pot fi însă luate în bagaj fără prescripție, acestea fiind esențiale pentru calmarea crampelor menstruale”, recomandă Dr. Andreas Vythoulkas.

În general, este important să existe suficiente medicamente prescrise pentru întreaga perioadă a concediului, plus câteva zile suplimentare în cazul întârzierii întoarcerii acasă.

De asemenea, poți adăuga în bagaj prezervative, o pastilă contraceptivă de urgență (pastila de a doua zi – este bine să o ai la îndemână pentru a evita panica și birocrația din farmaciile din străinătate în cazul unui accident, precum ruperea prezervativului, uitarea contraceptivelor orale acasă etc.) și, de ce nu, un test de sarcină – ocupă foarte puțin spațiu și îți oferă liniște dacă menstruația întârzie să apară.

O trusă ginecologică de urgență nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm la probleme, ci că alegem să fim pregătite pentru situațiile care pot apărea atunci când suntem departe de medicul nostru și de confortul de acasă.

„Scopul nu este să transformăm bagajul într-o farmacie mobilă. Câteva produse esențiale, alese responsabil și adaptate nevoilor fiecărei femei, pot oferi liniște și siguranță pe durata vacanței. Iar atunci când apar simptome persistente sau neobișnuite, consultul ginecologic rămâne întotdeauna cea mai bună soluție”, concluzionează Dr. Andreas Vythoulkas.