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Schimbarea la față a Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu este bine să faci pe 6 august

Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită în fiecare an pe 6 august, este una dintre cele 12 mari sărbători împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este marcată cu cruce roșie în calendar. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 17:39 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:52
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Schimbarea la față a Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții | Shutterstock
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Celebrată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, ziua de 6 august are o semnificație importantă pentru credincioși, fiind însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și credințe populare păstrate de-a lungul generațiilor. În multe zone ale țării, oamenii merg la biserică, respectă rânduielile religioase și petrec această zi în liniște și rugăciune.

Tradiții obiceiuri și superstiții de Schimbarea la față a Domnului

Semnificația religioasă a sărbătorii amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a schimbat la față înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. Potrivit Evangheliilor, chipul Său a strălucit ca soarele, iar veșmintele I s-au făcut albe ca lumina, descoperindu-le ucenicilor slava Sa dumnezeiască.

Evenimentul este considerat de Biserica Ortodoxă o întărire a credinței apostolilor înainte de Patimile și Învierea Domnului și reprezintă, pentru creștini, un simbol al înnoirii sufletești și al apropierii de Dumnezeu.

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Ce este bine să faci pe 6 august, când se sărbătorește Schimbarea la față a Domnului

Potrivit tradiției, în această zi este bine ca oamenii să participe la Sfânta Liturghie, să se roage pentru sănătate, pace și binecuvântarea familiei și să petreacă timpul alături de cei dragi.

De asemenea, este bine să ne împăcăm cu cei cu care ne-am certat, să iertăm și să facem fapte bune de obicei, dar mai ales în această zi.

Mulți credincioși aprind lumânări pentru cei trecuți la cele veșnice pe 6 august, de Schimbarea la față a Domnului

Citește și: Postul Adormirii Maicii Domnului. Cât durează, ce alimente sunt interzise și când este dezlegare la Pește

Ce nu este bine să faci de Schimbarea la față a Domnului

Fiind o mare sărbătoare, tradiția spune că nu este bine să se desfășoare munci grele în gospodărie sau la câmp. De asemenea, oamenii evită să se certe, să vorbească urât sau să poarte ranchiună, deoarece se crede că neînțelegerile începute în această zi pot aduce supărări de lungă durată.

În multe comunități, se recomandă ca ziua să fie dedicată rugăciunii, odihnei și reculegerii. În tradiția populară românească, există credința că nu este bine să se spele haine, să se coasă, să se calce sau să se facă alte treburi grele în gospodărie în această zi.

Superstiții de Schimbarea la față a Domnului

În credința populară, Schimbarea la Față marchează și începutul transformărilor din natură. Se spune că, din această zi, frunzele încep să-și schimbe treptat culoarea, iar păsările călătoare se pregătesc pentru plecarea spre țările calde.

Totodată, bătrânii considerau că vremea din jurul datei de 6 august poate prevesti cum va fi toamna.

O altă superstiție spune că cei care respectă sărbătoarea vor avea parte de sănătate, spor și noroc, în timp ce nerespectarea ei poate atrage necazuri și lipsa belșugului.

Ce se dă de pomană de Schimbarea la față a Domnului

Schimbarea la Față este prilej și pentru pomenirea celor adormiți. În multe zone ale țării, credincioșii duc la biserică struguri, mere, prune, miere sau alte fructe de sezon pentru a fi binecuvântate și împărțite pentru sufletele adormiților.

Deși sărbătoarea este celebrată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește, precum și la ulei și vin, astfel încât credincioșii pot pregăti o masă de sărbătoare, respectând în același timp rânduielile postului.

Dincolo de tradițiile și obiceiurile populare, Schimbarea la Față a Domnului este o zi în care rugăciunea, iertarea și apropierea de Dumnezeu capătă o însemnătate aparte.

Rugăciunea de Schimbarea la Față a Domnului

„Doamne Iisuse Hristoase mă rog Ție în această zi de mare sărbătoare. Tu, care Te-ai Schimbat la Față în prezența ucenicilor Tăi: Petru, Iacov și Ioan, aleși de Tine să te însoțească pe Muntele Tabor, și Le-ai arătat lor că slava Ta se poate revărsa ca un mir asupra lumii, care să ne binecuvânteze viața de fiecare zi. La ceas de mare sărbătoare te rog, Doamne Iisuse, Tu care ești cu adevărat Raza tatălui Tău, trimite asupra mea o rază din strălucitoarea Ta lumină ca ea să mă călăuzească în clipele de supărare, când grijile mă sufocă, când nu mai am spor în munca mea, când dușmanii mă pândesc sau când boala mă învăluie fără să știu. Schimbarea Ta la Față să mă ajute și pe mine, păcătosul, să găsesc drumul luminos de care am atâta nevoie, iar sufletul meu împietrit de necazuri să se elibereze de supărare și de spaima că viața mea va fi în continuare un coșmar. Ajută-mă, Doamne Hristoase, să mi se împlinească și marea mea dorință (numește dorința). Ajută-mă în acest moment de cumpănă din viața mea și arată-mi drumul care să-mi schimbe cursul vieții, să nu mai am parte de întuneric, de pagubă, de boală și de răzbunarea dușmanilor adunați în jurul meu ca într-o șerpărie”. Amin.

imagine din biserica ortodoxa
Schimbarea la față a Domnului

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