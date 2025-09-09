10 remedii naturale pentru infecțiile urinare. Cum să reduci disconfortul și să sprijini vindecarea

Infecțiile tractului urinar se numără printre cele mai frecvente infecții bacteriene. În completarea tratamentului cu antibiotice, poți apela și la diverse soluții naturale pentru calmarea durerii și usturimii. Descoperă cele mai eficiente remedii naturale pentru infecțiile urinare.

Sucul de merișoare este cel mai cunoscut și utilizat remediu natural pentru infecțiile de tract urinar | Shutterstock

Până la 60% dintre femei și 12% dintre bărbați vor avea cel puțin o infecție urinară de-a lungul vieții. La bărbați, riscul crește odată cu vârsta.

Bacteria responsabilă pentru majoritatea infecțiilor urinare este Escherichia coli (E. coli). Ea se găsește în mod normal în materiile fecale și poate ajunge prin uretră în vezica urinară, iar în unele cazuri, până la rinichi.

Potrivit Mayo Clinic, infecțiile tractului urinar nu provoacă întotdeauna simptome, însă atunci când apar, acestea pot include:

nevoie imperioasă de urinare

senzație de arsură la urinare

urinare frecventă

urină cu sânge

durere, crampe sau presiune în zona pelviană

Soluții naturale care pot calma simptomele neplăcute

Antibioticele sunt prima linie de tratament pentru infecțiile urinare atunci când există simptome dureroase sau deranjante și sunt detectate bacterii în urină. Deși sunt considerate cea mai rapidă și eficientă soluție, vindecarea poate fi susținută și cu remedii naturale pe care le poți încerca acasă.

Iată ce opțiuni ai în completarea antibioticelor:

1. Sucul de merișoare

Merișoarele sunt printre cele mai studiate terapii naturale pentru infecțiile urinare. Acestea conțin proantocianidine, compuși vegetali care împiedică bacteriile să se atașeze de pereții vezicii urinare.

O analiză a 18 studii publicată în revista European Urology Focus a arătat că sucul de merișoare poate reduce cu 54% cazurile de infecții urinare, comparativ cu lipsa tratamentului. Totodată, a dus la o scădere de 49% a utilizării antibioticelor.

Atunci când alegi sucul de merișoare, e important să optezi pentru variante fără zahăr adăugat, recomandă specialiștii de la Institute for Natural Medicine, organizație din SUA dedicată promovării sănătății naturale și holistice. Zahărul poate afecta echilibrul bacterian și chiar agrava infecțiile.

2. Vitamina C

Vitamina C crește aciditatea urinei și creează astfel un mediu mai puțin favorabil multiplicării bacteriilor. Odată cu reducerea încărcăturii bacteriene, simptomele dispar mai rapid.

Deși nu există studii solide care să confirme beneficiile acestui remediu natural, mulți medici recomandă pacienților cu infecții urinare să ia suplimente de vitamina C sau să consume cât mai multe alimente bogate în acest nutrient esențial.

3. Probioticele

„Probioticele acționează prin sprijinirea refacerii florei vaginale și intestinale sănătoase, ceea ce ajută la inhibarea creșterii uropatogenilor și la reducerea riscului de infecții recurente”, explică dr. Heather Wright, medic naturopat.

Potrivit dr. Wright, tulpinile probiotice eficiente pentru infecțiile urinare includ: Lactobacillus rhamnosus GR–1, Lactobacillus reuteri RC–14, Lactobacillus crispatus CTV–05, Lactobacillus plantarum LP01 și Lactobacillus paracasei LPC09.

„De obicei recomand o doză de probiotice dimineața și seara, timp de trei până la cinci zile, alături de terapia cu antibiotice”, detaliază medicul.

4. Ceaiul de pătrunjel

Un alt remediu natural pentru infecțiile urinare este pătrunjelul, recomandat pentru efectul său diuretic. Pentru a prepara ceai de pătrunjel, adaugă o linguriță de pătrunjel tocat pentru fiecare cană de apă fiartă. Lasă-l la infuzat 15-20 de minute înainte de a-l strecura.

Deși nu există studii solide care să-i demonstreze eficiența, se crede că acest ceai ajută la eliminarea bacteriilor din tractul urinar, susținând astfel vindecarea infecției.

5. D-manoza

Acest un zahar natural simplu, o monozaharidă asemănătoare glucozei, se găsește în diferite fructe și legume, cum ar fi merele, merișoarele, piersicile, mango, fasolea, soia și arahidele.

Studiile au demonstrat că D-manoza poate împiedica aderarea bacteriilor la mucoasa tractului urinar. Este disponibilă sub formă de suplimente alimentare și poate fi administrată împreună cu antibioticele în caz de infecție activă, dar și în scop preventiv. Este recomandat să consulți un medic pentru a stabili doza optimă și modul corect de administrare.

6. Bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este o substanță alcalină care poate ajuta la echilibrarea mediului acid din vezică și tractul urinar. O linguriță de bicarbonat dizolvată într-un pahar cu apă poate reduce senzația de arsură și disconfort la urinare.

Totuși, medicii avertizează că acest remediu trebuie utilizat doar ocazional, deoarece administrarea excesivă poate dezechilibra acido-bazic al organismului.

7. Strugurii ursului

Cunoscut și sub numele de Uva Ursi, acest arbust cu fructe roșii asemănătoare merișoarelor este un remediu tradițional împotriva infecțiilor urinare. Conține un compus cu proprietăți antiseptice numit arbutină, dar și substanțe antiinflamatoare. Se poate administra sub formă de capsule sau extract lichid.

Deși este folosit de generații, consultă un medic înainte de utilizare, deoarece poate avea efecte secundare și interacțiuni cu alte medicamente.

8. Usturoiul

Alicina din compoziția usturoiului are proprietăți antimicrobiene și poate inhiba creșterea unor bacterii responsabile de infecțiile urinare, inclusiv E. coli. Un studiu din 2015 a arătat că extractul de usturoi poate combate chiar și infecțiile rezistente la antibiotice.

În plus, usturoiul are efect antiinflamator și antioxidant, ceea ce poate sprijini sistemul imunitar în lupta cu infecțiile. Poate fi consumat crud, adăugat în mâncăruri sau sub formă de suplimente cu extract standardizat de usturoi.

9. Uleiul esențial de oregano

Oregano este considerat un antibiotic natural datorită conținutului de carvacrol, o substanță cu efecte antibacteriene și antifungice puternice. Studiile arată că acest compus poate inhiba dezvoltarea unor bacterii care provoacă infecții urinare, inclusiv E. coli.

Uleiul de oregano este foarte concentrat și nu trebuie folosit niciodată ca atare, ci doar în formă diluată sau sub formă de capsule special formulate pentru uz intern. Administrează acest remediu cu prudență, ideal sub îndrumarea unui medic sau fitoterapeut, deoarece pot apărea iritații gastrice sau interacțiuni cu alte tratamente.

10. Băile de șezut cu mușețel

Mușețelul este o plantă cunoscută pentru proprietățile antiinflamatoare, antiseptice și calmante care pot sprijini vindecarea infecțiilor. Băile de șezut cu mușețel sunt un remediu tradițional folosit pentru a calma inflamația, durerea și senzația de arsură asociate infecțiilor urinare.

Fierbe 2 litri de apă și adaugă 4–5 linguri de flori de mușețel uscate sau 3-4 pliculețe de ceai de mușețel. Lasă la infuzat 10-15 minute, apoi strecoară lichidul. Toarnă infuzia caldă (nu fierbinte!) într-un lighean curat și așază-te în ea pentru 10-15 minute.

Dacă simptomele infecției urinare sunt persistente sau recurente, este esențial să consulți un medic pentru a evita complicații precum infecțiile extinse sau afectarea rinichilor.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.