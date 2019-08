Uleiul de cocos: principalele beneficii și riscuri pentru sănătate

Majoritatea medicilor nutriționiști vorbesc despre beneficiile uleiului de cocos. Cu toate acestea, trebuie să învățăm și care sunt riscurile folosirii uleiului de cocos. Uleiul de cocos conține în procent de peste 90% grăsimi saturate. Din această cauză, acesta a devenit destul de controversat în comunitatea medicală.

Acest tip de ulei este unicul din regnul vegetal care are o concentrație ridicată de acizi grași cu lanț mediu. Acești compuși activi au o acțiune specifică în organism, care poate provoca o serie de reacții pozitive. Principalele proprietăți ale uleiului de cocos sunt cele antimicrobiene, antibacteriene și antifungice. Iată care sunt avantajele și dezavantajele utilizării uleiului de cocos.

Uleiul de cocos – Generalități

Uleiul de cocos este solid la temperatura camerei, ca untul. Din punct de vedere nutritiv, uleiul de cocos este compus in cea mai mare parte din nutrientii existenti in nuca de cocos. Acest tip de ulei are o cantitate mica de vitamine si minerale.

Colina este unul din nutrientii care se gasesc in cel mai mare procent. Din compozitia uleiului de cocos mai fac parte vitamina E, vitamina K, fierul, fitosteroli, acizi grasi Omega-6, grasimi saturate, mononesaturate si polinesaturate.

Uleiul de cocos – Beneficii

Calități antifungice

Datorită acizilor grași cu lanț mediu existenți în compoziția sa, uleiul de cocos are proprietăți antifungice puternice. În urma cercetărilor s-a demonstrat că acest tip de ulei poate distruge peste 50 de ciuperci de candida.

Accelerarea arderii grăsimilor

Cercetătorii au constatat că uleiul de nucă de cocos poate avea un rol important în pierderea în greutate. Ca urmare a modului în care sunt absorbite grăsimile cu lanț mediu acestea sunt mai ușor de ars decât alte tipuri de grăsimi. Astfel se intensifică procesul arderii grăsimilor în ficat și va rezulta o cantitate mai mare de energie. Acest lucru poate contribui la pierderea în greutate.

Protecție cardiovasculară

Vitaminele conținute de uleiul de cocos sunt importante pentru sănătatea cardiovasculară. Specialiștii confirmă că uleiul de cocos reduce nivelul colesterolului total, a colesterolului rău, trigliceridelor și lipoproteinelor - toți aceștia fiind considerați factori de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare.

Rol antiîmbătrânire

Uleiul de nucă de cocos ajută la încetinirea efectelor îmbătrânirii întrucât este bogat în antioxidanți.

Detoxifiere

Rezultatul efectului antifungic ar putea fi distrugerea unor specii de fungi din organism. În acest caz, o serie de toxine se pot acumula în sânge rezultând inflamații, iritații, erupții cutanate, dureri de cap, indigestie.

Acestea sunt simptome comune ale unei reacții de detoxifiere a organismului numit și răspuns Herxheimer. Medicii sugerează că în cazul în care apar aceste manifestări să se scadă doza inițială de ulei de cocos, iar apoi acesta să fie reintrodus treptat.

Consolidarea rezistenței osoase

Ca urmare a compoziției sale, uleiul de cocos ajută la o mai bună absorbție a calciului, vitaminei D dar și a altor minerale esențiale pentru organism.

Menținerea sănătății glandei tiroide

Uleiul de cocos poate susține sănătatea glandei tiroide datorită combinației unice de proprietăți nutritive și prin faptul că acesta ajunge direct la ficat fără a fi nevoie de implicarea hormonilor sau enzimelor în procesul digestiei.

Reduce grăsimea abdominală

În urma unor studii s-a confirmat că la femeile care au consumat zilnic 2 linguri de ulei de cocos grăsimea abdominală a scăzut după 12 săptămâni.

Uleiul de cocos – Riscuri

Disconfort gastro-intestinal

Conform medicului Bruce Fife, uleiul de cocos poate fi consumat în cazul persoanelor cu probleme intestinale, datorită proprietăților antibacteriene și antimicrobieni. Totuși, distrugerea tuturor bacteriilor din stomac este contraindicată, putând duce la diarie și simptome ale bolii colonului iritabil.

Crește colesterolul

Deși este indicat de cele mai multe ori în curele de slăbire, conform experților în sănătate, efectul uleiului de cocos este exact invers. Este repsonsabil de creșterea colesterolului total și duce la îngrășare, conform numeroaselor studii făcute de cercetătorii americani.

Reacții alergice

Uleiul de cocos poate provoca și reacții alergice, deși extrem de rar. Totuși, persoanele care sunt alergice la alune pot dezvolta alergii și din cauza cocosului. Aceste reacții adverse pot varia în severitate de la sensibilitate la nivelul pielii, la erupții cutanate, însă dacă întreg organismul este alergic la uleiul de cocos, atunci acest lucru ne poate amenința viața.

Însă, s-au detectat destul de puține cazuri în ceea ce privește astfel de efecte ale uleiului de cocos. Persoanele care suferă de alergie la uleiul de cocos sunt, de regulă, alergice la fruct.

