Anului Tigrului 2022 în Zodiacul Chinezesc. Care zodii vor fi cele mai norocoase. Predicții pentru dragoste, bani și carieră

Cu toate acestea, Anul Tigrului se anunță a fi unul al schimbărilor și al unor noi oportunități. Fiecare zodie va primi șansa de a aduce îmbunătățiri pe toate planurile, inclusiv carieră, viață amoroasă, viață personală și în afaceri.

Ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc în funcție de data nașterii

Februarie 14 2010 – Februarie 2 2011 Tigru

Februarie 3 2011 – Ianuarie 22 2012 Iepure

Ianuarie 23 2012 – Februarie 9 2013 Dragon

Februarie 10 2013 – Ianuarie 30 2014 Șarpe

Ianuarie 31 2014 – Februarie 18 2015 Cal

Februarie 19 2015 – Februarie 7 2016 Capră

Februarie 8 2016 – Ianuarie 27 2017 Maimuță

Ianuarie 28 2017 – Februarie 15 2018 Cocoș

Februarie 16 2018 – Februarie 4 2019 Câine

Februarie 5 2019 – Ianuarie 24 2020 Mistreț

Ianurie 25 2020 – Februarie 11 2021 Șobolan

Februarie 12 2021 – Ianurie 31 2022 Bou (Bivol)

Anul Tigrului 2022 – Zodiacul Chinezesc. Ce spun astrele

Tigru

Cei care se află sub semnul Tigrului în Zodiacul Chinezesc ar putea avea un început de an dificil și Tigrul este unul dintre cele 4 semne din Zodiacul Chinezesc care se va lupta cu Tai Sui, zeitatea anului. Cu toate acestea, vor exista multe oportunități de care trebuie să profitați. Cei care sunt studenți își vor îmbunătății tacticile de a învăța în timp ce cei care muncesc au mari șanse să fie promovați la locul de muncă. Este necesar să faceți mai multe controale amănunțite pentru a fi siguri că starea de sănătate este una bună.

Anul acesta, din păcate, nu veți avea prea mult noroc atunci când vine vorba de relații. Tigrii singuri vor reuși foarte greu să-ți găsească sufletul pereche, potrivit South China Morning Post. Cu toate acestea, cei care se află sub semnul Tigrului vor reuși să pună capăt certurilor în familie.

Iepure

Persoanele care se identifică drept Iepuri în Zodiacul Chinezesc vor avea un an plin de noroc. Ei vor avea parte de multe oportunități atât la locul de muncă, dar și în viața personală. Când vine vorba de pasiune, veți fi incredibil de inspirați. La job, șeful vă va sprijini mai mult ca oricând. Trebuie să profitați de toate oportunitățile, în special pentru că anul viitor va fi anul Iepurelui.

Anul acesta veți avea multe șanse să vă găsiți un partener de viață și chiar să vă îndrăgostiți. Iepurii vor beneficia atât de reușite pe plan financiar, cât și de multe surprize plăcute pe plan emoțional. E posibil să primiți ajutorul unor rude pentru a vă deshcide propria voastră afacere.

Dragon

Cei care sunt născuți în Anul Dragonului vor avea un 2022 dificil, cu multe provocări. Se pare că astrele nu vor fi de partea lor anul acesta și va trebui să acționeze cu foarte mare atenție, în special când vine vorba de carieră, dar și de sănătate.

Persoanele sub semnul Dragonului trebuie să fie mult maai atente atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur, în special cu cei din familie. De asemenea, este posibil să aveți parte de noi oportunități atunci când vine vorba de educație, dar va fi nevoie de multă răbdare pentru a reuși să progresați.

Șarpe

Cei născuți în anul Șarpelui vor avea un strop de noroc anul acesta, dar trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de munca de birou și afacerile pe care le încheiați. Sunt stele care indică faptul că veți primi ajutor neașteptat din partea unor rude în vârstă. Bărbații care sunt Șarpe în Zodiacul Chinezesc vor avea multe oportunități anul acesta să întâlnească femei incredibil. Din nefericire, e posibil să aveți mai multe dispute cu unii membrii ai familiei, dar e timpul să învățați cum să vă temperați comportamentul.

Cal

Anul 2022 va fi un an bun pentru cei născuți în Anul Calului. Stelele arată că aveți multe șanse să avansați în carieră. Cei care sunt încă studenți vor reuși să primească note mai bune la școală. De asemenea, vi se vor îmbunătăți și skill-urile financiare atunci când vorbim despre investiții.

Anul acesta este anul în care veți profita de distracție la maximum, veți cunoaște oameni noi și veți stabili noi legături. Din nefericire, când vine vorba de noi relații de cuplu, lucrurile nu sunt chiar așa cum v-ați dori. E impostant să vă focusați mai mult pe propria afacere și pe carieră.

Capră

După ce în Anul Boului cei născuți sub semnul Caprei nu prea au avut noroc, se pare că în acest an lucrurile se schimbă radical, deși au un început de an dificil. Dacă aveți de gând să faceți schimbări semnificative în viețile profesionale, veți reuși să avansați în carieră.

De asemenea, anul acesta veți avea numeroase oportunități de a stabili relații strașnice cu cei din jur. Când vine vorba de viața amoroasă, e timpul să vă pregătiți pentru că e posibil să vă cunoașteți marea iubire. Dacă sunteți deja căsătoriți, e posibil ca în 2022 să faceți primul copil.

Maimuța

Cei născuți în Anul Maimuței vor avea parte de un an dificil. Dacă aveți propria dumneavoastră afacere, e posibil să reușiți să o extindeți și să aveți mai mulți clienți, dar e nevoie de multă răbdare pentru a realiza toate aceste lucruri.

Din păcate, cei care sunt Maimuță în Zodiacul Chinezesc nu vor avea noroc nici în dragoste anul acesta. Vor exista multe neînțelegeri care ar putea duce la despărțiri. Cei care nu sunt încă într-o relație vor întâlni persoane noi în acest an, dar relațiile nu vor dura. Partea bună este că relațiile cu cei dragi, cei din familie și din grupul de prieteni, vor deveni și mai puternice.

Cocoș

Anul 2022 pare să fie unul de succes pentru cei născuți în Anul Cocoșului pentru că 2 stele norocoase vor străluci puternic pe cerul lor, aducându-le multe oportunități benefice. Veți avea ocazia să primiți o promovare, iar relațiile cu cei din jur se vor îmbunătății.

Trebuie să vă bucurați din plin de tot ce aveți și explorați mai mult, profitând de fiecare oportunitate. Cei care sunt singuri pot întâmpina dificultăți în a cunoaște persoana potrivită pentru că sunt foarte pretențioși. Cei care sunt deja într-o relație trebuie să fie atenți la comunicarea cu persoana iubită.

Câine

După ce Anul Boului a fost un an dificil pentru cei născuți sub semnul Câinelui, anul 2022 le v aduce ceva mai mult noroc. Veți avea oportunitatea să vă explorați pasiunile și talentele și veți primi mai mult sprijin când vine vorba de dezvoltarea creativității. E posibil să întâmpinați unele probleme de familie sau probleme de sănătate, dar nu trebuie să vă faceți griji pentru că prietenii vă vor fi alături.

Pe plan amoros, nu veți avea parte de relații semnificative din punct de vedere emoțional. Lipsa de comunicare vă va aduce și mai multe probleme în relațiile de cuplu. De asemenea, trebuie să știți că acesta nu e un an propice pentru a investi într-o nouă afacere.

Porc

Stelele norocoase îi vor ajuta pe cei născuți sub semnul Porcului să primească mai multe oportunități de a avansa în carieră, având parte de promovări și de creșteri salariale. Dacă veți dori să vă schimbați brusc cariera, lumea vă va aprecia pentru curajul de care dați dovadă.

Cei care sunt născuți în Anul Porcului nu vor avea o relație roz atunci când vine vorba de partenerul de cuplu. E posibil să vă certați destul de des cu persoana iubită dacă nu învățați să vă temperați comportamentul. Când vine vorba de o oportunitate de business, e mai bine să vă gândiți de 2 ori înainte de a lua o decizie.

Șobolan

Persoanele născute în Anul Șobolanului nu vor avea parte de tot ceea ce își doresc și vor fi nevoiți să muncească din greu pentru a obține lucrurile la care visează. Abia în a doua jumătate a anului veți avea parte de mai multe oportunități în sectorul carierei.

Veți fi apreciat pentru eforturile depuse la locul de muncă, dar și pentru talentele speciale pe care le aveți, fiind intens lăudat pentru asta. În a doua jumătate a anului e posibil să puneți bazele propriei afaceri. Aveți mare grijă la starea voastră de sănătate pentru că e posibil să apară unele accidente neprevăzute. Din nefericire, nu veți avea noroc pe plan amoros.

Bou (Bivol)

Cei născuți în Anul Boului se pot aștepta la un an prosper pentru că stelele norocoase veghează asupra lor. Veți avea parte de multe oportunități pentru a face relațiile să fie mai solide. Veți știi care sunt obstacolele și veți munci din greu pentru a le depăși. E posibil să reușiți să vă schimbați locul de muncă în acest an.

Pe plan amoros, acesta este anul perfect pentru cei care își doresc să rămână singuri. Veți reuși să vă îmbunătățiți relațiile cu rudele și prietenii.

