Cum percep zodiile stresul! Care sunt cele mai stresate zodii

BERBEC

Berbecul mănâncp stres pe paine. Cu cât se implică în mai multe proiecte, cu cât este mai mult provocat să rămână în priză, cu atât mai bine. Iar dacă există și competiție, vreun lucru de cucerit sau vreo rivalitate, cu atât mai bine, el este și mai motivat.

Mobilizează toate resursele, în doze șoc. Cumva, nici nu concepe să trăiască viața altfel. Când își epuizează resursele energetice, Berbecii pot fi insuportabili, furioși, morocănoși, frustrați. Până la următorul obiectiv pe care și-l propun.

Mult mai rău îi face Berbecului inactivitatea, decât agitația. Se stresează mai mult când nu are ce face, nu are soluții sau stă pur și simplu degeaba. Atunci are nevoie de mișcare, să iasă, să facă ceva, să inițieze ceva. Semne de stres acumulat : dureri de cap.