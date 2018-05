Horoscop 2 mai. Zodia care clachează și pierde tot!

Horoscopul din 2 mai vă recomandă o pauză de la gândurile negative pe care le aveți în ultima perioadă. O zodie are de înfruntat greutăți mari, însă nimic nu e imposibil dacă există credință, dragoste și sănătate.

Horoscop 2 mai Berbec

În prima parte a zilei este posibil să va lipsească simțul practic și să simțiți că va irosiți energia. Puteți conta pe sprijinul colegilor, care va înțeleg și sunt dispuși să va ajute. Va recomandăm să fiți prudent și să nu refuzați ajutorul celor din jur.

Horoscop 2 mai Taur

Evenimente neprevăzute v-ar putea obliga să va schimbați programul pentru ziua de azi, dar schimbările păr să va fie favorabile. Este posibil să faceți cunoștință cu o persoană cu experiență în domeniul dumneavoastră de activitate, care v-ar putea ajută într-o afacere. Eastrolog.ro va recomanda să nu luați hotărâri sub impulsul momentului. De asemenea, speculatiile financiare sunt de evitat azi.

Horoscop 2 mai Gemeni

Ar fi bine să nu începeți activități noi, pentru că există riscul să întâmpinați dificultăți neprevăzute. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți nevoit să faceți câteva drumuri scurte care nu suportă amânare și care va cam dau programul peste cap. Va recomandăm să evitați, pe cât posibil, activitățile dificile, care necesită putere de concentrare.

Horoscop 2 mai Rac

În prima parte a zilei este posibil să fiți cam agitat și hipersensibil și să nu va simțiți în formă.

Horoscopul va sugerează să nu luați decizii importante azi, pentru că simțul practic este redus. Evitați discuțiile în contradictoriu cu cei din jur, nu e momentul să clacați, deși către asta vă îndreptați! Întâmpinați mari greutăți, dar cel ce se lasă doborât de ele va pierde tot ce a acumulat până acum.

Horoscop 2 mai Leu

Dimineață este posibil să va simțiți obosit și confuz, iar simțul practic să fie scăzut.

Dacă aveți de luat decizii importante, ar fi bine să le amânați cel puțin o zi. Va sfătuim să va limitați la activități de rutină și să încercați să va odihniți mai mult.

Horoscop 2 mai Fecioară

Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii și cu persoană iubită. După-amiază este posibil să primiți o sumă importantă de bani de la o persoană mai în vârstă din familie. Sunt șanse să vi se propună o colaborare, dar ar fi bine să amânați luarea unei decizii. Nu este exclus să aveți probleme din cauza unei femei impulsive.

Horoscop 2 mai Balanță



Azi aveți tendința să fiți cam visător și să credeți că puteți rezolvă orice foarte ușor. Că să nu aveți surprize neplăcute, eastrolog.ro va recomanda să amânați activitățile importante sau dificile. Va sfătuim să aveți grijă cum va exprimați, pentru că există riscul să jigniți pe cineva la care țineți. Nu este momentul să va impuneți punctul de vedere.

Horoscop 2 mai Scorpion

Aveti tendinta sa va enervati din orice, cu riscul de a va trezi in situatii neplacute.

Eastrolog.ro va recomanda sa amanati discutiile si deciziile importante in afaceri sau la locul de munca, pentru ca azi sansele de reusita sunt mici. V-ar prinde bine o activitate relaxanta, in compania unui prieten.

Horoscop 2 mai Săgetător

Aveti o agenda incarcata, dar ati face bine sa nu neglijati pauzele de relaxare. Eastrolog.ro va sugereaza sa incercati o odihna activa: un hobby, un sport, bricolaj etc.

In prima parte a zilei aveti tendinta sa cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Incercati sa fiti mai cumpatat! Nu este exclus sa faceti cunostinta cu o persoana pe care o veti indragi imediat.

Horoscop 2 mai Capricorn

Un prieten v-ar putea reda buna dispozitie si optimismul propunandu-va o colaborare.

Eastrolog.ro va recomanda sa finalizati proiectele deja incepute si sa nu neglijati familia. Ascultati cu rabdare parerile partenerului de viata! Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o neintelegere cu un vecin.

Horoscop 2 mai Vărsător

Desi aveti impresia ca ideile dumneavoastra nu sunt apreciate asa cum ar merita, nu este cazul sa va indispuneti. Rezultatele concrete vor fi mai convingatoare decat vorbele.

Astazi eastrolog.ro va sugereaza sa nu semnati documente importante si sa amanati negocierile de afaceri. Puteti avea satisfactii pe plan sentimental si in relatia cu o persoana pe care ati cam ignorat-o in ultima vreme.

Horoscop 2 mai Pești

Astazi ar fi bine sa nu incepeti activitati noi, pentru ca aveti tendinta sa va grabiti si sa faceti greseli. Se pare ca sunteti cu capul in nori si riscati sa neglijati probleme importante. Ar fi bine sa va faceti o lista de prioritati. Incercati sa va organizati cat mai bine timpul!