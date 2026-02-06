Antena Căutare
Horoscop zilnic 8 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de duminică, 8 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 10:55 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 11:31
Horoscopul zilei de duminică, 8 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | Shutterstock

Horoscopul zilei de duminică, 8 februarie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic duminică, 8 februarie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, duminică, 8 februarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Berbec

Astăzi trebuie să fii cu ochii în patru când vine vorba de cheltuieli. Stabilește care e bugetul familiei pe luna asta și asigură-te că toată lumea îl respectă pentru că altfel riști să intri în bugetul de economii. Pot apărea cheltuieli neașteptate care vor destabiliza armonia în familie.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Taur

Corpul tău îți spune să încetinești ritmul și să te mai și odihnești după o săptămână grea. Nu e cazul să faci rabat de la somn sau de la momente de stat în liniște doar tu cu tine. Elimină orice din programul tău care te-ar putea perturba și nu te mai gândi la planurile de viitor pentru că uiți să trăiești în prezent.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Gemeni

Pot apărea unele conflicte cu cei dragi din cauza unor discuții aprinse inutile care au atins puncte sensibile pentru unii. Comunicarea este cea mai importantă și e cazul să înveți să îți exprimi opiniile obiectiv fără a supăra pe nimeni. Nu oferi sfaturi celor dragi astăzi dacă nu ți se cere acest lucru.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Rac

Dacă astăzi te gândeai să te întâlnești cu cea mai bună prietenă pentru a i te destăinui, este mai bine să eviți să dai prea mult din casă. Nu toată lumea îți vrea binele și e posibil ca persoana apropiată ție să nu îți fie atât de bună prietenă pe cât ai crede. Fii mai precaut în relațiile cu cei din jur și păstrează unele detalii din viața privată doar pentru tine.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Leu

Pentru a reuși să realizezi tot ce ți-ai propus în următoarea perioadă e nevoie de multă răbdare și ambiție. Cu toate acestea, nu e cazul să îți faci așteptări prea mari, ci, mai degrabă, să te focusezi să muncești din greu pentru visul tău. Pot apărea frustrări în legătură cu unele relații de prietenie care s-au destrămat.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Fecioară

În discuțiile cu cei apropiați ai tendința să oferi sfaturi și soluții astăzi, dar e mai bine să îți păstrezi ideile pentru tine pentru că cei din fața ta s-ar putea simți jigniți foarte ușor. Chiar dacă ai cele mai bune intenții, nu toată lumea vede acest lucru. Lasă-i pe cei din jur să își învețe propriile lecții.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Balanță

Păstrează-ți calmul indiferent de ce situații neprevăzute pot apărea astăzi. Cei dragi e posibil să te supere azi fără să vrea și îți vei ieși din fire extrem de ușor. Nu reacționa impulsiv pentru că s-ar putea să regreți acest lucru mai târziu. Încearcă o tehnică de meditație sau poate o sesiune de yoga care te-ar putea relaxa.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Scorpion

Dacă până acum ți-ai ascuns furia sau alte resentimente, azi ți s-a umplut paharul și vei refula. Ai grijă ce și cui spui înainte să fie prea târziu. Nu te răzbuna pe cei dragi pentru frustrările pe care le-ai adunat pentru că s-ar putea să ajungeți la conflicte neașteptate. Încearcă să îți păstrezi calmul și echilibrul.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Săgetător

Reușești să îi influențezi în mod pozitiv pe cei din jurul tău, iar asta poate scoate cumva la iveală și faptul că ești un bun manipulator. E important să îți folosești acest talent al tău cu precauție pentru a nu strica relațiile cu cei din jur. Lasă-i pe cei din jur să decidă singuri după ce le prezinți riscurile și avantajele.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Capricorn

Astăzi trebuie să ai mai multă grijă la cheltuielile tale pentru că ai tendința să cheltui mult și pe lucruri inutile, pe o satisfacție de moment. Nu înseamnă că azi trebuie să îți cumperi tot ce ai visat azi-noapte. Încearcă să stabilești prioritățile și nu uita de economiile tale.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Vărsător

Pot apărea unele tensiuni în familie care destabilizează relațiile cu părinții, frații sau partenerul de viață. Poate e cazul să faci un pas în spate și să îți cântărești mai bine vorbele înainte să regreți și să te simți vinovat.

Horoscop duminică, 8 februarie 2026 Pești

Comunicarea nu funcționează la cote maxime astăzi și detaliile pe care le împărtășești cu cei dragi fie nu ajung la ei, fie îi șochează. Încearcă să eviți efectul de surpriză și să explici pe îndelete ce se întâmplă, fără a cosmetiza povestea pentru a putea primi ajutor din partea celor apropiați.

